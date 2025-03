Se cumplen 49 días desde que el Ejército ruso invadiera ucrania . Los combates se siguen recrudeciendo en el este del país, donde el Kremlin se ha puesto como objetivo avanzar hasta el Dniéper como frontera 'natural ' para acabar de controlar el Donbas. Los ucranianos se están preparando para «grandes batallas» al este del país.

En el ámbito internacional, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha anunciado que anulará la visita que tenía previsto hacer a Kiev porque «parece que mi presencia no es deseada». El embajador de Ucrania en Berlín, Andrij Melnik , aseguró que Alemania sigue teniendo «demasiados intereses creados» en Rusia, como su dependencia del gas, el petróleo y el carbón y que la culpa era en parte del papel jugado por Steinmeier como jefe de la Cancillería de Gerhard Schroeder y después como ministro de Relaciones Exteriores con Angela Merkel.

08:53 Al menos 20 civiles son evacuados de la acería de Mariúpol Al menos 20 civiles, incluyendo varios niños, pudieron abandonar el sábado una maltrecha planta siderúrgica en el puerto ucraniano de Mariúpol, en lo que podría ser el inicio de una esperada evacuación mayor del último reducto de resistencia en la ciudad controlada por Rusia, informa AFP. Hasta ahora los esfuerzos para evacuar a los civiles habían sido infructuosos. [Orgullo, ira y lamento por los últimos de la acería de Mariúpol] Según informan los combatientes del batallón ucraniano Azov, que ha defendido el sitio, los civiles serán desplazados a la ciudad de Zaporiyia, unos 225 km al noroeste. La agencia noticiosa rusa TASS dio una versión similar, aunque señaló que salieron 25 civiles. No queda claro, reporta AFP, si la evacuación responde a la planteada por la ONU y que estaba en marcha. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en un video que Kiev «hace todo para asegurar que se realice la misión de evacuación de Mariúpol».

08:48 Suecia denuncia una incursión en su espacio aéreo por parte de un avión ruso Las Fuerzas Armadas de Suecia han denunciado este sábado que un avión ruso realizó el viernes por la noche una incursión en sus cielos en la provincia de Blekinge en lo que sería una violación de su espacio aéreo, según ha informado en un comunicado. «El avión se ubicó al este de Bornholm y luego voló hacia territorio sueco. Durante un breve período, el avión violó el espacio aéreo sueco y luego abandonó la zona. La preparación sueca para incidentes siguió todo el proceso y fotografió el incidente», indica la nota militar, que recoge Europa Press.

03:10 Zelenski asegura que están haciendo todo lo posible para garantizar la evacuación de civiles en Mariúpol El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que están haciendo "todo lo posible" para garantizar que se lleve a cabo la evacuación de civiles en Mariúpol, donde civiles y militares permanecen en la metalúrgica Azovstal, último reducto controlado por las tropas ucranianas en el sureste de Ucrania. "Los ocupantes volvieron a disparar misiles contra la región de Dnipropetrovsk y Odesa. Una y otra vez, las tropas rusas demuestran que la gente de Odesa es el mismo enemigo para Rusia como el resto de los ucranianos. La pista del aeropuerto quedó destruida", ha recalcado Zelenski en su habitual discurso vespertino. Asimismo, ha precisado que están haciendo "todo lo posible" para "devolver la vida normal a la parte desocupada". "El trabajo de las oficinas humanitarias ya ha comenzado en el 93 por ciento de los asentamientos desocupados", ha dicho.

01:58 Más de 18.800 civiles evacuados hacia Rusia desde Donetsk y Lugansk en la jornada de este sábado Al menos 18.849 civiles, entre los que hay 2.359 niños, han sido evacuados en la jornada de este sábado hacia Rusia desde las regiones de Donetsk y Lugansk, según ha informado el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia, el coronel Mijail Mizintsev. Tal y como ha explicado, casi 2.000 automóviles ha cruzado la frontera desde zonas conflictivas en las últimas 24 horas, sumando ya un cerca de 137.700 coches desde el inicio de la "operación militar especial" anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin. "Más de 9.500 centros de alojamiento temporal funcionan regularmente en las entidades constitutivas de la Federación Rusa. Se lleva a cabo un trabajo individual con los refugiados que llegan y se brinda asistencia inmediata para resolver problemas apremiantes relacionados con alojamiento adicional", ha indicado, tal y como recoge la agencia rusa de noticias TASS.

01:32 Rusia denuncia el envío a Rumanía de 20 millones de toneladas de cereales a cambio de armas para el Ejército El jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia, el coronel Mijail Mizintsev, ha denunciado que las autoridades ucranianas exportaban a Rumanía cerca de 20 millones de toneladas de cereales y animales de granja a cambio de armas y municiones para el Ejército de Ucrania. "Según los datos disponibles, las autoridades ucranianas organizaban diariamente una exportación masiva por carretera y ferrocarril, así como barcazas desde el puerto de Izmail a lo largo del Danubio de cereales, maíz, cultivos oleaginosos y animales de granja a Rumania", ha explicado. Según recoge la agencia de noticias TASS, Mizintsev ha recalcado que estas acciones se han llevado a cabo pese a la "aguda escasez de alimentos para su propia población", así como por la ausencia de cultivos de cereales para la campaña de siembra de primavera en el país.

00:55 Veinte civiles evacuados de la planta siderúrgica de Mariúpol Al menos 20 civiles, incluyendo varios niños, pudieron salir de una planta siderúrgica en el puerto ucraniano de Mariúpol, en lo que podría ser el inicio de la esperada evacuación del último reducto de resistencia en la ciudad bajo control ruso. Combatientes ucranianos del regimiento Azov, que ha defendido el sitio, dijeron que 20 civiles salieron, posiblemente a la ciudad ucraniana de Zaporiyia, a 225 km al noroeste. La agencia noticiosa rusa TASS dio la misma información, aunque señaló que se trata de 25 evacuados. Una evacuación planeada por la ONU estaba en marcha, aunque no quedó claro si la salida del sábado fue organizada por la ONU o si se esperan otras evacuaciones. No se brindaron detalles sobre la condición de las personas que salieron. Pero el hecho de que la evacuación hubiera ocurrido es relevante. Las condiciones en la amplia red de túneles bajo la planta de Azovastal, donde se cree que permanecen cientos de civiles resguardados junto a combatientes ucranianos, han sido calificadas como brutales, y los intentos previos por evacuarlos han fracasado.

21:53 Los Verdes alemanes apoyan la entrega de armamento pesado a Ucrania Los Verdes alemanes han respaldado este sábado en un congreso extraordinario la línea política del Gobierno alemán del que forman parte y la entrega de armamento pesado a Ucrania. Un centenar de delegados ecologistas reunidos en Duesseldorf han aprobado una resolución que prevé expresamente el envío de armamento pesado a Ucrania y el incremento del gasto militar anunciado por el Gobierno del canciller Olaf Scholz.

