Andalucía gasta más de 40 millones de euros al año en stents coronarios

Cada año se realizan en la sanidad andaluza cerca de 13.600 angioplastias coronarias y cada dispositivo en el mercado sanitario español ronda actualmente los 2.000 euros

Andalucía, a la cola en revisiones cardíacas y prevención de enfermedades valvulares

El coste de los stents es cada vez mayor por la frecuencia de estas intervenciones
R. Aguilar

R. Aguilar

Sevilla

El sistema sanitario público andaluz destina en torno a 41 millones de euros anuales a la colocación de stents en intervenciones coronarias, según una estimación realizada a partir de registros de actividad cardiológica y datos de mercado disponibles. La cifra sitúa este procedimiento entre ... los de mayor impacto económico dentro de la cardiología intervencionista.

