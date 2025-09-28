Andalucía gasta más de 40 millones de euros al año en stents coronarios

El sistema sanitario público andaluz destina en torno a 41 millones de euros anuales a la colocación de stents en intervenciones coronarias, según una estimación realizada a partir de registros de actividad cardiológica y datos de mercado disponibles. La cifra sitúa este procedimiento entre ... los de mayor impacto económico dentro de la cardiología intervencionista.

Cada año se realizan en Andalucía cerca de 13.600 angioplastias coronarias —la técnica que permite abrir las arterias obstruidas—, lo que supone aproximadamente el 18% de toda la actividad nacional en este campo, en línea con el peso poblacional de la comunidad. En cada intervención se utilizan de media entre uno y dos stents, con una media estimada de 1,5 dispositivos por paciente, lo que eleva el número de implantes anuales hasta los 20.500.

El precio medio de cada stent en el mercado sanitario español ronda actualmente los 2.000 euros, aunque varía en función del modelo (farmacoactivo o convencional), el tipo de hospital y los acuerdos de compra centralizada. A partir de estas magnitudes, el gasto total anual se sitúa en un rango de 35 a 45 millones de euros, con una estimación central de 41 millones para Andalucía.

Los registros de la Sociedad Española de Cardiología muestran que en 2022 se llevaron a cabo casi 75.000 intervenciones de este tipo en el conjunto del país, con una tendencia estable en los últimos años. En paralelo, el mercado español de stents coronarios se cifra en torno a 218 millones de euros anuales, lo que confirma la magnitud del impacto presupuestario de esta tecnología en el sistema sanitario.

Fuentes hospitalarias subrayan que el coste real de cada procedimiento no se limita al precio del dispositivo, sino que incluye también el uso de la sala de hemodinámica, el personal médico y de enfermería, el material adicional y la estancia hospitalaria del paciente. No obstante, el stent es el componente más determinante en la factura global de la angioplastia.

El Servicio Andaluz de Salud dispone de acuerdos marco de compra para estos dispositivos, cuyos detalles figuran en los portales de contratación pública, pero no ofrece de manera agregada una cifra oficial de gasto anual.