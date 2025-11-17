Suscríbete a
La IA para los nuevos cribados en Andalucía detecta un 54% más de cánceres de mama

El Hospital Reina Sofía de Córdoba fue el primer centro en España en utilizar esta tecnología que ya funciona en países como EEUU y Dinamarca

Juanma Moreno: «Saldremos claramente reforzados de la crisis de los cribados»

Un profesional en la unidad de mamografía del centro de especialidades Castilla del Pino de Córdoba
Un profesional en la unidad de mamografía del centro de especialidades Castilla del Pino de Córdoba ABC
Alejandro Trujillo

Málaga

La sanidad pública andaluza ha dado un paso de gigante en la detección precoz del cáncer de mama. El modelo de cribado asistido por Inteligencia Artificial (IA), un proyecto pionero desarrollado e implementado por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha ... demostrado ser un éxito rotundo: los estudios científicos que avalan su implantación concluyen que esta metodología detecta un 54% más de cánceres que el método tradicional.

