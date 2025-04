Resultados elecciones de Madrid en directo: Ayuso tendrá un gobierno «algo más pequeño» y empezará por bajar impuestos

Tras la intensa jornada electoral de ayer, 4 de mayo , los resultados de las elecciones de Madrid 2021 han dejado una clara ganadora: Isabel Díaz Ayuso . El Partido Popular ha arrasado en las elecciones autonómicas duplicando los resultados de los comicios de 2019 y quedándose a las puertas de la mayoría absoluta. Ayuso, que ha obtenido 65 escaños de la Asamblea de Madrid , podrá gobernar con relativa tranquilidad tras el excelente resultado de las elecciones de Madrid. La otra ganadora de la noche fue Mónica García (Más Madrid) , que convirtió a su formación política en líder de la oposición tras superar al PSOE. Los grandes perdedores de estas elecciones madrileñas han sido Ciudadanos , que desaparece del Parlamento autonómico, y el PSOE , que obtiene un resultado muy por debajo de lo esperado y pierde además la segunda posición como fuerza política. Vox , por su parte, ha conseguido evitar ser engullido por el tsunami popular de Ayuso (suma un diputado a los 12 que tenía) y será influyente. Por último, Pablo Iglesias , sin duda otro de los grandes perdedores. No logró movilizar a su electorado y se despide de la política al dimitir de todos sus cargos. Madrid ha tumbado a la izquierda .

19:52 Las prioridades de la presidenta electa La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso está ya esta mañana en su despacho de la Real Casa de Correos. Entre sus prioridades, según ha comentado en varias entrevistas radiofónicas, están ahora la rebaja del IRPF prometida, sacar adelante unos presupuestos y el control exhaustivo de cómo está funcionando el aeropuerto madrileño, para evitar la entrada de nuevas cepas de Covid como la india. «Quiero saber qué está pasando en Barajas», ha señalado. Siga leyendo aquí.

19:26 Izquierda Socialista de Madrid pide la dimisión de Gabilondo por la «falta de autonomía» respecto a la Moncloa Izquierda Socialista de Madrid, una corriente interna de opinión del PSOE, ha pedido la dimisión del candidato madrileño, Ángel Gabilondo, y de toda la Ejecutiva del PSOE-M, por la «falta de autonomía» respecto a la Moncloa y la debacle en las elecciones. «Las causas vienen de lejos. La más importante es, sin duda, la pérdida sistemática de autonomía del PSOE no sólo respecto a la dirección federal, sino directamente ante la Moncloa, que ha venido imponiendo medidas que no han tenido en cuenta las condiciones singulares de Madrid», han criticado en un comunicado. Solicitan un «cambio radical» y un «proceso de renovación de cargos y políticas», también ante la «escasísima oposición pública» de la formación en la Asamblea en los últimos años. El PSOE y su candidato «soso, serio y formal», el lema que abanderó Gabilondo en campaña, ha perdido 13 escaños en estos comicios. La caída ha dominado también los grandes feudos del socialismo, como las ciudades del denominado 'cinturón rojo', donde el PP ha arrebatado al PSOE 100.000 votos. Siga leyendo aquí.

19:15 Cuánto gana un diputado en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha ganado las elecciones de Madrid 2021. De los 136 diputados que conforman la Asamblea de Madrid, 65 serán del partido popular.

Un diputado normal tiene un sueldo de 3.573,53 euros brutos mensuales. Además, en algunos casos, sus beneficios anuales pueden verse aumentados si ostentan un cargo más. Por ejemplo, la presidencia de la Asamblea recibe un total de 2.167'04 euros, para el vicepresidente de la Asamblea son 1.689'42 euros. Un portavoz de un grupo parlamentario se llevará como extra 1.862'35 euros. Puedes leer más sobre el tema aquí.

19:00 Ada Colau se despide de Iglesias Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha querido despedirse de Pablo Iglesias con cariño en su muro de Facebook: "Hemos vivido momentos inolvidables juntos y has sido una persona clave en la política española de los últimos años. Has ayudado a abrir un camino que hay que seguir cultivando con paciencia, generosidad y determinación".

