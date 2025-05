José Carlos Gómez Villamandos: «El alumno de la privada probablemente es igual de bueno que el de la pública»

A punto de que de que empiece la Selectividad, el consejero de Universidad, Investigación e Innovaciónes habla del tema.

Llega la Selectividad ¿Qué le parecen el nuevo modelo de examen? ¿Será más difícil ha dicho?

Lo de la ortografía es una medida acertada. Hemos intentado ... ponernos de acuerdo todas las comunidades del PP en cómo se evalúa esa ortografía, con algunas diferencias, evidentemente, que siguen existiendo. No es solamente la falta de ortografía, es también la sintaxis, la presentación, es decir, es todo un conjunto de medidas que tiene que tener al menos un 10% de valoración.

¿Le parece bien que se haya endurecido?

Sí. Me parece estupendo que se tome en serio la falta de ortografía y esa presentación y esa redacción. Son personas que van a entrar en la universidad, van a ser profesionales y tienen que tener una soltura suficiente. Estoy totalmente de acuerdo. En el resto de la prueba puedo estar de acuerdo en el fondo pero no en la forma. Son pruebas ya donde hay elementos más competenciales, más de capacidad de desarrollo del propio estudiante. Eso implica no solamente que el alumno estudie, sino que también haya una nueva forma de afrontarlo.

¿Se ha hecho demasiado rápido?

A mi entender, demasiado rápido. Desde algunas comunidades propusimos que primero fuera para alumnos que entraban, no para este año, sino alumnos que entraran de primero de bachillerato para el año siguiente. Eso por un lado. Y por otro lado que se hiciera una experiencia piloto en alguna comunidad autónoma y se valorara. Porque además es una prueba que puede tender más a la calificación o donde la subjetividad puede tener un valor mayor en la calificación. Si no hay unos criterios muy claros se puede entrar en una mayor subjetividad. En cualquier caso, y para tranquilidad de todos en estos momentos no estamos para meterle miedo a la familia, ni la inquietud a la familia, ni a los estudiantes. La valoración competencial, de esta forma, este curso solamente tendrá un peso entre un 20 y un 25% de la nota en cada examen. Con lo cual, tampoco creo que vaya a alterar mucho los resultados finales.

¿Cómo serán esos resultados?

No va a alterar mucho los resultados finales, pero se supone que va a ser un poquito más difícil.

¿Había que ponérselo un poquito más difícil? ¿Era demasiado fácil la selectividad?

—No creo que sea cuestión de dificultad, sino de enfoque. Antes era un examen puramente de conocimiento y ahora también con la capacidad de interrelacionar. No es cuestión de mayor dificultad pero sí es verdad es que los estudiantes tienen que estar preparados para ese tipo de examen. Estoy convencido de que los profesores han estado trabajando en este año para que sus estudiantes vayan preparados para este nuevo examen, pero hubiera sido mejor si hubieran tenido dos años, los dos años de Bachillerato para prepararse.

¿Y qué efecto puede tener este nuevo modelo en las notas de corte? ¿Van a subir o van a bajar?

Vamos a ver que nos encontramos, pero no creo que tengamos una gran diferencia. En cualquier caso, si de forma generalizada hay una bajada en las calificaciones, esa bajada en las calificaciones significa una menor nota de corte. Me interesan aquellas que nos dan una alta empleabilidad. Y ahí tenemos todo el ámbito de la ingeniería, todo el ámbito tecnológico Tenemos la física, tenemos la química, las matemáticas. Es decir, son titulaciones donde la empleabilidad es muy alta. De personas que antes de acabar, en algunos casos ya están contratados. Hablamos mucho de la demanda del sector sanitario. Pero es que la demanda en el ámbito tecnológico en general de las STEM es una realidad que ya necesita la empresa

¿Y a los padres les recomienda que les digan a sus hijos que estudien las STEM?

Si a los niños no se les dan del todo mal las matemáticas, les recomendaría que estudiara una STEM. Antes cuando yo era joven, estudiar ingeniería era un plus, y sabía que tenía una proyección de futuro, un estatus. Muchas veces los estudiantes van a las titulaciones que les parecen más asequibles. Las ingenierías tampoco ya son lo que eran. Son mucho más asequibles. Yo animaría que si no se le dan del todo mal las matemáticas o la física, que que estudien una STEM porque es un empleo seguro.

«Harvard tiene un presupuesto que es cinco o seis veces todo el sistema universitario andaluz»

¿Que haya tantos jóvenes que no entran en la carrera deseada hace que haya un auge de la privadas?

En el ámbito de ciencias de la salud las notas son muy, muy elevadas. Entrar o no a veces son décimas y en ese caso la otra opción es ir a una universidad privada. Donde ya se estaban yendo. Ahora hay cerca de 10.000 estudiantes fuera de Andalucía en titulaciones que no han podido estudiar aquí antes. Madrid y la comunidad de Murcia los que más se llevan.

¿Madrid y Murcia?