21:17 La actriz Angelina Jolie posa junto a unos niños en Leópolis, al oeste de Ucrania. Reuters

20:50 Un avión espía ruso violó el espacio aéreo sueco Un avión ruso de reconocimiento violó el viernes brevemente el espacio aéreo de Suecia, informaron este sábado oficiales del país escandinavo que desde la invasión rusa de Ucrania estudia la posibilidad de adherir a la OTAN. «Un avión a hélices ruso AN-30 violó el viernes el espacio aéreo sueco», señaló el ministerio sueco de Defensa en comunicado, precisando que sus equipos habían registrado la totalidad del incidente y tomado fotografías.

20:34 Evacuación de civiles de Azovstal Al menos 20 civiles han salido de la planta Azovstal de Mariúpol, el último reducto de resistencia de la ciudad ante la invasión rusa, informa AFP, citando fuentes ucranianas.

20:07 Un ucraniano operado por el doctor Pedro Cavadas escapa de la guerra gracias a un trabajo en España «Me han dado una oportunidad y eso es lo mejor que pueden hacer por nosotros en este momento: darnos un trabajo para tener un futuro». La historia de Oleksandr Petryschenko pasa por Valencia. De ser operado por el doctor Pedro Cavadas a poder escapar de la guerra en Ucrania. Este joven de 23 años, natural de la localidad ucraniana de Vovchuk, llegó a España como «niño de acogida» gracias a la Fundación Juntos por la Vida.

19:36 Rusia anuncia que ha golpeado 17 objetivos militares ucranianos, matando a más de 200 militares Las fuerzas armadas rusas dicen que han golpeado más de 17 centros militares ucranianos con misiles de alta precisión y también destruido un puesto de comando y un depósito de misiles y artillería, informa Reuters. A través de un mensaje, el Ministerio de Defensa dijo que los ataques mataron a más de 200 militares ucranianos y destruyeron 23 vehículos blindados.

19:20 Cerca de medio centenar de refugiados ucranianos llegarán el martes a Valencia desde la frontera con Polonia La ONG Sonrisas de Fe ha gestionado el traslado a Valncia el próximo martes 3 de mayo de un total de 48 refugiados procedentes de Ucrania, a través de los viajes organizados a la frontera con Polonia en furgonetas y autobuses que transportan medicinas y otros materiales y traen a personas refugiadas a distintos puntos de España. La ONG ha estado enfocada desde sus inicios al apoyo en el ámbito sanitario, como el acompañamiento a personas enfermas, ha indicado la propia entidad en un comunicado.

18:10 Bombardean el aeropuerto de Odesa Un ataque con misiles rusos en el aeropuerto de Odesa daña la pista y ya no se puede utilizar, ha informado el Ejército ucraniano el sábado, según Reuters.

18:01 El ministro ucraniano de Exteriores ofrece a China convertirse en «garante de la seguridad» El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha ofrecido a China la posibilidad de convertirse en «garante de la seguridad» del país, una de las condiciones imprescindibles que pide Kiev para reanudar las conversaciones de paz de alto nivel con Moscú y poner fin a la invasión rusa, informa EP. En una entrevista con la agencia oficial de noticias china Xinhua, Kuleba ha tendido la mano a Pekín para intentar acercarse al que es uno de los aliados económicos más importantes del Gobierno ruso.

17:47 Nuevo intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia Ucrania ha llevado a cabo este sábado un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia, con siete soldados y siete civiles que han vuelto a casa, según ha explicado la viceprimera ministra Irina Vershchuk a través de un mensaje. Uno de los soldados es una mujer embarazada de cinco meses, ha añadido. No ha especificado cuántos rusos han sido enviados. Los dos países han intercambiado prisioneros en varias ocasiones durante el conflicto que empezó con la invasión rusa del pasado 24 de febrero.

17:29 Manifestación contra la invasión rusa de Ucrania en Dresde, Alemania. Reuters

17:12 El gobernador de la región rusa de Kursk denuncia el lanzamiento de misiles contra un control fronterizo El gobernador de la región rusa de Kursk dijo que varios proyectiles fueron disparados este sábado contra un control fronterizo. A través de un vídeo subido a su canal de Telegram, el gobernador Roman Starovoit dijo que no había heridos o daños materiales. Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. No hubo comentarios por parte de Ucrania.

16:54 Ucrania acusa a las fuerzas ocupantes rusas de robar «cientos de miles de toneladas» de grano Las fuerzas militares rusas han robado « varios cientos de miles de toneladas» de grano en las zonas ocupadas de Ucrania, según ha denunciado el viceministro ucraniano de Agricultura, informa Reuters. Durante una entrevista en la televisión nacional ucraniana, Taras Visotskiy ha expresado sus inquietud sobre los alrededor de millón y medio de toneladas de grano acumulados en el territorio ocupado y que podría haber sido robado por las fuerzas rusas.

16:45 ‘Producciones Zelenski’: la verdad de Ucrania al mundo «Cuando estemos entrando en Chernigov, vais a oír la melodía de la guerra en Ucrania». El comandante avisa del tableteo que van a emitir los neumáticos al rodar sobre los surcos que los carros de combate del Kremlin han dejado en las carreteras. «Y quien necesite algo por el camino, que haga una señal, o mejor un disparo al aire», bromea. Esto promete. Ocho horas más tarde el mismo oficial se encajará casco y chaleco –«Rusos marchaos, que os jodan», tiene escrito en el centro del pecho– para meterse en un sembrado pegado a una cuneta con un fotógrafo del ‘New York Times’ a buscar la carcasa de un proyectil enemigo que, no cabe duda, ya estaba localizado de antemano. Por Laura L. Caro, enviada especial a Chernigov (Ucrania).

16:40 Encuentran cuerpos maniatados y con disparos en la sien en Bucha, a las afueras de Kiev Los cuerpos de tres hombres con las manos atadas y los ojos vendados, visiblemente torturados y con huellas de disparos, fueron encontrados el viernes en una fosa cerca de la localidad ucraniana de Bucha, informó este sábado la Policía, según AFP. «Las víctimas fueron torturadas durante mucho tiempo (...) Al final, cada una recibió un disparo en la sien», afirmó en un comunicado el jefe de la policía de Kiev, Andriy Nebytov. El funcionario precisó que los cuerpos tenían las manos atadas y los ojos vendados y que algunos habían sido amordazados.

14:26 Rusia constata la muerte de 120 combatientes ucranianos durante los bombardeos de las últimas horas El Ejército ruso ha anunciado este sábado que al menos 120 combatientes ucranianos han muerto durante los ataques efectuados durante las últimas horas contra múltiples objetivos militares en Ucrania. "Las Fuerzas Armadas rusas han atacado al menos cinco instalaciones militares ucranianas, incluidos cuatro depósitos de municiones y combustible, con misiles lanzados desde el aire de alta precisión", ha declarado el portavoz militar del Ejército ruso, general Igor Konashenkov. A lo largo de la noche, la artillería ha alcanzado en total 389 objetivos enemigos, incluidos 15 arsenales, ha hecho saber Konashenkov en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

14:15 Macron promete a Zelenski "reforzar" la ayuda militar y humanitaria a Ucrania El presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido este sábado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "reforzar" la ayuda militar y humanitaria destinada a Ucrania. Según fuentes citadas por la televisión francesa BFMTV, el mandatario francés ha mantenido una conversación telefónica con Zelenski en la que ha planteado "reforzar el apoyo a Ucrania en armas de defensa y en ayuda humanitaria". Además, Macron ha informado de una prórroga de la misión de expertos franceses que colaboran en la recopilación de pruebas para combatir la impunidad y facilitar el trabajo de la justicia internacional en la investigación de crímenes cometidos, según fuentes del Elíseo citadas por BFMTV.

