Rato, sobre los papeles de Bárcenas: «No tienen nada que ver conmigo y no sé lo que representan» Trillo niega igualmente la veracidad de los apuntes y asegura que no los conoció hasta 2018

El exministro de Economía Rodrigo Rato ha declarado como testigo ante el tribunal que juzga al extesorero del PP Luis Bárcenas por el pago de la reforma de la sede del partido que desconoce sus apuntes contables y «no tienen nada que ver» con su persona.

Durante su declaración, Rato ha explicado que mantiene una relación «cordial» con Bárcenas, si bien «muy esporádica» habida cuenta de que está en prisión, y que «teniendo en cuenta que fue gerente 20 años, las personas que fueron sus jefes debían tener buena opinión de él».

«No aprecié en nadie del Partido Popular que sufriera delirios», ha añadido, preguntado por el término para definir a Bárcenas que usó en la sesión de este miércoles como testigo el expresidente del partido Mariano Rajoy.

Con todo, se desmarca por completo de esas anotaciones. «No entiendo por qué aparece mi nombre, no responde a ninguna relación que yo tuviera económica con el partido. Desconozco y desconocía la existencia de esos apuntes, no sé quién los ha elaborado ni sé su intención y desde luego, en lo que respecta a mí, puedo asegurarle que son falsos», ha señalado.

Por videoconferencia y con la mascarilla puesta, ha incidido en que desconoce el «origen y la fidelidad o veracidad» de esas anotaciones en las que aparece percibiendo complementos salariales con carácter semestral.

«Yo no he recibido ninguna remuneración del PP desde el año 89 que empecé a recibirla del grupo parlamentario. Mis pagos venían de la tesorería de Hacienda, que es la que paga a los miembros del Gobierno y anteriormente, del grupo parlamentario», ha señalado.

Sobre el por qué entonces su nombre aparece en los apuntes, desconocimiento. «No tengo ninguna explicación ni de las que se refieren a mí ni de las que se refieren a otros. No puedo especular. El señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca, ni Bárcenas ni ningún otro«, ha reiterado.

Trillo: «En el PP nadie me llamaba Federico»

En la sesión de testificales de este jueves ha comparecido el también exministro Federico Trillo, que con mascarilla y por videoconferencia ha negado igualmente tener nada que ver con las anotaciones a su nombre que incorporó Bárcenas a su contabilidad. «En el PP nadie me llamaba Federico», ha llegado a afirmar.

Según su relato, no tuvo conocimiento de alusiones a su persona en aquellos papeles publicados en prensa en 2013 hasta que en 2018 hubo de comparecer en una comisión en el Congreso en la que el Grupo Socialista le interpeló por el asunto.

«No reconozco ni mi persona ni cobros que yo haya recibido, en absoluto. Tampoco parecieron darle mucha importancia si es que los tuvieron a disposición, los sucesivos jueces instructores porque nunca me llamaron a declarar. No me merecen ningún crédito en absoluto», ha asegurado.

Trillo se ha desvinculado igual que el resto de exdirigentes populares, de las finanzas del partido coincidiendo con otros testigos como Aznar, Rajoy o Cospedal, en que los roles estaban bien separados y era asunto del tesorero.

No obstante, ha concedido que «a lo mejor era una irresponsabilidad» que el Comité Ejecutivo no tuviese más detalles de las finanzas, porque el hecho es que el responsable, Álvaro Lapuerta, ofrecía información anual «en un epígrafe muy pequeño por el que no se interesaba nadie» en aquellas reuniones.

«Bastante dolor me ha causado el Yakolev»

Además, ha incidido en que estando él al frente del departamento de Justicia y Libertades Públicas del PP hasta diciembre de 2011 tuvo «una relación muy constante y estrecha» con Bárcenas, cuyo primer abogado lo fue por recomendación suya, y nunca le habló de ninguna caja B.

«Jamás el señor Bárcenas admitió ni un solo segundo que hubiera una caja B, que hubiera ingresos anormales o atípicos en las cajas del PP ni menos aún, que hubiera salido dinero al extranjero. Esa es la verdad de lo que yo hablé con el señor Barcenas», ha asegurado, habiendo recordado ya a la sala que la primera reacción del extesorero tras la publicación de los papeles fue negar la autoría y pedir una pericial al juez.

Trillo perdía la paciencia en esta pregunta porque el extesorero, asoció en instrucción esos supuestos pagos opacos con el coste judicial de las querellas que interpusieron contra el entonces ministro de Defensa y otros, las víctimas del siniestro del Yakolev-42. «No voy a entrar sobre el Yakolev, bastante dolor me ha causado. Las defensas a las que se refiere y que fueron breves porque el Supremo archivó las querellas, fueron pagadas por nosotros a prorrata, lo que vulgarmente se dice, a escote. Sobre lo que diga Barcenas, yo no sé a qué y por eso no le doy ningún valor a esos papeles».

También ha vivido un rifirrafe con otra de las acusaciones populares que le ha expuesto el relato del extesorero según el cual, Trillo tenía «tensiones» con Álvaro Lapuerta. «¿El cuento se alarga, eh?», ha contestado el exministro, a lo que el letrado Virgilio Latorre ha replicado que era una pregunta. «No, no es una pregunta, es un cuento porque es falso. Es un cuento porque con Lapuerta siempre tuve una excelente relación. El cuento ahí les ha salido rana», ha apostillado.