18:45 Feijóo, Moreno y López Miras apuntan a un cambio de ciclo tras la victoria del PP en Madrid El triunfo del PP en la Comunidad de Madrid ha sido arrollador. La candidata de los populares, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido 65 escaños, es decir, se ha quedado a tan solo cuatro de la mayoría absoluta. Por este motivo, los 'barones' territoriales del PP, Feijóo, Moreno y López Miras, entre otros, han coincidido este miércoles, 5 de mayo, ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en que la victoria de Ayuso y la ilusión que esta ha despertado "trasciende" Madrid. Así, podríamos encontrarnos en un cambio de ciclo en la política española.

18:30 Estos son los dos únicos municipios donde ha ganado el PSOE en la Comunidad de Madrid La victoria del PP ayer, martes 4 de mayo, fue aplastante. Ayuso ganó en el 98 % de los municipios de la región y solo perdió en dos. El mapa de toda la región de Madrid se ha teñido de azul y ha dejado el rojo y el naranja –por Ciudadanos– a un lado. Conoce todo sobre los dos únicos municipios en los que ha salido victorioso el PSOE de Gabilondo aquí.

18:15 Ábalos no se arrepiente de la moción de censura fallida en Murcia El secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido este miércoles, 5 de mayo, que la moción de censura fallida que su partido impulsó junto a Ciudadanos en Murcia, a pesar de lo que desencadenó después en Madrid, era necesaria. "La rentabilidad electoral no puede ser contradictoria con los principios de limpieza ética en la política. No hay esa contradicción entre la ética y la política", ha asegurado en declaraciones a Europa Press tras participar en el homenaje del Ejecutivo central a las víctimas del nazismo.

18:00 Calvo llama a la reflexión y a la autocrítica El PSOE ha sido uno de los grandes perdedores en las elecciones de Madrid 2021. El partido de Gabilondo ha obtenido los peores resultados de su historia en la región. Por ello, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha llamado a la reflexión y a la autocrítica. Sin embargo, ha garantizado la estabilidad del ejecutivo de coalición pese a la marcha del secretario general de Unidas Podemos.

17:45 Errejón destaca el papel decisivo de Iglesias en la política de España El portavoz de Más País en el Congreso de los diputados, Íñigo Errejón, ha destacado hoy, miércoles el papel decisivo que ha jugado el fundador de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la política española y le ha deseado mucha suerte en su próxima etapa. Errejón además ha señalado que el candidato en Madrid ha sido víctima de un gran acoso personal y que solo puede desearle lo mejor.

17:33 La generación Z, clave en el 4-M En estas elecciones madrileñas y atípicas, con sus largas colas y sus protocolos Covid, los más jóvenes han roto la tónica abstencionista de las últimas décadas. La generación Z, los electores de entre 18 y 24 años, no han sido rebeldes, ni extremistas, ni indiferentes. Encuestas y sondeos ya apuntaban maneras. Los más jóvenes acudieron en masa a los colegios electorales y dispararon la participación, que alcanzó la cifra récord del 76%, 12 puntos más que en los últimos comicios de 2019. También cambiaron el rumbo y optaron por un voto conservador. Los 'zetas' tienen una favorita: Isabel Díaz Ayuso. Siga leyendo aquí.

17:30 Casado considera que la victoria de Ayuso es un «paso gigante» para vencer a Sánchez El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha celebrado la victoria de la candidata de su partido, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones de Madrid 2021 y ha declarado que, a su juicio, esta victoria es un «paso gigante» para vencer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y considera que los socios del socialista han sufrido una «debacle histórica, según ha recogido Efe.

17:14 María Jesús Montero: «Son resultados de Madrid que se quedan en Madrid» Tras los resultados de las elecciones de Madrid, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado trascendencia nacional a la victoria autonómica del Partido Popular. «Son resultados de Madrid que se quedan en Madrid, aseguraba la ministra. Montero, que ha realizado estas declaraciones en Palma tras firmar el convenio de las ayudas directas para las empresas y autónomos más afectados por el coronavirus en la comunidad autónoma de Baleares.

