El PP llama al voto contra el sanchismo y avisa: «Primero es Sol y luego el Palacio de La Moncloa» Ambiente de euforia entre los populares, que piden unidad de voto: «Ayuso arrasará el martes»

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 02/05/2021 21:20h

El Partido Popular ha elegido finalmente el Puente del Rey, con el Palacio Real al fondo, para cerrar una campaña en la que, según la mayoría de las encuestas, ha consolidado su posición de favorito para ganar el 4 de mayo de forma holgada, aunque la duda sigue siendo por cuánto lo hará. En un ambiente de euforia, los populares auguran que Ayuso "arrasará" el martes y lo ven como el preludio de lo que vendrá después: "Primero la Puerta del Sol y el siguiente paso será el Palacio de La Moncloa". La candidata ha cerrado el mitin con un "¡Viva Madrid!" y "¡Viva España!"

La organización del PP había colocado 1.500 sillas, con la distancia de seguridad correspondiente, dentro del perímetro del mitin, pero sus previsiones se han desbordado, porque centenares de personas se han quedado fuera. Es el mayor mitin de toda la campaña, y posiblemente de los dos últimos años.

El PP ve el 4 de mayo como la mejor oportunidad para lanzarse hacia La Moncloa: «¡De la Puerta del Sol al Palacio de La Moncloa!», ha exclamado Pablo Casado. El líder del PP ha vuelto a apelar a la unidad del voto: "En este partido cabemos todos". Porque esa unidad, ha insistido, es la vacuna más eficaz contra el sanchismo.

"En este proyecto caben votantes de otros partidos"; ha subrayado. Ha apelado a electores de Vox y de Ciudadanos, pero también a los electores de Leguina, Felipe González, Rubalcaba, les ha dicho: "Este partido es el que mejor defiende la sanidad pública y las pensiones". Pero también se ha referido a los indignados de la Puerta del Sol, los que en un primer momento siguieron a Podemos: "Aquí caben todos".

Discurso emotivo de Ayuso

Ayuso ha cerrado el mitin, con un discurso muy emotivo después de un año durísimo de pandemia y de ataques continuos de la izquierda. La candidata ha hablado como si la victoria del 4 de mayo fuera ya un hecho. Ni se les pasa por la cabeza que pueda ocurrir otra cosa. Su seguridad es, en ocasiones, pasmosa ante lo que puede ocurrir el martes.

"El problema de Madrid es Pedro Sánhez, no es al revés", ha subrayado Ayuso, quien ha sacado pecho de su decisión de no cerrar Madrid, clave en esta campaña. Así , ha recordado lo que dijo cuando tomó la decisión: "No pienso cerrar Madrid, porque no hay un motivo, porque no me da la gana y porque a mí nadie me chantajea". Se ha ganado el mayor aplauso de la tarde.

Ayuso ha defendido con fuerza esa decisión y ha criticado a los "burócratas" que optaron por cerrar por miedo a que les criticaran. "A la política se viene llorado de casa, se viene a servir a los ciudadanos".

La candidata del PP se ha referido a la campaña de "odio" que, a su juicio, ha protagonizado la izquierda: “El sanchisnmo está regando de odio las calles de Madrid. A mí también me han enviado unas balas, pero a la violencia no hay que darle eco. Ante las amenazas, al terrorismo lo último que hay que darle es luz. A la violencia, osucirdad. Al autoritarismo, pasotismo, fuera de nuestras vida”.

El público se ha volcado con Ayuso cuando ha dicho: "Por cierto, Pablo Iglesias, yo sonrío cuando quiero porque no soy de Podemos. Sonrío porque soy una persona plibre, y porque tengo un jefe que me ha cedido el puesto en el atril".

Almeida: «¡Pedro, toma nota!»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que dentro de dos días, cuando Ayuso «arrase», el siguiente paso será llevar a Casado al Palacio de La Moncloa. Ha reconocido que no había visto este entusiasmo entre los populares decía hacía años. «El problema es que la izquierda no entiende a los madrileños, y por eso se asombra de que 26 años después sigamos ganando», ha asegurado.

Almeida ha agradecido a los suyos que no hayan caída «en una sola trampa del odio» de la izquierda. «Querían que picáramos, frente a si crispación, nuestra sonrisa y humor. No hemos caído en ninguna trampa».«Pablo Iglesias es quien ha traído el odio a las calles de Madrid y ha traído la confrontación como forma de hacer política«.

«Pero el problema no es Pablo Iglesas. Es Pedro sánchez y el sanchismo y por eso es tan importante que Madrid lance un mensaje al conjunto de la nación: el fin de los días de Sánchez en La Moncloa se acerca. Ha hecho una campaña de lo más sucio que se puede hacer». Ha augurado un resultado del PSOE por debajo de los 30 escaños en la Asamblea: «¡Pedro, toma nota! ¡Catástrofe electoral en la Comunidad de Madrid!» Y ha tenido un mensaje especial para Iglesias: «¡Qué carita se le va a quedar en Galapagar!»

Ambiente triunfalista

El ambiente en el PP es triunfalista, nada que ver con el que se vivió en las elecciones de mayo de 2019, en las que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida se presentaron como una apuesta personal de Casado, después del fracaso de las generales de abril de ese año. Ayuso y Almeida eran entonces dos desconocidos para el conjunto de los madrileños, pero lograron el resultado justo para sumar una mayoría junto a Ciudadanos y a Vox. Y de pasado 'salvaron' a Casado.

Ahora, dos años después, tanto Ayuso como Almeida está consolidados y han logrado dar la vuelta a las encuestas en la Comunidad y el Ayuntamiento. La presidenta regional y candidata del PP a la reelección ha visto impulsado su liderazgo, en Madrid y en muchas partes de España, con una gestión y un discurso que ha logrado atraer, según los sondeos, una parte relevante votantes de Ciudadanos y de Vox, el sueño de Génova.

El presidente de la gestora del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ha sido el primero en intervenir en el mitin de cierre. «El PP va a ganar las elecciones el martes, sin duda». «La libertad va a derrotar al sanchismo y del populismo de extrema izquierda, y va a ser el preludio de la llegada de Pablo Casado a La Moncloa».