13:29 Zelenski asegura que Rusia quiere "acabar con toda la vida" en el Donbás El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este sábado de que las tropas rusas tienen por objetivo "acabar con toda la vida" en la región del Donbás, en el este de Ucrania. "La ocupación está haciendo todo lo posible para acabar con toda la vida en el Donbás. Los brutales bombardeos constantes, los ataques rusos constantes contra la infraestructura y barrios residenciales son la prueba de que Rusia quiere desertificar este territorio", ha afirmado Zelenski en un mensaje de vídeo publicado en su canal de Telegram.

12:14 El ministro alemán de Finanzas propone sanciones contra el excanciller Schroeder por sus vínculos con Rusia El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, se ha sumado a las peticiones para sancionar al excanciller Gerhard Schroeder por sus vínculos con Rusia tras la invasión a Ucrania. "Debemos tomar medidas. Para mí ya no es concebible que el contribuyente le proporcione una oficina", ha asegurado el ministro en declaraciones publicadas hoy por los periódicos del grupo Funke.

10:32 El OIEA constata la presencia de especialistas rusos en la planta nuclear de Zaporiyia El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha informado de que las autoridades rusas han enviado a un equipo de especialistas a la planta nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania. La planta se encuentra bajo control ruso pero hasta el momento permanecía operativa con la participación de empleados ucranianos, ha hecho saber el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, a través de un comunicado en la web de la agencia nuclear de la ONU. Ucrania ha precisado que ahora mismo hay ocho representantes de la compañía rusa Rosenergoatom, quienes están exigiendo información "confidencial" sobre el desempeño de la planta, de la que Rusia se apropió el 4 de marzo.

10:10 Járkov sufre múltiples bombardeos asediada de presión de tropas rusas Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, sufrió el sábado múltiples bombardeos de las tropas rusas, aunque el presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que las fuerzas de su país han logrado "éxitos tácticos" en la región. Ucrania mantiene el control de Járkov, pero la ciudad ha sido bombardeada reiteradamente por las fuerzas de Moscú y sufre ataques diarios. Una persona murió y cinco resultaron heridas "como resultado de la artillería enemiga y ataques de mortero", indicó en Telegram la administración militar regional de Járkov.

10:01 La Fiscalía de Ucrania denuncia casi 220 niños fallecidos y casi 400 heridos desde el comienzo de la invasión La Fiscalía de Menores de Ucrania ha denunciado 219 niños han muerto y 398 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de su invasión del país, el pasado 24 de febrero, hasta este sábado. La mayor parte de las víctimas infantiles, contando fallecidos y heridos, se han registrado en la región de Donetsk, con 131, seguida de la región de la capital, Kiev, con 129, Járkov (95), Chernígov (68), Mikolaiv (43), Jersón (44), Lugansk (37), Zaporiyia (27), Sumy (17) y Yitomir (15). Asimismo, la Fiscalía ha denunciado que 1.570 instituciones educativas han registrado daños materiales desde el principio de la invasión, 111 de las cuales han quedado completamente destruidas.

08:15 Lavrov exige a la OTAN y a EE.UU. dejar de armar a Ucrania para resolver la «crisis» El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, llamó a la OTAN y Estados Unidos a dejar de enviar armas a Kiev si realmente les interesa resolver la crisis ucraniana. En una entrevista publicada el sábado por la agencia oficial china Xinhua recogida por Europa Press, Lavrov afirmó que la ofensiva rusa en Ucrania se desarrolla «conforme lo planeado» «Un flujo continuo de armas de todo tipo ingresa a Ucrania a través de Polonia y de otros países de la OTAN», declaró Lavrov, que añadió: «Si Estados Unidos y la OTAN realmente están interesados en resolver la crisis ucraniana, lo primero que deben hacer es despertar y dejar de enviar armas y municiones al régimen de Kiev».

07:53 Lavrov descarta la necesidad de asistencia externa para organizar corredores humanitarios El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que la organización y puesta en marcha de corredores humanitarios en Ucrania no precisa de la colaboración de ningún país u organización externa. «No hay necesidad de que nadie ayude a abrir corredores humanitarios. Solo hay un problema. Los corredores humanitarios, que se anuncian a diario, son ignorados por los ultranacionalistas ucranianos», ha aseverado Lavrov en una entrevista para el canal de televisión Al Arabiya recogida por la agencia TASS.

05:34 Casi 2.000 misiles han sido lanzados por tropas rusas en Ucrania, según el Departamento de Defensa de EE.UU. Estados Unidos ha cifrado en 1.950 los misiles lanzados por las tropas rusas en Ucrania en el marco de la invasión al país, desatada el pasado 24 de febrero tras la decisión por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. "Hemos observado algunas actividades de huelga cada vez mayores en el centro de Ucrania, incluido Kiev, así como en el oeste de Ucrania, incluidas Odesa y el área de Odesa", ha dicho un alto funcionario estadounidense, agregado que creen "que están tratando de obtener la capacidad de los ucranianos para reabastecer sus propias reservas y reforzarse a sí mismos". Asimismo, ha habido ataques a instalaciones de energía eléctrica. "Tal vez porque los rusos creen que si pueden cortar algo de electricidad, pueden afectar la capacidad de los trenes, por ejemplo, para moverse", ha indicado. En este sentido, ha dicho que los ataques en Kiev estaban destinados a las capacidades de producción militar. "Sé que hay informes de que atacaron áreas residenciales. No tenemos motivos para dudar de que lo hicieran, pero no estamos seguros al 100 por ciento de que tuvieran la intención de atacar áreas residenciales", ha precisado.

03:52 Ucrania comunica al OIEA que una filial de una empresa nuclear rusa ha enviado especialistas a Zaporiyia Las autoridades ucranianas han comunicado al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que Rosenergoatom, filial de la empresa rusa Atomenergoprom, que forma parte de la corporación Rosatom, ha enviado a un grupo de especialistas a la central nuclear de Zaporiyia. "Exigieron informes diarios a la dirección de la planta sobre 'temas confidenciales', como el funcionamiento de la central nuclear, que cubre aspectos relacionados con la administración y gestión, actividades de mantenimiento y reparación, seguridad y control de acceso, y gestión de combustible nuclear", ha descrito en un comunicado. Además, las autoridades de Ucrania han señalado al OIEA que el personal de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor del país con seis reactores, está "trabajando bajo una presión increíble", aunque "siguen desempeñando sus funciones y mantienen, en la medida de lo posible durante la guerra, la seguridad de las instalaciones nucleares" en el país.