17:00 El paso de Pablo Iglesias en la política Española La carrera política del fundador de Podemos nació en la izquierda anticapitalista y en los movimientos ciudadanos y universitarios. Iglesias ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de las últimas etapas más convulsas de la política española. En ABC hacemos un repaso de su vida. Puedes ver el vídeo completo aquí.

16:45 Convención nacional de Ciudadanos Hoy, miércoles 5 de mayo, la secretaria general de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado la celebración de una convención nacional que tendrá lugar en el mes de julio, después de que el Comité Permanente visite las diecisiete comunidades autónomas para testar los ánimos de sus delegaciones y escuchar a la militancia. La imagen, pese a la debacle, era de unidad.

16:30 Inés Arrimadas nombra a Edmundo Bal nuevo vicesecretario general Ciudadanos ha desaparecido de la Asamblea de Madrid. La formación naranja ha pasado de tener 26 diputados a no conseguir ninguno en tan solo dos años. Las mociones de censura organizadas en gobiernos en los que el partido de Inés Arrimadas gobernaba junto al Partido Popular han pasado factura y Edmundo no ha conseguido que los madrileños votaran por el centro. Sin embargo, nadie ha reprochado la labor de Bal y se ha reconocido internamente su encomiable trabajo frente a unos sondeos que ya auguraban lo peor. Arrimadas, lejos de dimitir o de cesar a algún responsable de la situación, ha premiado a candidato en Madrid y al secretario de Comunicación, Daniel Pérez Calvo, con una vicesecretaría general para cada uno.

16:16 Estos habrían sido los resultados con toda la derecha unida Si la derecha hubiera acudido a las elecciones de Madrid 2021 en un solo bloque, es decir, PP, Vox y Ciudadanos se hubieran unido, el signo del resultado final no habría cambiado. Los votos de la derecha unida habrían obtenido 80 escaños, dos más que los logrados por separado, una vez aplicada la ley d’Hondt a las papeletas sumadas de los tres partidos. Si la derecha hubiera ido unida a las elecciones - ABC

16:01 Vox votará a favor de la investidura de Ayuso Rocío Monasterio, la candidata a las elecciones autonómicas de Madrid por Vox ha despejado las dudas que pudiera haber sobre el apoyo de su formación política a la investidura de Isabel Díaz Ayuso. En la rueda de prensa celebrada este miércoles, 5 de mayo, ha confirmado que en la primera votación se decantarán por el «sí» y no se abstendrán para forzar una segunda votación. «Vamos a defender a nuestros votantes y nuestro programa. Vamos a luchar contra las leyes de ideología de género», aseguraba Monasterio.

15:45 Casado reivindica el modelo de Ayuso Tras la victoria de la candidata del PP en Madrid, Pablo Casado ha alabado el modelo de Ayuso en Madrid y ha asegurado que «Isabel es puro PP, es Partido Popular por los cuatro costados. Y doy fe de ellos porque llevamos trabajando mano a mano desde hace 15 años». «Madrid ha dicho sí al PP porque decimos sí a España». «Madrid ha sufrido un ataque y hemos salido todos en su defensa», ha explicado Casado. Y ha recordado que él fue quien propuso a Ayuso y Almeida, frente al ataque de toda la opinión pública.

15:32 Gabilondo no se plantea dimitir tras los malos datos de las elecciones madrileñas Según fuentes socialistas han informado a Europa Press, Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, no se plantea dimitir tras los desastrosos resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid, por lo que recogerá su acta de diputado con normalidad. El PSOE ha obtenido los peores resultados en la Comunidad de Madrid de la historia. De hecho, en 2019 Gabilondo fue el candidato más votado y ahora el PSOE es la tercera con mayor porcentaje de voto, por detrás de Más Madrid.

15:00 Ayuso pide al PP intentar no frenar "la ilusión" que comenzó en Madrid: "Ha cambiado el tablero" La presidenta en funciones de la Comunidad y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles al Partido Popular intentar no frenar "la ilusión" que comenzó en Madrid y ha recalcado que los comicios autonómicos han hecho que "el tablero" haya cambiado. Así lo ha trasladado durante su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha hecho hincapié en que quiere que la "tremenda" ilusión que se ha vivido en Madrid durante la campaña "siga por toda España". Ayuso apuesta por que desde el partido se lleve a todos los rincones de España el ser alternativa de una forma de gobernar con "opulencia", como es "el sanchismo" que "ha roto todos los puentes" y ha desbancado "al socialismo convencional", que incluso le ha llegado a dar su "apoyo" en esta campaña.

