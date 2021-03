Arenas niega pagos y regalos con la caja B: «No soy el único Javier en el PP» Se desmarca de la gestión económica: «El tesorero tenía todos los poderes»

El exsecretario general del PP Javier Arenas ha negado este martes como testigo ante el tribunal que juzga la reforma de la sede del partido con fondos de caja B haber recibido regalos, complementos o sobresueldos opacos del partido en los términos que reflejan los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas: «Evidentemente no soy el único Javier que aparece en esos papeles ni tampoco el único Javier del Partido Popular», ha zanjado.

Durante su testifical, el también exministro se ha desmarcado por completo de esos apuntes de Bárcenas manifestando su «desconocimiento absoluto» de las cantidades que ahí se reseñaban bajo siglas y acrónimos coincidentes con su nombre y apellidos que según el extesorero, le correspondieron a él. En este sentido, ha incidido en que desconoce si entre los cientos de miles de militantes del PP hay «algún otro Javier Arenas»

Conforme ha declarado, él recibió un complemento salarial de responsabilidad durante su etapa como secretario general pero iba «en nómina» pues era un «valor entendido» que esos pluses se declaraban a Hacienda. Ha descartado que exista alguna «relación» entre las cantidades semestrales o trimestrales que anotaba Bárcenas y ese plus que él recibía.

«Cuando fui secretario general mi única retribución era la del partido y el correspondiente complemento (...) Yo no he recibido ninguna cantidad ni proveniente de empresarios del partido y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda», ha insistido en varios momentos de su testifical.

Preguntado por otras anotaciones relativas a regalos que habría recibido, Arenas sólo ha concedido que cuando dejó la secretaría general se hizo una «modesta cena» en la que sus compañeros le regalaron «una bandeja de plata o alpaca» con una rúbrica, pero no el reloj por importe de 700 euros que figura en los papeles de Bárcenas.

Lo mismo cuando el interrogatorio era sobre la pérdida de retribución que le acarreó ser nombrado ministro y la posibilidad de que el partido le compensara en B. Ha incidido en que aquello era un «honor» y que no obtuvo cobro extraoficial alguno, negando de nuevo la autenticidad de lo que escribía Bárcenas. «Hay alguna persona que ha reconocido que podía ser cierto su apunte. En lo que a mí respecta, no», ha añadido.

En este sentido, las acusaciones le han preguntado por los casos particulares de Jaume Matas y Pío García Escudero, que constan igualmente en los apuntes y quienes han señalado que recurrieron a él cuando necesitaron ayuda del partido para necesidades concretas. Según ha afirmado, él efectivamente escuchó a ambos y les dio la misma respuesta, que recurriesen al tesorero, pues era quien «tenía todos los poderes» y se encargaba del dinero y las finanzas, no siendo su responsabilidad «negociar ni gestionar nada».

«Me ocupé, pero no negocié nada»

Matas ha testificado justo antes que pidió ayuda a Arenas cuando dejó el ministerio para presentarse a las elecciones en Baleares y se vio sin ingresos y sin vivienda oficial. Fue así como consiguió entrar en nómina del partido durante aquel periodo. Ha descartado, no obstante, que recibiese cuantías específicas como las que figuran en los apuntes de Bárcenas para pagar la fianza y el alquiler de la casa a la que hubo de mudarse.

Arenas ha matizado que lo único que hizo fue escuchar su problemática y decirle «que lo hablara con el tesorero del partido». «Si me preguntaron si me parecía bien, seguro que dije que sí y me parece que la retribución a Matas figura en la contabilidad del partido durante un corto periodo de tiempo hasta que fue cargo electo en Baleares», ha añadido.

En cuanto a Pío García Escudero, que testificará por la tarde, ya declaró en instrucción que recibió un préstamo de cinco millones de pesetas del partido para reparar su vivienda, dañada por un atentado de ETA. En los apuntes consta una primera devolución de aquel dinero. Arenas ha expresado su «desconocimiento absoluto» de lo que pudo anotar Bárcenas, como también de los términos de aquella ayuda al que fue presidente del Senado.

«Yo, ni gestione ni negocié absolutamente nada. Un compañero me vino a trasladar una necesidad y yo le dije que hablara con el tesorero del partido según me dicta mi memoria, pero no negocié ni gestioné nada. No conozco cómo fue la operativa del préstamos, sí le digo que me parece que figura en la contabilidad y desde luego, que el tesorero tenía todos los poderes», ha añadido.