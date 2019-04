Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 10 de abril

1. Funcionarios rusos lavaron en España 35 millones de los 203 robados a un empresario. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional, que ha recaído en el Juzgado Central 2, para que se investigue el blanqueo en España de 35 millones de euros de los 203 que funcionarios rusos se apropiaron en 2007 de la empresa«Hermitage Capital Management», propiedad del británico William Browder. La investigación de este asunto en Rusia costó la vida al abogado del financiero, Sergei Magnitsky, que murió en una cárcel rusa. Desde entonces este asunto se conoce como el «caso Magnitsky», que ha tenido repercusiones en el Consejo de Europa, Estados Unidos y también España. En 2006, tres empresas dependientes de «Hermitage» pagaron 203 millones al Estado ruso.

2. La indecisión en el centro marca el inicio de la campaña electoral. La campaña electoral será más determinante que nunca. Esa es la conclusión más importante de un macrobarómetro electoral con más de 16.000 entrevistas en el que la incertidumbre es protagonista. Solo un 52,1% de los encuestados declaran una intención de voto. En los últimos comicios eran un 64% los que declaraban su voto. La campaña arranc a con mucha más indecisión que entonces. Un 25,3% manifiesta no haber decidido todavía su voto. El nivel de indecisión escala al 38% con las personas que responden «no sabe/no contesta». Ese nivel de indecisos, unido a que por primera vez cinco partidos compiten en todas las circunscripciones, más en aquellas en las que hay formaciones nacionalistas, es lo que provoca que de los resultados del sondeo no puedan extraerse resultados exactos y con horquillas tan amplias. El PSOE sería la primera fuerza con un 30,2% de los votos y entre 123 y 138 escaños. En segunda posición quedaría el PP con un 17,2% de voto y entre 66 y 76 escaños

3. Los trabajadores afectados por ERE se disparan un 26% en un año. El año no pudo empezar peor para el mercado de trabajo. El fantasma de las regulaciones de empleo volvió a sobrevolar la economía española y amedrentar a unas plantillas que se recuperaban a duras penas de los estragos de la crisis en España. Grandes empresas como Vodafone, Cemex, Alcoa anunciaron que prescindirían de trabajadores. El mismo camino siguieron compañías como Vestas o La Naval. Y en la parrilla de salida están Caixabank y Banco Santander, que también ajustarán empleo. Las empresas han pisado el acelerador de las regulaciones de empleo y esto se refleja ya en las estadísticas.

4. Hallan el cuerpo del universitario español desaparecido en Ecuador. El cadáver del universitario español Manuel Tundidor Cabral, desaparecido el pasado viernes en un río de la Amazonía ecuatoriana, fue hallado este martes en el sector de Misahuallí, informaron fuentes policiales. El cuerpo fue visible desde el helicóptero de la Policía y están a la espera de que llegue criminalística y la Fiscalía para la identificación definitiva y el levantamiento del cadáver, confirmó a Efe el coronel Fausto Buenaño, comandante de Policía de la subzona Napo 15. Por su parte, el sargento Ivan Laica, del departamento de Comunicación de la Policía en esa zona, dijo a Efe que «se trata de la persona que buscamos», el español Manuel Tundidor Cabral, quien había llegado a Ecuador el pasado 31 de marzo con seis compañeros para realizar prácticas de Enfermería.

5. El «efecto Tinder» lastra la natalidad en España. A más nivel educativo, más retrasan las españolas la edad de la maternidad. Aplazan ese gran momento, de media, un lustro, a pesar de que la mayoría lo desea antes, y, por primera vez, se habla de la debilidad en las relaciones formadas, puesto que muchas mujeres contestan que no son madres porque no encuentran la pareja adecuada con la que concebir. Estas conclusiones que arroja la Encuesta de Fecundidad elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos definitivos del año 2018 no han pillado a los demógrafos por sorpresa. El macrosondeo llevaba sin realizarse desde 1999, pero en estos veinte años a Rafael Puyol, Teresa Castro o Antonio Izquierdo, entre otros especialistas, les ha dado tiempo a contrastar cómo la edad media a la que se tiene el primer hijo se ha demorado hasta los más de 31 años en ellas, entre 34 y 35 en ellos; y cómo España está a un «bajísimo» nivel de fecundidad (1,3 hijos por mujer), inferior al umbral crítico (fijado en 1,5) con el que se garantiza la tasa de «reposición» poblacional, y que el país no sufra una continua sangría demográfica, explica Puyol.

6. El Barcelona, temor a otro drama europeo. La hora de la verdad se acerca para un Barcelona al que no le consuela tener encarrilada la Liga y un puesto asegurado en la final de la Copa del Rey, como la pasada temporada. La dolorosa eliminación en cuartos ante la Roma en la última edición de la Champions League todavía escuece y el duelo ante el Manchester United es el bálsamo en el que los azulgranas esperan cicatrizar la herida y acabar con la maldición de las últimas ediciones. Tras conquistar la orejona en 2015 suman tres eliminaciones consecutivas en cuartos de la Champions coincidiendo con tres títulos del Real Madrid. Una concatenación de sucesos, ligeramente atemperada tras la eliminación del club blanco ante el Ajax en octavos, que llevó a convertir la Liga de Campeones en la gran prioridad de la presente temporada.