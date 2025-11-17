Suscríbete a
SALUD

Antonio Sanz anuncia la incorporación de 3.893 sanitarios para reforzar plantillas en toda Andalucía

El consejero de Sanidad andaluz ha inaugurado un nuevo centro de consultas del hospital de Almería para duplicar la capacidad de respuesta actual

Sanz pide a Amama que le de los datos que dice tener sobre el cribado: «¿Por qué no nos los pasan?»

La Junta refuerza con 353 contratos el dispositivo de Salud Mental para alcanzar los 3.000 profesionales en Andalucía

Antonio Sanz durante su visita al nuevo centro de consultas del Hospital Torrecárdenas de Almería
Antonio Sanz durante su visita al nuevo centro de consultas del Hospital Torrecárdenas de Almería ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes en Almería «el importante refuerzo de personal que experimentará la provincia con la incorporación de 514 profesionales sanitarios a la plantilla estructural, a los que se sumarán ... todas las incorporaciones en Andalucía, hasta 3.893, en el marco de una oferta de empleo público que incluye 10.200 profesionales sanitarios».