14:39 Revilla dice que el resultado de Ayuso es un "espaldarazo" al PP y que Sánchez tiene motivos para "estar preocupado" El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, considera que el resultado obtenido por la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones celebradas ayer supone "un espaldarazo" para el Partido Popular, mientras que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "tiene motivos para estar preocupado" tras el "batacazo" del PSOE. Así se ha pronunciado este miércoles Revilla, en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha dicho que iba "ahora" a felicitar a Ayuso por un "resultado extraordinario" que, para él, no han sido ninguna sorpresa, aunque "sí ha sido más de lo previsto el batacazo del PSOE".

14:32 Villacís confía en el resurgir de Ciudadanos Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, se muestra confiada tras la salida de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de Ciudadanos. "Tenemos dos años por delante y no somos un simple partido que esté en la oposición sino que estamos gobernando, tenemos áreas muy importantes y la España de la pospandemia depende de nosotros, así es que yo creo que eso nos brinda una oportunidad para poder rearmarnos", aseguraba hoy.

14:15 Ayuso no descarta contar con consejeros de Vox Tras la gran victoria del Partido Popular en las elecciones de Madrid, la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado en 'EsRadio' que ha tenido "consejeros de Ciudadanos que han merecido la pena" y que, si los encuentra en Vox, también contará "con ellos". "Los políticos tienen que tener un trasfondo y saber por qué están haciendo las cosas", ha señalado.

14:11 Antonio Miguel Carmona entiende que los madrileños «castiguen» al PSOE por pactar con «independentistas» El socialista Antonio Miguel Carmona ha entendido los resultados que ha obtenido el PSOE en Madrid, perdiendo 13 escaños con respecto a 2019, porque los madrileños les han castigado por pactar "con los independentistas" en el Gobierno de España. «Los ciudadanos han castigado al PSOE en la cara de los socialistas madrileños. Por el pacto con los independentistas, por el gobierno con los populistas. Para salir del hoyo conviene dejar de cavar», ha trasladado en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press.

14:01 Tres detenidos por votar dos veces en las elecciones de Madrid La Policía Nacional ha detenido a tres personas por haber votado dos veces en las elecciones de la Comunidad de Madrid celebradas ayer, martes 4 de mayo, aunque se han detectado al menos diez casos más, según indicaron fuentes policiales a la agencia EFE. Los detenidos son un hombre de 40 años y dos mujeres, de 39 y 36, que fueron arrestados cuando trataban de votar en tres colegios electorales diferentes del distrito de Vallecas. Hasta las 18.00 horas de la jornada electoral, que comenzó a las nueve de la mañana, se detectó votación doble hasta en trece ocasiones.

13:44 Aznar felicita a Ayuso por las elecciones El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, no ha querido dejar de felicitar a la candidata del Partido Popular por sus excelentes resultados en las elecciones de la Asamblea de Madrid celebradas ayer, martes 4 de mayo. «Quiero felicitar a Isabel Díaz Ayuso por su extraordinario triunfo en Madrid», ha afirmado Aznar en Facebook. «El modelo de libertad se entiende, funciona y los ciudadanos lo respaldan. Una gran lección y una gran esperanza para todos», remarca el expresidente.

13:43 Delegación de Gobierno felicita a Ayuso y espera nueva etapa «fructífera» de colaboración institucional La Delegación de Gobierno de Madrid, dirigida desde hace un mes por Mercedes González, ha felicitado esta mañana a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al PP de Madrid por su victoria electoral de ayer. «Desde la Delegación del Gobierno deseamos que esta nueva etapa en la Comunidad de Madrid sea fructífera para la colaboración institucional en beneficio de las madrileñas y los madrileños», ha indicado en su cuenta de Twitter.

