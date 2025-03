Zelenski compara el bombardeo de Guernica con los ataques rusos a Ucrania

Crónica

El hemiciclo abarrotado, como pocas veces, para escuchar al presidente de Ucrania. Gobierno, diputados y senadores han estallado en aplausos cuando ha aparecido en las pantallas del Congreso la imagen de Volodímir Zelenski. A la aclamación le ha seguido una puesta en pie de todos los presentes, que el hombre más odiado por Vladimir Putin ha agradecido con la mano puesta sobre el corazón.

«Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando el mundo se enteró del ataque a vuestra ciudad, Guernica», ha señalado Zelenski este martes durante su intervención telemática ante el Congreso, en alusión al bombardeo indiscriminado que sufrió la citada localidad vasca por parte de Alemania e Italia durante la guerra civil española. «En Ucrania se encuentra amenazado todo lo que puede considerarse propio de la vida común», ha narrado, recordando las atrocidades perpetradas por los soldados ruso en Bucha o los datos de contacto que los niños ucranianos llevan escritos a bolígrafo en la espalda por si a sus padres les sucede algo. Y lo peor, ha señalado el líder ucraniano, «es que no sabemos cuánto puede durar esta guerra».

Por ello, durante su solemne alocución, Zelenski ha agradecido repetidamente la ayuda y las decisiones que está adoptando nuestro país. «Valoramos su apoyo y las armas que nos envían así como las sanciones que apoyan contra Rusia», ha señalado. Pero ha defendido que se puede hacer «más» para «frenar a Rusia». «Ustedes pueden ayudarnos», ha implorado. «Armas y sanciones» es lo que pide el líder a ucraniano a nuestro país, haciendo hincapié, como ha hecho ante otros parlamentos, que el ataque de Rusia no es solo contra su Ucrania sino contra todas las democracias. «¿Por qué Rusia vino a nuestra casa? ¿Qué quiere destruir? No solo al pueblo ucraniano sino la posibilidad de vivir sin dictadura», subrayó. «Y lo quiere hacer en toda Europa», presionó.

En este marco, ha considerado que todas las empresas occidentales deberían poner fin a sus negocios en aquel país y en este punto ha señalado a las españolas Porcelanosa, Maxam o Sercobe (Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo) , que aún mantienen su actividad con Rusia. «En Europa todo el mundo debe dejar de tener miedo y debe ser fuerte», ha emplazado Zelenski.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , escuchaba atentamente desde su escaño. Para él la petición se concretó en pedir apoyo para el endurecimiento de las sanciones económicas a Rusia, el cese de las compras europeas de petróleo de aquel país y el cerco a la actividad de los bancos rusos. ¿Cómo podemos permitir que los bancos rusos generen beneficios cuando están torturando a la gente civil? ¿Cómo las compañías rusas pueden tener beneficios?«, se preguntó. El discurso de Zelenski ha sido acogido con aplausos y puesta en pie de todos los presentes, salvo la CUP.

El socialista no ha ido tan lejos como le pedía el líder ucraniano pero se ha comprometido a apoyar «en todo lo que podamos». En concreto, ha citado su respaldo a «las sanciones más duras» contra el régimen de Putin, los envíos de ayuda humanitaria, asistencia financiera y de equipamiento militar para que Kiev «pueda ejercer su derecho

a la legítima defensa«. También ha prometido que nuestro país ofrecerá »los recursos necesarios para la acogida de los refugiados« ucranianos y que apoyará la solicitud de adhesión formal de Ucrania a la Unión Europea.

En cuanto a las masacres de Bucha y Mariupol, el jefe del Gobierno ha insistido en que son «crímenes de guerra que no pueden quedar impunes». En este sentido, ha acusado a Rusia de perpetrar una «violación sistemática de los principios más básicos de la humanidad recogidos en nuestro orden internacional», y ha pedido a Moscú que pare los ataques. «Quiero hacer un llamamiento a Putin desde aquí, desde Madrid, para que se siente con seriedad a la mesa de negociación y ponga fin a la guerra», subrayó. «Presidente Zelenski, cuente con España para afrontar esta trágica agresión y sus

consecuencias. España está y estará siempre con ustedes. Estará siempre con el

pueblo ucraniano«, ha cerrado Sánchez.