00:43 El presidente de Ucrania calcula que hay alrededor de 900 muertos en fosas comunes en la región de Kiev El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que hay alrededor de 900 civiles muertos en distintas fosas comunes repartidas por la región de Kiev, según ha trasladado a distintos representantes de medios de comunicación polacos, con los que ha hablado durante cerca de una hora. "Están eliminando rastros (las tropas rusas). Hubo tantos muertos que, a pesar de que los quemaron, encontraron nuevamente la tumba de 900 personas en la región de Kiev. Nadie sabe cuántas personas murieron. Habrá consecuencias, habrá un investigación", ha dicho el mandatario ucraniano, tal y como recoge la agencia de noticias Unian. Ante estas palabras, la Policía de la región ha asegurado que no hay información sobre una nueva fosa común. Posteriormente, el secretario de prensa del presidente de Ucrania, Sergei Nikiforov, ha aclarado que Zelenski se refería a las estadísticas generales sobre las víctimas de fosas comunes en la región.

23:56 Reino Unido alerta de que Putin podría intensificar la guerra en Ucrania el 9 de mayo El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha trasladado su pronóstico de que el presidente ruso, Vladimir Putin, intensificará el conflicto en Ucrania el 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia, declarándole la guerra a "los 'nazis'" y pidiendo una movilización masiva contra su país vecino. Según Wallace, este llamamiento de Putin podría darse durante el desfile del Día de la Victoria por las calles de Moscú, cuando el país celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial, aludiendo a que en a finales de febrero el mandatario ruso mandó iniciar una "operación especial" en Ucrania con el fin de "desnazificar" el país. Debido a la resistencia ucraniana durante la primera fase del conflicto, Rusia decidió replegar sus tropas hacia el este para ahora intensificar los ataques en esta zona. En este contexto, Wallace considera que el mandatario ruso declarará ahora una guerra a los nazis, intentando convencer así a la opinión pública para otra intentona en Ucrania.

23:29 EE.UU. reconoce que entrena a soldados ucranianos en territorio alemán El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha reconocido que el Ejército de Estados Unidos está entrenando a soldados ucranianos en territorio alemán y otros lugares en el uso de equipos militares. Kirby ha informado de que esta instrucción incluye el manejo de obuses y otros sistemas de armas que Kiev está recibiendo de sus aliados occidentales como apoyo en el marco de la guerra contra Rusia. Según ha detallado el portavoz del Departamento de Defensa, las tropas ucranianas están recibiendo su instrucción en varios puntos fuera de Ucrania, entre los que ha destacado Alemania.

23:00 Rusia confirma que bombardeó Kiev durante la visita del secretario general de la ONU Rusia confirmó este viernes que bombardeó Kiev, con misiles "de alta precisión", durante la visita el jueves a la capital ucraniana del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En ese ataque murió la productora y periodista Vera Gyrych, de la emisora financiada por Estados Unidos Radio Free Europe/Radio Liberty, después de que su vivienda recibiera el impacto de un misil. El ministerio ruso de Defensa indicó que lanzó un ataque aéreo de "alta precisión de largo alcance" contra los talleres de la empresa espacial y de fabricación de misiles Artyom. El primer bombardeo de la capital desde mediados de abril se produjo después de que Guterres visitara Bucha, donde decenas de cadáveres aparecieron a inicios de mes tras el repliegue de las tropas rusas, y otras ciudades en la periferia de Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el ataque como un intento de "humillar a la ONU".

21:33 Rusia no se considera en guerra con la OTAN, asegura Lavrov El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado que su país no se considera en guerra con la OTAN, según la agencia estatal de noticias Ria. Lavrov ha afirmado que tal hecho aumentaría el riesgo de una guerra nuclear, lo que no se puede permitir. También ha dicho que Rusia no amenaza a nadie con una guerra nuclear, pero acusa a las naciones occidentales de hacerlo.

El ministro de Asuntos Exteriores achaca el estancamiento de las conversaciones de paz con Ucrania a lo que denomina el deseo de Kiev de «jugar constantemente».

19:36 Finlandia y Suecia trabajarán en estrecha colaboración para decidir si se unen a la OTAN Finlandia y Suecia trabajarán en estrecha colaboración para decidir si se unen a la OTAN y cuándo, dijeron sus ministros de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa el viernes, enfatizando los estrechos vínculos entre los dos países nórdicos, pero sin llegar a decir definitivamente que si se unirían a la Alianza. Es «muy importante» que los dos países «tomen decisiones en la misma dirección y en el mismo plazo», mientras respetan la independencia del otro, dijo Pekka Haavisto, ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, a periodistas en Helsinki. «Suecia es nuestro socio bilateral más importante».

18:44 Rusia ha disparado misiles por un valor total de al menos 7.500 millones de dólares, según 'Forbes' La edición ucraniana de la revista 'Forbes' ha estimado que el coste total de los misiles rusos lanzados contra Ucrania desde el pasado 24 de febrero es de al menos 7.500 millones de dólares. 'Forbes' añadió que sólo cuando se identificó la clase de los misiles lanzados se añadió el precio al recuento total.

17:05 Las fuerzas rusas utilizaron municiones de fósforo en la región de Donetsk Las tropas rusas utilizan municiones de fósforo en el pueblo de Solovyove, según el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

16:46 Dos regiones rusas denuncian bombardeos desde territorio ucraniano Dos regiones rusas que limitan con Ucrania, Kursk y Bryank, afirman que su territorio ha sido bombardeado. No se reportaron víctimas. Mykhailo Podolyak, asesor de la oficina del presidente ucraniano, dijo anteriormente que Rusia iba a realizar provocaciones en su territorio, según informe 'The Kyiv Independent'

15:37 Ucrania libera un pueblo al norte de Járkov El gobernador de la región de Járkov, Oleh Synehubov,ha dicho que las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron la aldea de Ruska Lozova. Según las Fuerzas Armadas, este asentamiento era de importancia estratégica, ya que las tropas rusas utilizaban el pueblo como base para los ataques de artillería contra Járkov.

15:33 Reino Unido envía a Ucrania expertos en crímenes de guerra Reino Unido está enviando expertos en crímenes de guerra a Ucrania para ayudar a recopilar evidencia sobre las atrocidades rusas, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Dijo que el equipo de especialistas ayudaría al gobierno de Ucrania e incluiría expertos en violencia sexual relacionada con el conflicto.

15:20 El Kremlin tilda de «expropiación» que EE.UU. quiera utilizar activos rusos incautados para ayudar a Ucrania El Kremlin ha definido este viernes como una expropiación» la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la utilización de activos incautados a autoridades y oligarcas rusos para ayudar a Ucrania. A juicio del portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, el proyecto, que tiene que ser aprobado por el Congreso estadounidense, sienta «un precedente muy peligroso» y constituye «una flagrante distorsión de cualquier norma legal». «Una violación de todos los conceptos legales», ha insistido. «No es más que la expropiación de la propiedad privada y un intento de pseudolegitimar esta expropiación», ha aseverado en rueda de prensa, donde ha expresado que la propuesta causa «nada más que el más profundo y malentendido rechazo» en las autoridades rusas.

