Los andaluces se quedan en casa: solo uno de cada diez viaja al extranjero

Dos de cada tres disfruta de sus vacaciones dentro de la región, aunque el municipio más visitado en el conjunto es Madrid

La playa de Regla, en Chipiona, es una de las más concurridas por los andaluces en verano
La playa de Regla, en Chipiona, es una de las más concurridas por los andaluces en verano
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

La gran mayoría de los andaluces ha optado por el turismo nacional en julio. Siempre de acuerdo a las cifras procedentes de la explotación experimental del INE basada en geolocalización móvil: de 3.313.990 viajeros contabilizados, 2.864.807 se han movido ... dentro de España (86,16%) y solo 449.183 han cruzado la frontera (13,55%). El apego al destino de proximidad es aún más claro si se mira el detalle regional: 2.085.761 personas (62,93%) han elegido Andalucía como lugar de vacaciones. Aun así, un dato llama la atención: pese a que la comunidad es la CCAA más visitada por los propios andaluces, el municipio con más viajeros en el conjunto de Andalucía es Madrid.