13:32 Íñigo Errejón confía en el salto a nivel nacional de Más País "Estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho en el congreso de los diputados. Creemos que somos una fuerza política verde que se encarga de cuestiones de las que nadie se encarga y que apunta a retos decisivos en el futuro", afirmaba Íñigo Errejón, de Más País, en una rueda de prensa. Así, Errejón prevé que, tras los buenos resultados en las elecciones madrileñas, en las que Más Madrid se ha alzado como la segunda fuerza política más votada y ha logrado 24 escaños, Más País logrará dar el salto a nivel nacional, como ya lo hicieron los verdes en Alemania.

13:31 Vox quiere que Tezanos responda ante los tribunales de la «manipulación» de los sondeos «malversando» fondos públicos El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este miércoles que su partido llevará ante los tribunales al director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, para que responda de la «manipulación» de los sondeos electorales con la que, además, cree que se ha «malversado» dinero público. En rueda de prensa, Abascal ha subrayado que la encuesta del CIS fue la única que pronosticaba una posible victoria de los partidos de la izquierda en las elecciones a la Comunidad de Madrid celebradas este martes. «Y eso fue porque falsea los datos», ha zanjado.

13:29 Vox dice que le corresponde a Ayuso decir si quiere contar con ellos «de alguna manera» en el Gobierno de Madrid El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que le corresponde a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decir si quiere contar con Vox «de alguna manera» en el Gobierno y se han mostrado «abiertos» a sus propuestas. Así lo ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, acompañado de la líder de Vox en Madrid y candidata a las elecciones, Rocío Monasterio, donde ha trasladado que están dispuestos a escuchar a Ayuso, quien ha tenido una victoria «arrolladora». «Es una victoria arrolladora y creemos que le corresponde a ella decir si quiere contar con Vox de alguna manera en el Gobierno y estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos de Díaz Ayuso», ha trasladado Abascal.

13:16 La ejecutiva del PSOE-M se reúne para analizar el batacazo electoral Hoy la ejecutiva del PSOE de Madrid se reunirá para analizar los resultados de las elecciones celebradas ayer, 4 de mayo, cuando dicho encuentro estaba previsto el próximo jueves. Ángel Gabilondo ha obtenido los peores resultados del partido de su historia en la región madrileña, con 24 escaños y menos votos que Más Madrid, por lo que queda como tercera fuerza política en la comunidad.

13:00 Quién sustituirá a Pablo Iglesias en Podemos El exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, abandonó ayer la política tras no conseguir los resultados electorales esperados. De este modo, el líder de la formación morada dejará también su cargo como secretario general de Podemos y, como comentó en una entrevista, «Desde el verano trabajaba con Yolanda Díaz el relevo, porque ella tiene un papel más positivo que el mío y es algo que nos podría llevar lejos. Estábamos trabajando en un relevo que se tuvo que acelerar con las elecciones».

12:44 El PSOE, víctima del auge de Mónica García El PSOE ha perdido todos los grandes municipios en los que fue el más votado tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2015, víctima también del auge de Mónica García, la candidata de Más Madrid en los comicios madrileños. Gabilondo ha perdido el cinturón del sur y el corredor del Henares, territorios socialistas y solo dos localidades se salvan: El Atazar y Fuentidueña del Tajo.

12:34 Ayuso se lleva a los votantes de Ciudadanos Ciudadanos ha sido el gran perdedor de las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Ha perdido un total de 26 escaños con respecto a los comicios celebrados en 2019, por lo que no ha obtenido representación en la Asamblea madrileña. Ayuso ha absorbido a todo el electorado naranja y la relevancia que logró hace dos años en la capital. En 2019 logró la victoria en municipios como Paracuellos de Jarama, Valdemoro o Arroyomolinos, donde han pasado del todo a la nada.

