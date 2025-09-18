La Zagaleta, la urbanización más exclusiva de Europa vende sus parcelas en redes sociales

La Zagaleta, la urbanización más exclusiva de Europa vende sus parcelas a través de las redes sociales. «Con vistas privilegiadas al New Course (uno de los campos de golf), esta parcela de 4.394 metros cuadrados ofrece una conexión única con la naturaleza. Ubicada ... a solo unos minutos en coche de la entrada principal, es el escenario perfecto para crear una residencia de ensueño en un entorno exclusivo», señala uno de estos anuncios, que muestra con fotos una medición sobre una foto del paraje.

En otro de los anuncios se publicita: «Esta parcela orientada al sur, de 4.909 metros cuadrados, se ofrece con un proyecto para una espectacular vivienda contemporánea de siete dormitorios, diseñada para aprovechar al máximo las magníficas vistas al valle«.

Es una nueva forma de buscar millonarios que se asienten en este resort de lujo, que cuenta con dos campos de golf solo para socios. Una finca de 900 hectáreas que está desarrollada bajo una premisa de baja densidad de población. No se pueden construir más de 420 viviendas para preservar el bosque y la privacidad entre vecinos.

La historia de esta finca en Benahavís se remonta a la Marbella dorada. En otro tiempo perteneció al millonario saudí Adnan Khashoggi, pero un proceso judicial por tráfico de armas hizo que en 1989 la propiedad fuera embargada. Después fue adquirida por un grupo de empresarios españoles y suizos por 36 millones de dólares. Enrique Pérez Flores fue la cabeza visible de aquella inversión, que salió de una subasta del Banco de España.

Compró aquellos terrenos por el mismo precio por el que se ha traspasado algunas de las mansiones que hay construidas ya en su interior. Ahora el rango de precios ha bajado, pero sigue habiendo en las inmobiliarias que operan en la zona algunas ofertas que superan los diez millones de euros. La urbanización sigue estando cada año en los rankings de los lugares más caros de España para vivir, siempre dentro de los dos primeros puestos.

El acierto de los primeros propietarios fue fue idear un paraíso para millonarios, en el que se incluye un club de campo al que solo tienen acceso los propietarios a los que la junta da el visto buenos. Es un lugar privado en el que hay que se paga un fortuna por ser socio y en el que se abona otra a parte por cada invitado de la familia. Además, hay un club de equitación donde hasta educan a los caballos.

El bosque rodea las edificaciones. Hay ciervos, corzos o muflones, que se pasean a sus anchas bajo programas de protección, alimentación y sanitarios. Las distancias entre las casas es muy grande para preservar la intimidad. No hay dos parcelas que linden unas con otras. Mínimo hay unos 20 metros de bosque entre propiedades.

El complejo fue traspasado el año pasado. Modon Holding P.S.C («Modon Holding») con sede en Abu Dabi como parte de su estrategia de expansión e inversión internacional completó la adquisición del 100% de La Zagaleta S.L, propietaria de la exclusiva urbanización. La operación fue un gran hito por la entrada del grupo Abu Dabi en el mercado inmobiliario de lujo europeo.

La operación incluyó el proyecto de Majarambuz previsto por La Zagaleta en conocido históricamente como Valderrama II, dentro del Plan de Desarrollo de Castellar, adyacente a Sotogrande. Una reserva de suelo de 2,2 millones de metros cuadrados con zonas verdes protegidas para crear una segunda urbanización, pero esta vez incluyendo un hotel en el interior.

Mientras eso se concreta, lo que se han hecho los nuevos propietarios es poner en marcha nuevas estrategias de captación de clientes. Por eso, como se puede ver en sus redes sociales, exponen las parcelas que aun quedan en Benahavís por construir para buscar posibles interesados en residir en este paraíso cerrado y exclusivo para millonarios en Andalucía.