14:45 Rusia no invitará este año a ningún líder mundial al desfile militar del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, según confirmó este viernes el Kremlin. "No hemos invitado a ningún líder mundial al Día de la Victoria. Ese año no es un aniversario redondo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Rusia no invita a ningún líder mundial al desfile del Día de la Victoria

14:17 Muere la periodista Vira Girich en un bombardeo en Kiev La corporación radiofónica estadounidense Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ha informado este viernes de que la periodista Vira Girich ha muerto en un bombardeo perpetrado por las fuerzas rusas contra Kiev, la capital ucraniana. La editora jefe del servicio ucraniano de la emisora, Inna Kuznetsova, ha confirmado la información y ha lamentado que durante el ataque un cohete ha impactado contra el apartamento de la periodista. Por su parte, el periodista de RFE Oleksandr Demchenko ha indicado en su cuenta de Facebook que un "misil ruso golpeó su vivienda". "Vera estuvo allí toda la noche", ha aseverado. La periodista Vira Girich

12:41 Rusia dice haber golpeado objetivos de Ucrania tras un ataque con un submarino desde el mar Negro El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este viernes de que ha golpeado objetivos del Ejército de Ucrania tras un ataque perpetrado desde un submarino en el mar Negro. Así, las autoridades rusas han indicado que han lanzado varios misiles 'Caliber' contra instalaciones militares ucranianas, un ataque que buscaba destruir "objetivos sobre el terreno". Se trata de la primera vez que el Ministerio de Defensa del país informa de ataques desde submarinos contra las fueras ucranianas, si bien Moscú ha estado informando del uso de fragatas, aviones y sistemas de misiles.

10:45 Muere un estadounidense que viajó a Ucrania para combatir contra Rusia Un ciudadano estadounidense identificado como Willy Joseph Cancel murió el lunes en Ucrania combatiendo junto a las fuerzas ucranianas ante la invasión del Ejército ruso, según ha confirmado la familia del hombre a la cadena de televisión estadounidense CNN. Cancel, de 22 años, trabajaba para una contratista militar privada y fue enviado por la compañía a Ucrania, tal y como ha detallado su madre, Rebecca Cabrera. El hombre, un antiguo marine estadounidense que trabajaba como guarda de prisiones, entró a trabajar para esta empresa poco antes de que estallara la guerra. Lea aquí la noticia completa

10:35 Rusia confirma un ataque sobre Kiev con armas de "alta precisión" El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el ataque perpetrado el jueves sobre Kiev, en plena visita del secretario general de la ONU, António Guterres, y ha asegurado que lanzó misiles de "alta precisión" sobre objetivos supuestamente militares. El portavoz ministerial, Igor Konashenkov, ha informado de ataques sobre inmuebles vinculados a la industria aeroespacial y con cohetes, según el parte matinal recogido por la agencia de noticias Interfax. Moscú no ha informado de daños personales como consecuencia de este bombardeo.

09:32 La UE dice que los incidentes en Transnistria "son perjudiciales para la estabilidad" de Moldavia El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha subrayado este viernes que los últimos incidentes en la región separatista moldava de Transnistria "son perjudiciales para la seguridad y la estabilidad" del país. "La UE pide a los actores responsables que eviten la desestabilización de la situación. Aplaudimos firmemente las reacciones contenidas por parte de las autoridades de Moldavia, que ayudan a mantener la calma en el país", ha señalado Borrell en un comunicado.

09:26 Bucha y las otras ciudades sonámbulas que Rusia dejó atrás En Borodyanka, donde esta guerra se ha cobrado doscientos muertos, hay todavía muchos desaparecidos y temen que familias enteras estén sepultadas en los búnkeres debajo de sus propias casas desplomadas a bombazos por los rusos. Lo cuenta Ruslan Lisovskiy, que trabaja como voluntario para intentar adecentar el Centro de Empleo Regional que los militares chechenos, salvajes como pocos, tomaron como cuartel general. Puede que haya cadáveres de vecinos en los refugios, insiste, pero no hay manos ni máquinas para desescombrar tanto, y a saber qué material queda ahí por detonar. Cualquiera se atreve. Por aquí todos saben que se han hallado granadas activas dentro del tambor de la lavadora en apartamentos que fueron ocupados por las fuerzas enemigas en su avance demencial y fallido por esta ciudad camino de Kiev. A solo 25 kilómetros por esa misma ruta de la invasión está Bucha –con permiso de Mariúpol, la zona cero de este maldito asalto–, en cuyo Ayuntamiento, el jefe de Proyectos, Dimitri Gapcenko, certifica que el 90% de la población se ha marchado y no cree que regresen hasta que todo acabe. Lea el artículo completo aquí

08:33 Reino Unido enviará 8.000 soldados a Europa del Este para combatir la agresión de Rusia Reino Unido ha anunciado que enviará a 8.000 soldados del Ejército británico a participar en ejercicios militares en toda Europa del Este para combatir la agresión rusa, en uno de los mayores despliegues de estas características desde la guerra fría. El Ejército británico también desplegará tanques en una acción conjunta con la OTAN y la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), formada por Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Suecia y Noruega. En este sentido, el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha dicho: "La seguridad de Europa nunca ha sido tan importante. En estos ejercicios, nuestras tropas unirán sus fuerzas a las de los aliados y socios de la OTAN y a las de la Fuerza Expedicionaria Conjunta en una muestra de solidaridad y fuerza en uno de los mayores despliegues compartidos desde la guerra fría", tal y como ha recogido 'The Guardian'.

07:59 Rusia continúa ofensiva en el este y el sur de Ucrania tras bombardear Kiev Rusia continuaba este viernes su ofensiva en las regiones orientales y meridionales de Ucrania un día después de bombardear Kiev durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El primer bombardeo en la capital desde mediados de abril se produjo después de la visita de Guterres a Bucha y otras ciudades en la periferia de Kiev, escenario de presuntas atrocidades, donde pidió a Moscú "cooperar" con la Corte Penal Internacional a fin de "establecer las responsabilidades". El presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció que "cinco misiles" cayeron sobre Kiev. Estos ataques "dicen mucho sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos para humillar a la ONU y a todo cuanto esta organización representa", añadió. Periodistas de AFP vieron un edificio en llamas, con una densa columna de humo negro escapándose por las ventanas rotas mientras policías y socorristas trataban de controlar la situación. Según los servicios de emergencia, diez personas resultaron heridas por el ataque.

07:09 Ucrania denuncia la situación en la acería de Azovstal y el intento de Rusia de controlar Donestsk y Lugansk Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este viernes la situación que viven miles de civiles en la acería de Azovstal, situada en la ciudad de Mariúpol (sureste) y el intento de Rusia de continuar con el objetivo de controlar las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. "Los ocupantes rusos continúan bloqueando nuestras unidades en Mariupol, en la zona de la planta "Azovstal", ha afirmado el portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Stupun. Así, ha destacado que Rusia "continúa las acciones ofensivas en la zona de operación este con el objetivo de establecer un control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener el corredor terrestre con la Crimea temporalmente ocupada". En un comunicado en su cuenta de Facebook, las fuerzas de Ucrania han denunciado que en "los territorios temporalmente ocupados, las tropas rusas siguen tomando medidas para restringir la circulación y detención de los locales y bloquean la carga humanitaria desde Ucrania", agregando que "los invasores rusos" están robando a los campesinos de la zona. Asimismo, han asegurado que han derribado en la jornada del jueves quince objetivos aéreos rusos: "un avión, cinco misiles y nueve drones".

