La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en directo

9.30Melisa Rodríguez de Ciudadanos: «¿Considera que la coordinación del Gobierno responde a las necesidades de la actual situación política en España?» Responde Carmen Calvo: «Me ha preguntado lo mismo en los últimos días y el Gobierno sigue opinando lo mismo». Rodríguez: «Deje la soberbia en casa. El señor Sánchez pasará a la historia para romper el pacto educativo. Los niños del País Vasco tienen el doble de financiación que los andaluces o canarios». Calvo: «Viven de la confrontación territorial. Para hablar de Educación tienen que nombrar a Cataluña y al País Vasco. Se les ve el plumero».

9.25Pregunta de Dolors Montserrat a la vicepresidenta del Gobierno: «¿Cree el Gobierno que la paciencia de los españoles es infinita?». «No lo sé, pero entre las 9:15 y las 9.30 muchos están al límite al escucharla a usted». Montserrat: «Donde todos vemos delitos de rebelión, Sánchez ve indultos. No son un Gobierno, son un Gobierno sin votos, lo único que hacen es mentir y manipular: TVE, el CIS... Hablemos de mentir, que tienen a la señora Delgado aún en el Consejo de Ministros. Ustedes mienten y por ello Europa no acepta sus cuentas y el Vaticano no acepta sus cuentos. Están agotando la paciencia de los españoles. Han agotado la paciencia del doctor Fusté, el médico más internacional que tenemos. Esta es la tragedia y que nosotros lo españoles tengamos que soportar al doctor Sánchez. Habla Carmen Calvo: «Viene usted a un totum revolutum que no tiene nada que ver con el control a Gobierno, porque no les interesa. Ustedes hace cinco meses era la responsable de las políticas de igualdad de este país. Usted fue el antigobierno de todos los criterios de la justicia social de este país. Necesita una pareja artística y no soy yo».

9.20Pregunta Mikel Legarda diputado del PNV: «¿Está de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo del pasado 23 de octubre en relación al reconocimiento mutuo de penas entre Estados miembros?». Responde Pedro Sánchez: «Nosotros no calificamos las sentencias, simplemente las acatamos». Legarda: «El Gobierno siempre respeta al poder judicial, pero como dijo con las hipotecas una cosa es el poder judicial y otro el ejecutivo». Sánchez: «Siempre hemos considerado el grupo parlamentario del PNV como un grupo serio. Si me gustaría que conste en acto algunas consideraciones. Las sentencias han de analizarse como un nivel de garantía adicional en la defensa de sus derechos».

9.15Pregunta Joan Tardà: «¿El presidente del Gobierno hace una valoración positiva del sistema judicial español?». Responde Pedro Sánchez: «Discrepo con usted, aunque es verdad que hay organismos que merecen autocrítica, no solo en el poder judicial y no solo en Madrid». Tardà: «Debe pedir la dimisión del señor Lesmas y pedir disculpas del pasteleo entre usted y el señor Casado». Pedro Sánchez: «La Constitución establece que la elección del CGPJ le corresponde al poder legislativo y eso es lo que se ha hecho. España es un Estado social democrático y de derecho». El presidente del Gobierno enumera ciertos informes que apuntan a la buena salud democrática de España.

9.10Pedro Sánchez: «Se acuerda usted cuando sentó el anterior Gobierno su propuesta de Presupuestos? El 3 de abril. Tengo todavía cuatro meses según el cronómetro del Partido Popular para presentar los presupuestos. Antes de final de año este partido cumplirá y presentará en los plazos los Presupuestos que necesita este país. Casado responde: «Hemos visto una disociación de personalidad. Pedro Sánchez ya no es la misma persona desde que esta en la Moncloa. Antes veía un delito de rebelión y ahora no. Ha intentado engañar a Bruselas, qué va a hacer con los presupuestos? Si usted fuera resposanble pactaria con los paritdos que defendemos a España y no con aquellos que quieren romperla. Haga caso al otro señor Sanchez y convoque elecciones. Pedro Sánchez: «No se qué prisa tiene usted Casado en perder unas elecciones. Desde la moderación, el sentido común y el diálogo se puede construir un proyecto politico y ustedes no lo están haciendo. Recuperamos subsidios que ustedes recortaron señor Casado. Si continúa con la oposición de la gesticulación y no hace una oposición con sentido de Estado lo pagará en las urnas».

9.05Comienza la sesión de control al Gobierno. Habrá tres preguntas para Pedro Sánchez. La primera la formula Pablo Casado: «¿Está de acuerdo el presidente del Gobierno con la opinión de Pedro Sánchez afirmando que, si no se aprueban los presupuestos, o se anticipan elecciones o hay que someterse a una cuestión de confianza?».

8.55La tercera y última pregunta para Pedro Sánchez la formulará Mikel Legarda de EAJ-PNV: «¿Está de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo del pasado 23 de octubre en relación al reconocimiento mutuo de penas entre Estados miembros?».

8.50El diputado de ERC, Joan Tardà, será el segundo en preguntar al presidente del Gobierno: «¿El presidente del Gobierno hace una valoración positiva del sistema judicial español?».

8.45El líder del PP, Pablo Casado, lanzará la siguiente pregunta al jefe del Ejecutivo: «¿Está de acuerdo el presidente del Gobierno con la opinión de Pedro Sánchez afirmando que, si no se aprueban los presupuestos, o se anticipan elecciones o hay que someterse a una cuestión de confianza?».

8.40El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncia en el Parlamento sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha pactado con el Partido Popular y que será uno de los asuntos centrales en la sesión de control al Gobierno.

