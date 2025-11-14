Suscríbete a
El consejero andaluz de Sanidad recrimina a María Jesús Montero que utiliza la salud de las mujeres para sacar votos

Antonio Sanz recrimina a la ministra que haga una «política electoralista» tras haber acusado a Moreno de «criminalizar» a la asociación Amama, que denunció los cribados fallidos de cáncer

María Jesús Montero defiende que Amama no tiene afán político y pide a Juanma Moreno que «no se meta» con las mujeres que alertaron de los cribados fallidos

El consejero de Sanidad Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), junto a dos odontólogas, en una visita a una clínica
El consejero de Sanidad Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), junto a dos odontólogas, en una visita a una clínica maría josé López / ep
Antonio R. Vega

El caso de los cribados fallidos de cáncer de mama ha pasado de convertirse en un problema de salud a un intenso fuego cruzado entre el Gobierno andaluz y el PSOE. La directiva de la asociación que destapó los retrasos, Amama, tampoco se ha ... limitado a ser una mera espectadora de la trifulca. Cada vez que habla su presidenta, Ángela Claverol, lo hace para cuestionar la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo regional del PP, al que incluso recrimina que practique una «violencia institucional» contra ellas.