06:25 Bulgaria pide a sus ciudadanos no viajar a Moldavia por la "complicada situación" del país El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria ha pedido a sus ciudadanos que se abstengan de viajar hacia Moldavia ante la "complicada situación" que vive el país, en parte debido a las explosiones registradas en la república separatista de Transnistria. "Dada la complicada situación en Moldavia y sus alrededores, hacemos un llamamiento a nuestros compatriotas para que se abstengan de viajar al país", ha trasladado la cartera de Exteriores en un comunicado. Además, ha instado a sus ciudadanos en territorio moldavo a que intenten "tomar medidas para salir del país", a la par que les ha pedido que se inscriban en un registro gubernamental para ciudadanos moldavos fuera del país. Trasnistria, una región separatista moldava ubicada en la frontera con Ucrania y con afinidad a Rusia, ha sido escenario durante el comienzo de esta semana de una serie de explosiones que han despertado más tensiones en el marco de la guerra.

04:10 Un campamento en Ciudad de México, última escala de ucranianos hacia EE.UU. Un campamento enclavado en un sector popular de Ciudad de México es la última escala de más de 200 ucranianos, incluidas familias enteras, que esperan autorización para viajar a Estados Unidos conforme a un nuevo programa humanitario. "Podrán llegar a Estados Unidos legalmente y tendrán muchas oportunidades allá", dijo a la AFP este jueves Valentyn Kramar, un estadounidense de 19 años nacido en Ucrania que acompaña a cinco miembros de su familia que "escaparon de las bombas". El joven se refería al programa Unidos por Ucrania, puesto en marcha desde el pasado lunes por Washington y que facilitará el ingreso de los ucranianos previo un trámite electrónico y con la condición de que ingresen por vía área. Según Anastasia Polo, ucraniana residente en California que viajó a México para participar en la coordinación de este programa, unos 20.000 ucranianos han llegado desde que se desató la guerra a la fronteriza Tijuana (noroeste) para cruzar por tierra a Estados Unidos.

00:00 Ucrania denuncia que 35 de los 49 jefes de administración de Jersón han sido secuestrados Las autoridades ucranianas han denunciado que 35 de los 49 jefes de administración de la región de Jersón (sur) han sido secuestrados por las Fuerzas Armadas de Rusia desde el inicio de la guerra. La defensora del pueblo para los Derechos Humanos, Liudmila Denisova, ha apuntado que, sin embargo, 17 de ellos han sido liberados, si bien aún "muchos están en cautiverio". "Las tropas rusas secuestran y torturan a los residentes de los territorios ucranianos temporalmente ocupados, saquean los sitios del patrimonio cultural mundial", ha denunciado. En las últimas jornadas, Rusia ha anunciado el control total de la región de Jersón, si bien desde Ucrania han rechazado estas afirmaciones y han replicado que, de hecho, las tropas rusas han reculado ante su línea defensiva.

23:40 Biden propone 33.000 millones de dólares para Ucrania y apunta contra los oligarcas rusos El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el jueves al Congreso 33.000 millones de dólares más para armar y apoyar a Ucrania y dijo que "ceder" ante Rusia no es una opción para Occidente, cuando la guerra ingresa en su tercer mes. En una alocución desde la Casa Blanca, Biden también detalló las nuevas leyes propuestas para permitir usar los bienes de lujo confiscados a los oligarcas rusos apra compensar a Ucrania por la destrucción causada por la agresión impulsada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Biden reconoció los altos costos del respaldo de Washington a Kiev pero dijo que no hay otra opción. "El costo de esta pelea no es barato. Pero ceder ante la agresión va a ser más costoso si permitimos que suceda", dijo. Como reflejo de la magnitud de la asistencia estadounidense a Ucrania, Biden aseguró que Estados Unidos ya suministró a Ucrania 10 sistemas de armas antitanque por cada tanque que Rusia envió a ese país.

Explosiones en Kiev mientras el secretario general de la ONU visita al presidente Zelenski El asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, informó que ataques con misiles alcanzaron Kiev durante la visita oficial del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

19:31 Guterres reconoce que ha tenido una «intensa conversación» con Zelenski Reuters El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido que ha mantenido una «intensa conversación» con el presidente Zelenski para hacer realidad la evacuación de Mariúpol. durante una rueda de prensa conjunta, Zelenski ha manifestado que es posible un «resultado exitoso en términos de desbloqueo de la planta de acero de Azovstal» en la ciudad sitiada después de conversaciones con Guterres. En cuanto a los temas tratados durante la conversación, Zelenski ha afirmado que han hablado sobre «la violación de los derechos humanos» por parte de Rusia. También sobre cómo salvar a las personas refugiadas de la planta siderúrgica de Azovstal, en la asediada ciudad portuaria del sur, Mariupol. «Confío y creo -al igual que muchos familiares de las personas que están bloqueadas en Azovstal- que el secretario general y nosotros podremos tener un resultado exitoso». El presidente ucraniano ha pedido además más ayuda humanitaria de la ONU para Ucrania.



18:57 La publicación alemana 'Bild' calcula que un corte de suministro del gas ruso causaría la pérdida de 30 millones de puestos de trabajo en la UE

18:34 Rusia no cuenta con el apoyo de la población para organizar un referéndum en Jersón Según Yurii Sobolevskyi, jefe adjunto del Consejo Regional de Jersón, los ocupantes rusos no cuentan con el apoyo de la población local y, por tanto, no pueden celebrar un referéndum escenificado. Informa 'The Kyiv Independent'

Un nuevo vídeo muestra a soldados rusos junto a cuerpos de civiles ucranianos muertos en Bucha Un nuevo vídeo muestra a soldados y vehículos rusos junto a civiles muertos en Bucha. El vídeo obtenido por la CNN fue grabado los días 12 y 13 de marzo por un dron. Muestra a las fuerzas rusas y a los vehículos blindados cerca de los cuerpos de los civiles muertos en Bucha, una ciudad de la región de Kiev. El vídeo demuestra que las atrocidades en Bucha se cometieron cuando la ciudad estaba ocupada por las fuerzas rusas.



17:37 EE.UU. ayudará a los países afectados por el corte de gas ruso Biden en su comparecencia en la Casa Blanca en estos momentos ha dicho que Estados Unidos está trabajando con países aliados para desviar algo de gas natural a Polonia y Bulgaria para responder a la amenaza de Rusia de cortar el flujo de gas a esos países. El impacto económico de la dependencia de Europa de las fuentes de energía de Rusia ha sido un trasfondo constante en la guerra entre Rusia y Ucrania.

