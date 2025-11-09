Reabierto al tráfico en la A-7 en Almería tras el accidente que deja diez heridos

La carretera A-7 en dirección Murcia, en su paso por Aguadulce, pedanía del municipio de Roquetas de Mar (Almería), ha sido reabierta al tráfico tras el accidente múltiple ocurrido este domingo a las 8,38 horas, un siniestro que ha involucrado a ... ocho vehículos y ha provocado un total de diez heridos.

Según ha notificado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su portal web, consultado por Europa Press, la carretera fue totalmente cortada a la circulación y ya ha recuperado la plena normalidad, salvo una restricción activa dirigida a mercancías peligrosas por los túneles desde el kilómetro 795 hasta el 797.

En relación, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado a esta agencia de que esta mañana se recibió un aviso por parte de varios testigos que alertaba de una colisión en la que se han visto implicados hasta siete automóviles antes del túnel de Aguadulce. Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, quienes continúan con las labores de investigación para esclarecer las causas del suceso.

Asimismo, los sanitarios han confirmado el traslado al Hospital de Torrecárdenas de diez personas, entre ellas cuatro mujeres --de 34, 36, 42 y 70 años-- y seis hombres --de 29, 36, 42, 49, 51 y 74--. La vía estuvo cortada durante la intervención de los operativos y ya se encuentra reabierta al tráfico.