Y Valencia y en Cataluña. Están en todo el país. En Deusto... No es que antes se quedaran aquí, si es que ya se estaban yendo. Lo que queremos es que se queden aquí y no se tengan que ir porque evidentemente es mucho más coste para las familias mandarlos fuera. En esas titulaciones de alta demanda, los estudiantes intentan cubrirse la espalda siempre teniendo la posibilidad de ir a la privada.

¿Qué le parecen las críticas del PSOE a las privadas?

Son cuestiones de décimas. Es cuestión de un alumno que tiene un 13,2 ó un 13,1. El del 13,1 no entra, pero que es igual de bueno que el del 13,2. El alumno de la privada probablemente es igual de bueno que el de la pública. Decir que son chiringuitos es decir que las agencias de calidad, incluida la estatal, no funcionan. Todos están evaluados con los mismos criterios. Hablar de chiringuito es insultar a todo el sistema universitario porque todos están evaluados por el mismo sitio. Todos están evaluados por el mismo sitio.

¿Qué tiene que tener una universidad para ser buena?

Un buen profesorado. Fundamental. Con un buen profesorado y un buen personal técnico de gestión de administración. Necesitamos que ese profesorado sean personas referentes en su área, que tengan internacionalización, pero sobre todo, que tengan un conocimiento del sector productivo y de su entorno social.

¿Es la universidad pública poco práctica y demasiado teórica?

Cuando nuestros Erasmus se van fuera, son tremendamente reconocidos por las universidades que los reciben. Porque tienen una base de conocimiento muy sólida. Y eso es lo más importante.

Pero se van a Polonia no a Harvard...

Se van a Polonia, que no tiene un mal sistema educativo. Tenemos algún convenio con Harvard. Hay universidades que van a Cambridge, a Alemania, a Italia, a Francia. Estamos dentro de nuestra órbita. Esa parte de formación práctica la están teniendo en todas las titulaciones, Hay ya prácticas aunque nos gustaría que fueran más. En el ámbito de las ingenierías o de Ciencias de la Salud el número de prácticas es muy elevado. Y en la universidad se forman profesionales versátiles. Y por eso se colocan, y se colocan bien. Evidentemente hay titulaciones que no tienen demanda que están en la pública y no están en la privada y evidentemente si no tienen demanda pues la situación de empleabilidad es menor.

En los rankings las universidades andaluzas están lejos de las que están en el top.

Harvard tiene un presupuesto que es 5 o 6 veces en todo el sistema universitario andaluz. Estamos hablando de un presupuesto anual de unos 5.000 o 6.000 millones de euros. Y además la mayoría de esas son universidades privadas tienen unos ingresos muy fuertes de fuera, de un sector productivo. Y desde luego no nos podemos comparar en absoluto con el sistema anglosajón que es mucho más competitivo.

¿Sobran universitarios?

Lo que faltan son oportunidades para los universitarios. Lo que trabajamos desde el gobierno es en intentar que nuestros jóvenes se queden en nuestra tierra. Y para eso que necesitamos empresa, inversión, trabajo de calidad, que la innovación, nuestras pequeñas y medianas empresas mejoren en innovación. Eso es lo que estamos haciendo. Atraer inversión, atrae empresa, habrá oportunidades tanto para la formación profesional como para el estudiante universitario.

¿Qué se siente cuando los egresados se tienen que ir de su tierra para ganar más de 1.000 euros al mes?

Tenemos que trabajar en eso, en que haya oportunidades. A mí me parece muy bien que salgan. Es decir, creo que el que salgan ha venido bien. Pero lo que tiene que tener aquel que no se quiere ir, que no se vaya, pero tenemos que intentar que haya más oportunidades laborales. Pero es una pérdida de talento. Estamos formando personas que al final, pero para eso lo que necesitamos es que nuestro sector productivo sea mucho más competitivo, que es de lo que se trata. La inversión en innovación que hacen las empresas en Andalucía ha crecido más de un 15%, muy por encima de la media nacional. Eso es buen síntoma, porque van a necesitar titulados superiores para desarrollar. Y luego tenemos titulaciones que es que ni aquí ni en Madrid no tienen la empleabilidad que a todos nos gustaría. También hay que pensarse que hay que hacer cambios dentro de esas titulaciones. Algunas titulaciones clásicas.

¿Cuáles son las titulaciones que faltan y las que sobran?

Bueno, que sobran, ninguna. Para defender el sector público no hay que evitar que vengan las privadas, lo que hay que darle herramientas a las públicas para que compita. Hay titulaciones que ahí están en una sola universidad, con muy pocos estudiantes. Creo que ahí es importante que el sistema público mantenga esos nichos de conocimiento y de oportunidades. Entonces, sobrar, creo que no sobra. Que racionalicemos la oferta, eso sí. No podemos tener titulaciones que no se llenan y tienen una demanda muy baja y una empleabilidad baja teniéndolas abiertas. Estamos perdiendo recursos. opciones. O cambian la estructura interna del título y lo hacen mucho más atractivo o consigues atraer estudiantes. Pero eso es competencia de cada universidad.