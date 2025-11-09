Suscríbete a
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico del PP-A en Sevilla

Siete heridos al colisionar dos turismo en la A- 7052 a su paso por Cártama

Las personas han sido evacuadas al Hospital Clínico Universitario de Málaga capital

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo
Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo

S.A.

Un total de siete personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras colisionar dos turismos en la carretera A-7052 a su paso por el municipio malagueño de Cártama, en el Valle del Guadalhorce.

El sistema Emergencias 112 ha gestionado un ... aviso poco después de las 2:00 horas en el que se pedía ayuda porque dos turismos habían colisionado en la referida A-7052 y varias personas estaban heridas. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

