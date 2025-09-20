Los andaluces se quedan en casa: solo uno de cada diez viaja al extranjero

La gran mayoría de los andaluces ha optado por el turismo nacional en julio. Siempre de acuerdo a las cifras procedentes de la explotación experimental del INE basada en geolocalización móvil: de 3.313.990 viajeros contabilizados, 2.864.807 se han movido ... dentro de España (86,16%) y solo 449.183 han cruzado la frontera (13,55%). El apego al destino de proximidad es aún más claro si se mira el detalle regional: 2.085.761 personas (62,93%) han elegido Andalucía como lugar de vacaciones. Aun así, un dato llama la atención: pese a que la comunidad es la CCAA más visitada por los propios andaluces, el municipio con más viajeros en el conjunto de Andalucía es Madrid.

El retrato de la movilidad estival confirma un patrón consistente con el auge de las escapadas cortas, el vehículo propio y el «turismo de repetición». La cercanía, la facilidad logística y los precios percibidos como más previsibles explican en gran medida por qué dos de cada tres personas que salen de su provincia no se marchan de la comunidad. El resto del flujo interior, 779.046 viajes, en torno al 23,5% se reparte por otras autonomías, con un peso destacado de la capital del país (164.490 viajeros), polos de costa mediterránea como la Comunidad Valenciana y destinos serranos accesibles por carretera como Castilla - La Mancha. Entre los que sí viajan al extranjero, el liderazgo corresponde a Portugal, pero su dimensión relevante, queda empequeñecida frente al empuje del turismo nacional.

Los municipios más visitados por los andaluces

Fuentes del Área de Turismo de Almonte, municipio andaluz más visitado por los andaluces este verano dentro de la propia comunidad, han señalado que el tirón de Matalascañas, con ocupaciones hoteleras «cercanas al 90–95% en julio y agosto», se apoya en una combinación de «sol y playa, la oferta hípica y el magnetismo de El Rocío». Sobre el perfil del visitante, han indicado que predomina el público de Sevilla y su área metropolitana, con un peso notable de segundas residencias y repetición de estancia. También han citado como reclamo familiar el «todo incluido» de complejos hoteleros con atracciones acuáticas, e incluso con piscina de olas.

Desde el Área de Turismo de Chipiona, tercer municipio más visitado por andaluces en julio, tras Madrid y Almonte, han apuntado a un conjunto de factores: devoción a la Virgen de Regla, calidad-precio para familias, «más de cinco banderas azules» y la ventaja logística de ser una de las playas más cercanas a Sevilla. Han destacado que es posible «tapear frente al mar por 12–14 euros» y que la percepción de hospitalidad local contribuye a la fidelización. Las mismas fuentes han añadido que este año ha sido nombrado «el pueblo más feliz de España», y que ese sello ha reforzado la marca municipal.

Los flujos por provincias: proximidad y carretera

Si se analizan los datos a nivel provincial, los gráficos municipales muestran comportamientos nítidos. En Huelva, el principal destino es Sevilla, con 13.459 visitantes onubenses, seguida de Madrid. El escalón posterior lo ocupan localidades del arco gaditano famosas por su gran oferta turística en verano, El Puerto de Santa María, Chipiona, Chiclana, y otras más cercanas a la zona oriental de Andalucía como Málaga o Córdoba. Es un circuito de proximidad ampliada que combina playa cercana con ocio urbano. La carretera y la duración media de las estancias empujan a repetir destinos conocidos, de fácil acceso y con oferta para familias.

El mapa de Sevilla exhibe, por volumen, la mayor pulsión hacia la costa onubense y gaditana. Sus diez municipios más visitados son andaluces de playa, con Almonte (Matalascañas) a la cabeza con 83.778 viajeros, seguida de Chipiona, Rota, Isla Cristina, El Puerto de Santa María, Lepe y Punta Umbría, además de Sanlúcar de Barrameda, Chiclana y Conil. Este abanico confirma el atractivo del litoral occidental, a tiro de una o dos horas, y el papel de Doñana como polo de naturaleza. La combinación de kilómetros razonables, alquiler vacacional y segundas residencias explica el reparto.

La Torre de la Higuera, frente a Matalascañas ABC

En Cádiz, la mirada se invierte: Sevilla (17.623) es el primer municipio receptor desde la provincia gaditana, y a continuación aparecen Madrid y los destinos malagueños, Manilva, Málaga, Marbella, Estepona, además de Almonte. El resultado refleja un corredor litoral que vertebra la Bahía con la Costa del Sol y un puente constante con la capital del país. El peso de Madrid aquí es significativo: la oferta cultural y de espectáculos, unido a la conectividad por tren y autovía, sostiene esa segunda posición en el ranking gaditano.

La provincia de Granada presenta un patrón de dispersión mediterránea. Roquetas de Mar (14.808) encabeza los destinos, seguida de Málaga y Madrid, con entradas relevantes en Almería, Vélez-Málaga y El Ejido. Cierran la lista Torremolinos, Torrox, Sevilla y Marbella. Es una geografía de escapadas de costa a costa, con fuerte tirón de la Almería occidental y de la Costa del Sol. La carretera A-7 facilita ese intercambio, al igual que la oferta de hoteles y apartamentos de media estancia para familias que buscan playa y servicios.