16:46 Biden pide al Capitolio que apruebe 33.000 millones de dólares más en ayuda de emergencia para Ucrania Efe El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Capitolio, que controla los presupuestos, que apruebe un plan de ayudas a Ucrania de 33.000 millones de dólares, que son 31.000 millones de euros al cambio actual. De ese paquete de ayudas, 20.400 millones serán para asistencia militar justo cuando Rusia redobla sus ataques en el este de Ucrania para crear un corredor costero frente al mar Negro.

«Lo necesitamos para apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad», dijo el presidente en un discurso en la Casa Blanca este jueves. «El coste de esta guerra no es poco, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que tenga éxito. La opción es apoyar a los ucranianos mientras defienden a su país o quedar al margen mientras los rusos continúan con sus atrocidades», añadió el presidente.

Hasta la fecha, según dijo un funcionario de la Casa Blanca en una conversación con periodistas previa, la ayuda cedida a Ucrania con la autorización del Capitolio había sido de 14.000 millones. Hay en Washington un poco común consenso bipartidista sobre la necesidad de ayudar a Ucrania ante la invasión de Rusia. Informa David Alandete, corresponsal en Washington

16:40 Los separatistas denuncian la muerte de civiles tras el ataque a un mercado en Donetsk Los separatistas prorrusos que controlan la ciudad de Donetsk aseguarn que un mercado ha sido bombardeado, con tres civiles muertos y varios heridos. Imágenes de video -no verificados- muestran lo que parecen ser cuerpos tendidos en un área de mercado y el humo se eleva sobre una calle, informa la BBC. Según el personal de defensa territorial de la autoproclamada República Popular de Donetsk, las fuerzas ucranianas atacaron el mercado Merkuriy en el distrito de Kirovskyi. El reporte no pudo ser confirmado independientemente.

16:38 Un ataque aéreo ruso alcanzó el hospital militar de campaña de Azovstal Un ataque aéreo ruso alcanzó el hospital militar de campaña de Azovstal y mató a varuis soldados. Según los combatientes de Azov, durante la noche, Rusia atacó el hospital donde se atendía a los soldados ucranianos y lo bombardeó con artillería naval. El ataque destruyó el quirófano, lo que ahora «hace imposible ayudar» a los soldados, informaron los combatientes de Azov el 28 de abril. No especificaron el número de víctimas. Informa The Kyiv Independent

16:00 La fiscalía ucraniana inculpa a diez soldados rusos por presuntos crímenes en Bucha La Fiscalía de Ucrania ha realizado este jueves las primeras imputaciones por los supuestos abusos perpetrados contra civiles en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev, en concreto contra diez militares rusos de una brigada premiada recientemente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario ruso concedió el título honorífico de 'Guardia' a la 64 Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas rusas, acusada de matar a cientos de civiles en Bucha durante las semanas en que las tropas leales a Moscú controlaron la zona. La Fiscalía ha considerado probado que miembros de esta unidad ejecutaban y torturaban a civiles, por ejemplo dejándolos de morir de hambre y sed o con ejecuciones simuladas. La fiscal general, Irina Venediktova, ha confirmado en su cuenta de Facebook que diez de estos militares han sido acusados formalmente y ha difundido nombres y rostros de estos sospechosos para apelar a la colaboración.

14:15 La economía rusa se estanca creciendo un 1,6% por las sanciones de la guerra de Ucrania

El Ministerio de Desarrollo Económico ha dado a conocer hoy los datos que confirman que la economía rusa se está resintiendo de las numerosas sanciones internacionales a raíz de la guerra de Ucrania y que ya han bloqueado su crecimiento a solo un 1,6% respecto al año pasado. Según las cifras, la caída notoria del crecimiento económico ruso queda lejos de las altas tasas de enero de este 2022, con un 5,8% de subida e incluso de febrero, cuando se registró un 4,3% interanual del PIB. Las industrias manufactureras, alimentarias, químicas y del acero se han visto especialmente afectadas por la lluvia de castigos internacionales a raíz de la guerra en Ucrania

13:45 Kiev denuncia 50 bombardeos en unas horas en Mariúpol con bombas de fósforo El Ejército ruso ha lanzado durante la pasada noche más de 50 ataques aéreos sobre la sitiada ciudad de Mariúpol, en el sur de Ucrania, coincidiendo con la visita de secretario general de Naciones Unidas. Entre los explosivos había «una gran cantidad de bombas de fósforo», denunció este jueves el regimiento de Azov, integrado en el ejército ucraniano y que resiste en la ciudad.

13:30 Rusia «alarmada» por «los actos terroristas» en Transnistria para «desestabilizar la situación Rusia condenó este jueves «actos terroristas» tras los incidentes en la región separatista moldava de Transnistria, sacudida esta semana por una serie de explosiones y disparos contra un pueblo donde se encuentra un depósito de municiones ruso. «Estamos alarmados por la escalada de las tensiones» en la región, afirmó la vocera de la diplomacia rusa Maria Zajárova durante un encuentro con la prensa en el que agregó que Moscú «considera esos acontecimientos como actos terroristas tendientes a desestabilizar la situación» . Informa Afp

13:00 Reino Unido dice que Putin podría «convertirse en un tumor canceroso» en Ucrania El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha afirmado este jueves que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría «intentar consolidar» los avances en Ucrania y «convertirse en un tumor canceroso» en el país, por lo que ha reclamado la retirada de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano. Wallace ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión británica Sky News que el mandatario ruso es «un nacionalista étnico» y ha recalcado que Putin «siempre ha tenido la ambición» de invadir Ucrania. Informa Ep

12:46 Polonia dice que hay que penalizar a los países que pagan el gas ruso en rublos La Unión Europea debería penalizar a los países que utilizan rublos para pagar el gas ruso, dijo el ministro de Clima de Polonia, tras la decisión de Moscú de cortar el suministro a Polonia y Bulgaria por su negativa a hacerlo. Los Estados miembros de la UE parecen divididos sobre cómo pueden seguir pagando por el gas sin incumplir las sanciones europeas impuestas por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Muchos países europeos siguen dependiendo en gran medida de las importaciones energéticas rusas.Informa Reuters.

