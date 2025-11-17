Antonio Sanz anuncia la incorporación de 3.893 sanitarios para reforzar plantillas en toda Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes en Almería «el importante refuerzo de personal que experimentará la provincia con la incorporación de 514 profesionales sanitarios a la plantilla estructural, a los que se sumarán ... todas las incorporaciones en Andalucía, hasta 3.893, en el marco de una oferta de empleo público que incluye 10.200 profesionales sanitarios».

Antonio Sanz, ha inaugurado el nuevo Centro de Consultas, Diagnóstico y Tratamiento Bahía de Almería del Hospital Universitario Torrecárdenas «que ha contado con una inversión de 34,8 millones de euros, incluye tanto la obra como el equipamiento tecnológico y está cofinanciada con Fondos Feder React EU». La puesta en marcha del nuevo edificio, que se hará por fases, arranca con las primeras seis consultas de Neumología.

El resto de especialidades, que sumarán un total de 133 consultas, además de dos hospitales de día, uno para tratamientos médicos y otro para tratamientos oncohematológicos, dos salas de radiología, dos salas de ecografía, un TAC y una resonancia magnética nuclear, «se irán incorporando de forma escalonada para duplicar la capacidad de respuesta actual del hospital», según ha explicado el consejero.

Concretamente, ha detallado que «Almería estará entre las tres provincias que más efectivos del Servicio Andaluz de Salud incorporará con estas contrataciones, que vienen a reforzar los grandes hospitales de referencia, y también las áreas y distritos de Atención Primaria, así como los programas de cribado».

El Gobierno andaluz, ha subrayado, «está volcado en seguir mejorando el sistema público de salud, y el paso que damos hoy es un buen ejemplo del camino que hemos emprendido, y por el que vamos a seguir trabajando». Un camino, ha asegurado, «que no es otro que el de cumplir con los compromisos que adquirimos con Andalucía». Así, ha recordado Sanz, «el propio presidente Juanma Moreno ponía el 3 de abril de 2023 la primera piedra de este edificio que inauguramos; por tanto, una vez más, el Gobierno andaluz cumple su palabra, cumple con los andaluces y cumple con los almerienses».

El consejero de Sanidad ha recorrido las nuevas instalaciones del SAS en Almería ABC

Con este nuevo centro, ha afirmado el consejero de Sanidad, «el Gobierno de Andalucía cumple su compromiso de dar respuesta a los almerienses ante la creciente demanda asistencial de la provincia, lo que va a suponer un salto cualitativo y cuantitativo en la atención especializada de Almería». En este sentido, ha recordado que «la actividad de consultas se ha incrementado un 47% en los últimos diez años«. El nuevo centro permitirá centralizar y reorganizar la atención, al unificarse las consultas que se llevan a cabo en los cinco centros dependientes del hospital.

Además, ha incidido, la puesta en funcionamiento del Centro de Especialidades Bahía de Almería «incrementará servicios clave, ya que, además de las consultas externas, acogerá infraestructuras de alto impacto asistencial que se verán ampliadas y reforzadas», y que se irán poniendo en marcha en los próximos meses. En concreto, el Hospital de Día Médico duplicará su capacidad con 29 puestos de tratamiento, lo que mejorará la accesibilidad, y permitirá también reducir las estancias hospitalarias.

Por su parte, el Hospital de Día Oncohematológico también duplicará su espacio con otros 29 puestos de tratamiento, algo crucial ante el aumento del 83% en ciclos de tratamiento en los últimos tres años. Por último, ha apuntado Sanz, «la ampliación de agendas permitirá también reducir las listas de espera», ya que se crearán agendas monográficas en especialidades provinciales como las de Digestivo, Neurología, Medicina Interna y Rehabilitación.

Antonio Sanz ha anunciado también que «en las próximas semanas está previsto el inicio de las obras del nuevo aparcamiento del Hospital Torrecárdenas, que contará con 2.000 plazas y que supone una inversión de 23,5 millones de euros». Una infraestructura, ha sostenido, »muy necesaria, y que mejorará tanto el servicio que se presta a la ciudadanía como a los profesionales de este gran centro sanitario«.