12:34 Sánchez convoca este jueves a su Ejecutiva tras la debacle del PSOE en Madrid El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado para este jueves a la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal de su partido, según han informado a Europa Press fuentes socialistas, tras el batacazo que ha sufrido el PSOE de Madrid en las elecciones autonómicas de este martes, con los peores resultados de su historia en esta región. De momento, en Ferraz guardan silencio un día después de la debacle, y argumentan que debe ser el PSOE-M el que analice en primer lugar su derrota ya que, según argumentan, las elecciones de este martes no dejan de ser unas autonómicas, en una región con una situación muy concreta, que no debe extrapolarse al resto de España, sobre todo porque el peso del PP no es el mismo en otros territorios, aseguran. Así, en la cúpula del PSOE tratan de poner distancia con lo ocurrido en las urnas madrileñas, en las que los socialistas madrileños, con Ángel Gabilondo a la cabeza, se han dejado 13 escaños --pasando de 37 a 24--, y 274.000 votos, siendo superados además en papeletas por Más Madrid, y perdiendo así el liderazgo de la izquierda madrileña, y de la oposición.

12:17 Ramón Espinar niega que Iglesias sea un chivo expiatorio y pide explicar los errores de Podemos El exsecretario general de la formación morada en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha subrayado que el resultado "dramático" de Unidas Podemos en las elecciones madrileñas y el abandono de la política de su hasta ahora líder, Pablo Iglesias abre la oportunidad de "reconstruir el espacio político", una tarea que debe ser "prioritaria". Además, el también exportavoz de Podemos en el Senado ha subrayado que Iglesias "debe irse bien" y ser "despedido con grandeza" por ser una "figura clave" en la historia política, aunque ha especificado que "no es un chivo expiatorio" y que "hay que explicar los errores". En diversos comentarios en la red social Twitter tras los resultados del 4M, Espinar ha subrayado que la principal conclusión es que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "protagoniza la reconquista de Madrid y la derecha por parte del PP".

12:16 El PSOE gana en dos municipios y el PP lo hace en el resto Esta ha sido una gran victoria para el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. La candidata ha logrado que su partido se alce como la fuerza más votada en todos los municipios madrileños, con la excepción de dos: El Atazar y Fuentidueña del Tajo, en los cuales el PSOE ha obtenido la victoria. Resultados electorales por municipio - ABC

12:01 ¿Por qué se va Pablo Iglesias? Ayer, tras los resultados de las elecciones de Madrid del 4 de mayo, el candidato a la presidencia de la comunidad por Unidas Podemos anunció su retirada de la política. Pablo Iglesias obtuvo 10 escaños en los comicios madrileños, una cifra insuficiente, al igual que las de sus compañeros de la izquierda, para conseguir hacerse con el gobierno regional. El que fuera vicepresidente del Gobierno de España, ya negoció su salida de la política con Jaume Roures, fundador de Mediapro. Así, tras su salida, compaginaría su trabajo como profesor con actividades en los medios.

11:58 El PP vasco celebra que los madrileños «han hecho una cacerolada a Sánchez» y Ayuso ha echado de la política a Iglesias El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha celebrado que, este 4 de mayo, los madrileños "han hecho una cacerolada a Sánchez" en las urnas y la candidata popular a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "ha permitido echar de la política" al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En unas declaraciones realizadas horas después de conocerse que la candidata popular y presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha resultado clara ganadora en los comicios a la Asamblea de Madrid, Iturgaiz ha recordado que su formación presentó las elecciones madrileñas como una dicotomía, "libertad o comunismo". "Y los madrileños han dicho claramente libertad", ha indicado. A su juicio, la respuesta de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma en las urnas se debe a que "ven claramente cuáles son las políticas de Sánchez y su Gobierno, que van contra todos los electores, contra la hostelería, contra el comercio, contra los empresarios". "Los madrileños le han hecho una cacerolada a Sánchez en las urnas, le han dicho 'hasta aquí hemos llegado'", ha afirmado.

11:46 La prensa internacional se hace eco del triunfo de Ayuso Le Monde, Le Figaro, la BBC, The Guardian, Frnakfurter y el Corriere della Sera son algunos de los medios que han destacado la «contundente» victoria de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha obtenido 65 escaños en la Asamblea de Madrid, a tan solo 4 de obtener la mayoría absoluta. Puedes leer algunos de los comentarios aquí.

