La IA para los nuevos cribados en Andalucía detecta un 54% más de cánceres de mama

La sanidad pública andaluza ha dado un paso de gigante en la detección precoz del cáncer de mama. El modelo de cribado asistido por Inteligencia Artificial (IA), un proyecto pionero desarrollado e implementado por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha ... demostrado ser un éxito rotundo: los estudios científicos que avalan su implantación concluyen que esta metodología detecta un 54% más de cánceres que el método tradicional.

Este resultado, validado en Córdoba desde 2019, ha sido una de las razones para que la Junta de Andalucía anuncie una inversión de casi cuatro millones de euros en los próximos cuatro años. El objetivo es extender este modelo de éxito a las ocho provincias, modernizando el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y situando a la comunidad a la vanguardia tecnológica. Otros países como Estados Unidos o Dinamarca, ya aplican sistemas similares con resultados satisfactorios.

La decisión estratégica del Gobierno de Juanma Moreno responde a una doble necesidad: por un lado, la de incorporar la innovación tecnológica para salvar vidas y, por otro, la de blindar el programa de cribado tras las incidencias, retrasos y fallos detectados en el sistema.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Salud, Antonio Sanz, han insistido en que esta implantación no es una promesa, sino una realidad basada en la evidencia científica y en el trabajo interno del SAS.

En esta línea, el doctor José Antonio Trujillo, experto en IA sanitaria y vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, ha afirmado que «la clave del éxito no solo reside en la automatización, sino en la supervisión humana: la IA es una herramienta de apoyo al radiólogo».

La IA como apoyo, no como sustituto

El «modelo de Córdoba», que comenzó a entrenarse en 2019 con mamografías del propio hospital, no sustituye al médico, sino que lo potencia. Su funcionamiento es un ejemplo de cómo la IA, bien empleada, optimiza los recursos humanos.

Cuando una mamografía de cribado entra en el sistema, la IA la analiza y la clasifica asignando una puntuación de 0 a 100 que indica la probabilidad de malignidad. Esto permite ordenar todas las pruebas en tres categorías: bajo, intermedio o alto riesgo.

De esta forma, las mamografías más sospechosas son priorizadas y llegan inmediatamente a la mesa del radiólogo, acortando tiempos vitales. En el modelo tradicional, el especialista se enfrentaba a todas las pruebas «a ciegas», dedicando el mismo esfuerzo inicial a una prueba normal que a una patológica.

Una paciente se somete a una mamografía ABC

Pero el mayor ahorro de recursos, y la clave para evitar los colapsos que sufrió el programa anteriormente, es cómo gestiona los casos normales. Como explica la doctora María Isabel Moya, radióloga experta en patología mamaria y vicepresidenta de la Organización Médica Colegial (OMC), «el 70% de las mamografías en un cribado poblacional son normales o tienen hallazgos benignos».

La IA no decide, solo enseña lo sospechoso. La decisión final de citar a la paciente sigue siendo del radiólogo, que tiene la última palabra. Si los dos lectores humanos no están de acuerdo, se aplica el arbitraje habitual, pero habiendo visto ambos la información de la IA.

El aval científico: 108 cánceres frente a 70

El anuncio de la Junta de Andalucía no se basa en una hipótesis, sino en un estudio riguroso publicado en 2024 por el propio equipo del Hospital Reina Sofía en la revista European Radiology.

El estudio, titulado 'Impacto del uso de la inteligencia artificial en la vida real como apoyo para la lectura humana en un programa de detección de cáncer de mama basado en la población con mamografía y tomosíntesis', comparó el rendimiento del programa durante un año sin IA (cohorte de control) frente a un año con la IA asistida (cohorte de estudio), analizando casi 12.000 mamografías en cada periodo.

Los resultados son la base del titular: sin IA se detectaron 70 cánceres, mientras que con IA se detectaron 108 cánceres. Esto supone una diferencia del 54% en la detección, o, visto de otra manera, 3,2 cánceres adicionales por cada 1.000 mujeres cribadas.

Crucialmente, este aumento de la detección no se produjo a costa de colapsar el sistema con falsas alarmas. El Valor Predictivo Positivo (PPV), el porcentaje de mujeres llamadas a revisión que realmente tenían cáncer, mejoró significativamente, pasando del 10,6% al 14,6%. La tasa de rellamada (mujeres que deben volver para más pruebas) apenas aumentó, del 5,4% al 6,1%. Los datos sugieren que el sistema con IA detecta más, es más certero y no sobrecarga el sistema.

Un modelo «made in Córdoba»

Aunque la Junta hable de un «modelo creado en Córdoba», los expertos matizan que la innovación no está en haber programado el algoritmo desde cero, sino en algo más complejo: haber sido pioneros en integrar un motor de IA comercial de élite (como Transpara, de la firma ScreenPoint Medical) dentro del flujo de trabajo del SAS.

La jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía observa una mamografía ABC

El Reina Sofía fue, de hecho, el primer centro en España en utilizar esta herramienta de IA concreta, convirtiéndose en uno de los centros de referencia que la propia compañía cita, junto a instituciones de Reino Unido o Países Bajos, por haber validado su tecnología en el mundo real.

Como ha explicado la doctora Moya, el modelo cordobés es el proceso completo: «Han utilizado el software y lo han enriquecido y validado con sus datos reales, con la población de Córdoba». «Este es el valor que la Junta de Andalucía escala ahora al resto de la comunidad: un sistema probado, seguro y que cuenta con el aval de los profesionales», ha defendido públicamente el doctor José Antonio Trujillo.

Tecnología al servicio de las mujeres

La implantación de este sistema no es solo una mejora técnica, sino una decisión estratégica de la Consejería de Salud. Con esta apuesta, se busca optimizar y blindar el programa de cribado, superando incidencias pasadas.

El «modelo de Córdoba», que se ha revelado como un pilar de eficiencia, demuestra que la organización y la tecnología correctas son el camino a seguir para el resto de la comunidad, frente a visiones «comerciales» o «anglosajonas» que venden la sustitución del médico. Andalucía adopta el modelo europeo: «Somos una sociedad más garantista, más proteccionista de los derechos», ha reflexionado Moya.

La IA, por tanto, se implanta en el SAS como lo que debe ser: una «herramienta de apoyo al diagnóstico» en la que el radiólogo experto «tiene la última palabra». Tecnología, sí, pero siempre al servicio del profesional y con la garantía de la supervisión humana para proteger al paciente.