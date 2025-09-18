Suscríbete a
La Zagaleta, la urbanización más exclusiva de Europa vende sus parcelas en redes sociales

La Zagaleta es un refugio para millonarios en Benahavís rodeados de naturaleza y unos altos niveles de seguridad

Un grupo de Abu Dabi compra La Zagaleta, la urbanización malagueña más lujosa de Europa

Una vista de La Zagaleta con el campo principal con la urbanización en los márgenes
Una vista de La Zagaleta con el campo principal con la urbanización en los márgenes Archivo
J. J. Madueño

Marbella

La Zagaleta, la urbanización más exclusiva de Europa vende sus parcelas a través de las redes sociales. «Con vistas privilegiadas al New Course (uno de los campos de golf), esta parcela de 4.394 metros cuadrados ofrece una conexión única con la naturaleza. Ubicada ... a solo unos minutos en coche de la entrada principal, es el escenario perfecto para crear una residencia de ensueño en un entorno exclusivo», señala uno de estos anuncios, que muestra con fotos una medición sobre una foto del paraje.