11:32 La encuesta del CIS de Tezanos, la más equivocada El último gran sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado el pasado 22 de abril ha sido el que más lejos se ha quedado de acertar los diputados conseguidos por el Partido Popular en las elecciones autonómicas de Madrid. Y es que, el CIS de Tezanos daba al partido de Isabel Díaz Ayuso entre 54 y 56 diputados, cuando finalmente ha logrado conseguir 65. Además, la encuesta infló las expectativas de la izquierda, ya que daba al bloque compuesto por el PSOE, Más País y Unidas Podemos posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta.

11:23 Una participación sin precedentes En 2019 la participación en las elecciones de Madrid alcanzó el 64, 27 %, es decir, un 35,73 % de abstención. Este año la participación ha subido. En total han ejercido su derecho al voto el 76, 25 % de los ciudadanos censados en la comunidad, es decir, la participación ha subido en 11,98 puntos con respeto a pasados comicios. En cuanto al voto en blanco, ha pasado del 0,46 % en 2019 al 0,53 % este año y los votos nulos han pasado del 0,42 % al 0,61 %.

11:20 El PP recalca que Sánchez es uno de los "derrotados" y que Cs se queda fuera por "echarse en brazos del sanchismo" El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es uno de los "grandes derrotados" de las elecciones madrileñas de este 4 de mayo y ha recalcado que Ciudadanos se ha quedado fuera de la Asamblea de Madrid por "echarse en brazos del sanchismo". "Lo que ayer corroboramos es que todas aquellas formaciones políticas que urdieron la fracasada moción de censura en Murcia, esas tres formaciones políticas han sido las grandes derrotadas", ha resaltado Montesinos en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

11:08 Calculadora de pactos: Ayuso en solitario Ayuso obtiene más escaños que todos los partidos de izquierdas. Solo necesita la abstención de Vox para gobernar en solitario. Pulsa si quieres saber más información de los resultados de las elecciones en Madrid.

11:05 Calculadora de pactos: Estos son los escaños que conseguiría el bloque de derecha si pactasen entre ellos

11:04 Calculadora de pactos: Estos son los escaños que conseguiría el bloque de izquierda si pactasen entre ellos

10:56 Compara los resultados de las elecciones de Madrid de 2019 y 2021 El PSOE baja 13 escaños, mientras que Ayuso sube 35 y Más Madrid 4. Por otro lado, Ciudadanos no consigue representación en la Asamblea de Madrid, lo que supone una pérdida de 26 escaños.

10:50 Más Madrid se reivindica como fuerza "que no es moneda de cambio" y sin techo siguiendo la estela de verdes europeos La candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha reivindicado a la formación como una fuerza netamente madrileña, que "no es moneda de cambio" en otros niveles políticos y "que no tiene techo" mientras sigue la estela de los partidos verdes europeos. "Claro que hay espacio para una formación verde y feminista en consonancia con los partidos verdes, que no sólo se preocupan del planeta sino de lo cotidiano. Claro que es extrapolable porque la gente necesita reconciliarse con la política", ha manifestado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Tras las elecciones celebradas ayer, Mónica García ha opinado que Más Madrid "no tiene techo" y puede ir creciendo como lo han hecho los verdes en Europa porque son quienes "están haciendo frente a la extrema derecha y a la corrupción".

10:41 Así quedaría visualmente el mapa de la Comunidad de Madrid de unas elecciones a otras Tras la elecciones de ayer 4 de Mayo el mapa de la Comunidad de Madrid pasa teñirse de azul. Mapa comparativo de elecciones Madrid

10:35 López Miras aplaude la victoria de Ayuso y destaca la consolidación del centro-derecha: "Todo empezó en Murcia" El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró este martes por la noche que la victoria de la candidata 'popular' a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una muestra de que "empieza a consumarse el proyecto de reunificación del centro-derecha que tanto Casado como Teodoro García Egea llevan semanas aludiendo". En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, López Miras indicó que "todo empezó en Murcia", con "una estrategia muy errónea orquestada a muchos kilómetros", en referencia a la moción de censura planteada contra su gobierno por PSOE y Ciudadanos, y "en la que no se tuvieron en cuenta las repercusiones que podrían traer". "Esta una de las repercusiones de una operación que no debía haberse realizado nunca", dijo, para insistir en fue el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien comenzó a plantear los comicios madrileños en clave nacional y a "liderar él la campaña por parte del PSOE".