Las palabras del jefe del Gobierno han encontrado el aplauso de todo su gobierno, los ministros de Podemos incluidos, así como de las bancadas socialista y podemita pero no de sus socios parlamentarios. Los diputados de ERC y Bildu han compartido reacción con Vox y no han aplaudido al jefe del Gobierno como sí ha hecho el PP, aunque tímidamente y sin ponerse en pie.

La CUP veta la condena de las masacres

Ciudadanos había intentado reforzar el respaldo del Congreso a Zelenski promoviendo una declaración institucional en la que el Congreso calificara como crímenes de guerra los asesinatos y torturas de civiles cometidos por las tropas rusas. Pero la iniciativa requiere la unanimidad de todos los partidos presentes en la Cámara y según el portavoz adjunto de la formación naranja, Edmundo Bal , ha sido vetada por la CUP.

El texto de los naranjas también reclamaba la persecución de los autores de dichos crímenes. «Sus responsables, directos e indirectos, deben ser llevados ante la justicia para que paguen por sus despreciables acciones y para que las víctimas puedan tener la reparación que merecen», señalaba el texto.

«El Congreso de los Diputados expresa su claro y unánime apoyo al Gobierno de España para que colabore, con todos los medios que estén a su disposición, para apoyar los trabajos de la Corte Penal Internacional en la investigación que su fiscal general ha anunciado que llevará a cabo sobre la posible comisión de crímenes de guerra en Ucrania», añadía el texto fallido.

Hasta la fecha, Zelenski ha intervenido ante una docena de parlamentos, varios de ellos no europeos como el estadounidense o el japonés. Su intervención de Zelenski ante el Congreso se produce a iniciativa de Vox. En la segunda semana de marzo, el partido que preside Santiago Abascal pidió a la Mesa del Congreso que invitara a intervenir al líder ucraniano como habían hecho el parlamento británico y el europeo.

El resto de grupos acogieron la propuesta en la Comisión de Asuntos Exteriores y la presidenta de la Cámara remitió una invitación al líder ucraniano el pasado 15 de marzo.

Las gestiones estuvieron a punto de alumbrar la comparecencia en una fecha previa a la de hoy pero finalmente los planes se retrasaron hasta este martes.

Desde la tribuna de invitados han seguido la sesión el embajador de Ucrania en España, el personal de la embajada, los cónsules honorarios de aquel país, así como una representación de la comunidad ucraniana en España y personas desplazadas temporalmente por el ataque ruso. También han sido invitados los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN.

Zelesnki se disculpa por el pequeño retraso que ha tenido su intervención al estar hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente del: ¿Por qué Rusia vino a nuestra casa? Quiere destruir nuestro pueblo y la posibilidad de vivir sin dictadura”, ha señalado en su intervención Zelenski. “Rusia ha venido con la guerra a nuestra tierra, y no ayer o anteayer, hace mucho. A partir de 2014, a partir de la ocupación de nuestra Crimea, luego con la guerra en el Donbás y ahora, con esta agresión a escala de gran guerra”, ha señalado.

"En Europa todo el mundo debe de dejar de tener miedo, debe de poner los valores de la democracia por encima de cualquier agresión. Ustedes nos pueden ayudar. Estamos valorando el apoyo y las armas que estáis dando a Ucrania. También podéis apoyar las sanciones contra Rusia. Porque la democracia no debe de tener miedo", recuerda el presidente ucraniano. Zelenski: "Rusia no busca paz en serio. No sabemos cuánto puede durar. Hasta que el mundo haga todo lo posible para la paz. Hacen falta sanciones más contundentes. Quiero agradecer a las compañías españolas que han parado", de hacer negocios con el régimen de Putin.