12:45 Los envíos de armas a Ucrania «amenazan la seguridad» europea, dice el Kremlin Los envíos de armas a Ucrania «amenazan la seguridad» europea, estimó este jueves el Kremlin tras un nuevo llamamiento de la ministra británica de Relaciones Exteriores Liz Truss de entregar más armadas pesadas y aviones a Kiev. «Esta tendencia de inundar Ucrania de armas, especialmente armas pesadas, son actos que amenazan la seguridad del continente y provocan inestabilidad», declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Informa Afp

12:16 Moscú coordina ataques cibernéticos y militares en Ucrania, según Microsoft Un puñado de piratas informáticos alineados con el gobierno ruso ha llevado a cabo cientos de ataques cibernéticos contra Ucrania desde que Moscú invadió al país vecino, dijo el gigante tecnológico estadounidense Microsoft en un informe el miércoles. Microsoft destacó que en tácticas de guerra "híbridas" Rusia a menudo combina estos ataques cibernéticos con acciones militares en el campo de batalla. Informa Afp

11:59 Rusia tilda de «idiota» la iniciativa de EE.UU. de incluir al país en la lista de patrocinadores del terrorismo La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado de «idiota» la iniciativa del Gobierno estadounidense de incluir al país en la lista de patrocinadores del terrorismo. Tal y como ha expresado, se trata de una medida «de naturaleza idiota» que acarreará, además, sus «consecuencias» y ante la que Rusia tomará medidas, según informaciones de la agencia de noticias TASS. «Todas las medidas que tomen, aunque sean idiotas, serán analizadas y supervisadas. Se les dará seguimiento y, por supuesto, no quedarán sin respuesta, esto hay que entenderlo», ha dicho. Zajarova ha indicado que la comunidad internacional no ha abordado aún las cuestiones legales de las acciones de Estados Unidos en países como Siria, Libia e Irak. Así, ha asegurado que Washington sigue tomando medidas contra Moscú porque los supuestos crímenes cometidos contra ucranianos podrían repercutir en Estados Unidos. Informa Ep

11:30 El secretario general de la OTAN espera que Suecia y Finlandia se adhieran rápido a la organizacióm si lo piden El secretario genral de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha manifestado hoy que espera que Suecia y Finlandia se adhieran rápido si asi lo solicitan. Informa Reuters

11:17 Guterres insta a Rusia a cooperar con la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra El secretario general de la ONU Antonio Guterres instó este jueves a Rusia a «aceptar cooperar» con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de guerra perpetrados en Ucrania. «Cuando vemos este lugar horrible, entiendo cuán importante es tener una investigación completa y establecer las responsabilidades», declaró Guterres, de visita en Bucha, suburbio de Kiev donde los ucranianos acusan a los rusos de haber matado civiles durante su ocupación de la región en marzo. «Insto a Rusia a aceptar cooperar con la CPI», agregó. Informa AFP

11:00 Hungría confirma que pagará en rublos a Rusia por las importaciones de gas y petróleo El Gobierno de Hungría ha confirmado que utilizará el sistema de pagos puesto en marcha por Rusia para pagar en rublos las importaciones de petróleo y gas, tras la batería de sanciones impuestas contra Moscú por su invasión militar de Ucrania. El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha defendido la decisión de Budapest en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN y ha destacado que «el 85 por ciento del suministro gas» y «el 65 por ciento del suministro de petróleo» llegan desde Rusia. Informa Ep

10:48 El representante de la ONU en Ucrania dice que prepara un intento de evacuación de Mariúpol La coordinadora de la ONU en Ucrania anunció este jueves que viajaba al sur del Ucrania para preparar un intento de evacuación de la ciudad de Mariúpol, casi totalmente controlada por las fuerzas rusas. «Voy a Zaporiyia para preparar la esperada evacuación de Mariúpol», estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania asediada por los rusos, afirmó Osnat Lubrani en Twitter. Informa Afp La ONU envía a su personal a evacuar a civiles de la planta de Azovstal La ONU envía a su personal a evacuar a civiles de la planta de Azovstal

10:30 Las autoridades separatistas de Lugansk denuncian dos civiles muertos por ataques del Ejército de Ucrania Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en el este de Ucrania, ha denunciado este jueves la muerte de dos civiles, entre ellos un niño, a causa de los ataques ejecutados durante el último día por el Ejército ucraniano contra la zona. Así, han detallado que la segunda víctima mortal es una mujer de 95 años residente en Pervomaisk, donde además han resultado dañados dos edificios residenciales, un centro educativo y una guardería, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

10:00 La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de ley que insta a vender los activos de oligarcas rusos incautados La Cámara de Representantes de EEUU aprueba un proyecto de ley que insta a vender los yates rusos incautados a Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles por mayoría un proyecto de ley, que insta al presidente de EEUU, Joe Biden, a vender los activos de los oligarcas rusos afectados por las sanciones y a utilizar los fondos para proporcionar más ayuda militar y humanitaria a Ucrania. La legislación no es vinculante pero su aprobación con 417 votos a favor y 8 en contra refleja el deseo de que el presidente adopte una postura más agresiva hacia Rusia, tal y como ha informado 'The New York Times'. La aprobación del proyecto de ley se produce un día después de que el fiscal general Merrick B. Garland dijera ante el Senado que la administración pediría al Congreso una mayor autoridad para confiscar y liquidar los bienes rusos. Informa Ep.

09:30 Un arsenal militar junto al poblado de Stáraya Nelidovka, situado a una veintena de kilómetros de la frontera con Ucrania, en la región rusa de Bélgorod, pudo ser objeto de un ataque con drones desde territorio ucraniano ayer por la mañana. Así lo estima el gobernador de esta región, Viacheslav Gladkov, que aseguró que hubo cuatro explosiones. Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones su territorio en varias regiones fronterizas Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones su territorio en varias regiones fronterizas

09:15 La provincia ucraniana de Jersón, ocupada por Rusia, empezará a usar el rublo desde el 1 de mayo Las autoridades militares impuestas por Rusia en la provincia ucraniana de Jersón (sur) han asegurado que la zona empezará a usar el rublo a partir del 1 de mayo, un día después de que Moscú asegurara que controlaba toda la región en el marco de su invasión de Ucrania. El vicepresidente de la Administración Militar y Civil de Jersón, Kiril Stremusov, ha indicado en declaraciones a la agencia rusa de noticias RIA Novosti que habrá una transición de cuatro meses en la que se usarán a la vez el rublo y la grivna, la moneda ucraniana. Informa Ep

09:00 Guterres recorre el rastro de la guerra en Borodianka (EFE) Guterres visita Bucha, Irpin y Borodianka antes de entrevistarse con Zelenski esta tarde El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este jueves por la mañana a Borodianka, una de las localidades de los suburbios de Kiev donde los ucranianos acusan a los rusos de haber matado civiles durante su ocupación de la región en marzo, constató la AFP. En su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, Antonio Guterres también tenía previsto visitar Bucha y luego reunirse con el presidente Volodimir Zelenski por la tarde. Informa Afp

08:13 Rusia aumenta su ofensiva y concentra fuerzas en Izium para atacar el Donbass El Ejército ruso se ha dedicado en las últimas horas a concentrar tropas y armamento en la zona de Izium, cercana a la región del Donbass, fronteriza con Rusia, y ha intensificado su ofensiva para controlar este área prorrusa y el sur de Ucrania. el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este jueves en Facebook sobre la situación en los diferentes frentes en los que se enfrenta al Ejército ruso.

07:33 Canadá aprueba por unanimidad denominar la invasión de Rusia a Ucrania como "genocidio" La Cámara de los Comunes canadiense ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción que reconoce la invasión rusa en Ucrania como un acto de "genocidio". La resolución ha sido presentada por la diputada, Heather McPherson, no es vinculante y no requiere que el Gobierno canadiense tome ninguna medida, tal y como ha informado CBC News. La moción ha señalado que la matanza de civiles ucranianos, la profanación de cadáveres, el traslado forzoso de niños ucranianos a territorio ruso y las torturas y violaciones perpetradas por soldados rusos constituyen un genocidio.