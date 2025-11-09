Suscríbete a
Reabierto al tráfico en la A-7 en Almería tras el accidente que deja diez heridos

La carretera fue totalmente cortada a la circulación y ya ha recuperado la plena normalidad

Siete heridos al colisionar dos turismo en la A- 7052 a su paso por Cártama

Imagen de archivo de una ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.
Imagen de archivo de una ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

La carretera A-7 en dirección Murcia, en su paso por Aguadulce, pedanía del municipio de Roquetas de Mar (Almería), ha sido reabierta al tráfico tras el accidente múltiple ocurrido este domingo a las 8,38 horas, un siniestro que ha involucrado a ... ocho vehículos y ha provocado un total de diez heridos.