Córdoba confirma la hegemonía de la Costa del Sol como primer destino: Fuengirola lidera con holgura(49,02% más que Málaga, que es la segunda opción más elegida). Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga, Benalmádena, Madrid y Sevilla, además de El Puerto de Santa María y Mijas, completan la lista. La preferencia por Málaga y su corona metropolitana revela un turismo intensivo en servicios, con buena carretera (A-45) y un abanico de precios que permite ajustar presupuesto sin sacrificar días de playa, además de la gran comunidad cordobesa que llena las playas de Fuengirola todos los años, debido a que muchos de ellos cuentan en este municipio malagueño con una segunda residencia. La presencia de Madrid en séptimo lugar remarca, de nuevo, el magnetismo de la capital para escapadas urbanas.

La foto de Jaén dibuja un corredor hacia Almería y Málaga: Roquetas de Mar ocupa el primer puesto con 15.385 viajeros casi el doble que la que le sigue en el ranking que es Málaga con 9.139. Vélez-Málaga, Granada, Almuñécar, Madrid, Fuengirola, Torremolinos, Torrox y Benalmádena completan la lista de destinos más frecuentados. El patrón combina litoral oriental y occidental con una cuña urbana granadina. Para el jiennense, la costa almeriense ofrece accesibilidad, precio y una densidad hotelera que se adapta a estancias medias; la Costa del Sol añade ocio y restauración más variada, y la capital granadina, su propuesta cultural.

La Playa Mayor de Madrid Ayuntamiento de mADRID

En Almería, la jerarquía es distinta: Madrid es el municipio más visitado con 8.732 turistas, por delante de Granada y Málaga. Cierran el top ten Águilas y Lorca (Región de Murcia), Sevilla, Murcia, Cartagena, Baza y Motril. La provincia almeriense evidencia una doble articulación: hacia el eje Murcia-Cartagena por vecindad y autopistas, y hacia Granada-Málaga por vida universitaria, ocio y compras. Madrid, de nuevo, se impone como gran polo urbano para conciertos, eventos y turismo cultural de fin de semana, incluso con la distancia.

El detalle malagueño merece párrafo aparte porque ilustra el cruce litoral-urbano: para los residentes en Málaga, el principal destino es Madrid con 24.452 veraneantes, seguido por Tarifa, Conil de la Frontera y Sevilla. Cierran el ranking Granada, Barbate, Almuñécar, Chiclana, Roquetas de Mar y Vejer de la Frontera. La presencia de Tarifa y Conil evidencia la fuerza del «verano de viento y surf» y la preferencia por pueblos costeros con identidad propia, mientras Madrid resiste como capital de la agenda cultural y de compras.

El conjunto de Andalucía refuerza esa idea de capital-imán: el municipio más visitado es Madrid, por delante de Almonte, Chipiona, Rota y Málaga. Tras ellos aparecen El Puerto de Santa María, Sevilla, Isla Cristina, Chiclana de la Frontera y Lepe. La lista combina playa de Cádiz y Huelva con la capital malagueña, y deja claro que, pese a que la comunidad andaluza es el destino autonómico preferido, el viaje urbano de alta densidad de oferta, museos, gastronomía, espectáculos, mantiene a Madrid en lo alto del podio.

El faro de Chipiona abc

Con este reparto, el relato regional queda claro. Primero, el turismo interno es el que tira del carro: ocho de cada diez andaluces que se desplazan lo hacen sin salir del país; y tres de cada cinco, sin salir de Andalucía. Segundo, el municipalismo costero, con Huelva y Cádiz en el oeste y Málaga-Granada-Almería en el arco oriental, estructura la mayor parte de los viajes, apoyado en distancias cortas y redes familiares. Tercero, Madrid reina como excepción urbana: aglutina flujos de todas las provincias, ya sea como viaje principal o como escapada de fin de semana, y encabeza el ránking autonómico de municipios más visitados pese a que Andalucía sigue siendo la comunidad predilecta.

El cuarto rasgo es la asimetría provincial. Huelva vive sobre todo relaciones de cercanía con Sevilla y la Bahía gaditana; Sevilla vuelca su verano hacia la costa de Huelva y Cádiz; Cádiz reparte su movilidad entre la capital andaluza, la Costa del Sol y Madrid; Granada y Jaén proyectan su escapada hacia Almería y Málaga; Córdoba se orienta masivamente a la Costa del Sol; y Almería mira a Madrid y a la Región de Murcia además de al eje Granada-Málaga. Esta policéntrica red de viajes explica que, aunque el deseo de playa decante la balanza hacia Andalucía, el magnetismo de la capital del país se imponga cuando se mide municipio a municipio.

Por último, los datos del exterior (13,55%) completan el cuadro sin alterarlo: Portugal lidera con claridad como país de destino por precio, accesibilidad y oferta; pero el grueso del turismo andaluz sigue siendo doméstico y de proximidad. La conclusión, con números sobre la mesa, es inequívoca: en julio de 2025, según la explotación experimental del INE con geolocalización móvil, los andaluces se quedan en casa. La comunidad retiene a sus propios residentes y los distribuye por su litoral, mientras la capital de España actúa como válvula urbana de alta intensidad para quienes buscan cultura, conciertos y ocio metropolitano.