10:24 Ayuso afirma que lo primero que hará será bajar el IRPF y saber qué está pasando en Barajas La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha confirmado en varias entrevistas radiofónicas que en su mente está ya la rebaja del IRPF prometida, sacar adelante los presupuestos y el control exhaustivo de cómo está funcionando el aeropuerto de Barajas. Seguir leyendo

10:24 Los currículums de los seis líderes de los principales partidos políticos de Madrid Todos conocemos ya de sobra quienes son los líderes de los partidos políticos madrileños. Sin embargo, ¿qué han hecho antes de entrar en la política? ¿A qué se dedicaban? ¿Tienen experiencia previa gestionando? Estos son los currículums de los principales líderes políticos de la Comunidad de Madríd

10:24 Mientras que el PP ha ganado en 177 de los 179 municipios en estas elecciones de Madrid, en los comicios de 2019 el mapa de voto fue bien diferente. Entonces el PSOE fue el partido más votado en nueve de los diez municipios de la región con más de 100.000 habitantes, incluida Madrid capital. Estos municipios fueron Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla ganaron los socialistas hace dos años. En las elecciones de Madrid del 4 de mayo nada queda de ese resultado. Ayuso se ha impuesto de forma contundente no solo en sus tradicionales feudos, sino también en los del partido socialista.

10:19 Recuerda que puedes consultar todos los resultados de las elecciones de Madrid, municipio a municipio en este mapa de la Comunidad. El PP ha ganado el voto popular de forma masiva en la practica totalidad de la región madrileña. Solo en dos municipios el PSOE ha sido el partido más votado:.

10:16 Ayuso no descarta presidir el PP de Madrid: "Es mi casa. He nacido políticamente en ella" La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, no ha descartado este miércoles optar a presidir el PP de Madrid aunque ha trasladado que aún no lo ha decidido. "Es mi casa. He nacido políticamente en ella. He recorrido prácticamente toda la Comunidad, todas las sedes, porque siempre trabaje desde la base. Evidentemente, uno no reniega de su casa", ha declarado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press. Ayuso ha indicado que no está en eso ahora mismo porque estaba centrada en que se cerrasen las urnas y ahora en ver quién la ha votado y por qué. Según ha expresado, ese es su orden de prioridades y cuando decidan convocar el Congreso regional, ya decidirán que harán. La dirigente madrileña ha reconocido que este es un debate "que siempre sobrevuela a la organización" pero ahora le toca a la Dirección Nacional decidir "los tiempos" sobre su celebración.

09:39 Ayuso percibe «un cambio de tendencia en España» pero es «prudente» porque sabe que tiene «mucho voto prestado» La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha percibido que «hay un cambio de tendencia en España» pero es «muy prudente» porque también es consciente de que cuenta con «mucho voto prestado» dado que lo que ha sucedido «ha trascendido las siglas del PP». Así lo ha expresado en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, donde ha recalcado que tendrán que analizar «voto a voto qué ha pasado» porque la han votado desde todos los rincones de la Comunidad de Madrid, «personas de todas las ideologías» y de todas las edades, especialmente muchos jóvenes. Para Ayuso, esta amplia mayoría debe servir «para ilusionar en muchos lugares donde no se veía alternativa a según qué políticas». «Necesito saber qué ha pasado aquí, qué nos ha pedido la gente, y después ser conscientes de que tanta ilusión transmitida ahora se tiene que volcar, se tiene que ver recompensada con compromisos que he ido adquiriendo», ha dicho, al tiempo que ha puesto el foco en que ahora mismo hay «una pandemia dentro de otra». En este punto, ha indicado que eso es lo que le pesa porque puede ser «más libre para gestionarlo» pero no le sobran días.

09:34 Ayuso asegura que la Comunidad de Madrid va a seguir siendo «un contrapoder» al Gobierno de España y que ha llegado un cambio de ciclo

09:13 La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, formará un gobierno «algo más pequeño» que el que tenía de gestores con «principios políticos» e impulsará como primeras medidas las bajadas de impuestos y las ayudas a las personas «que se han quedado descolgadas» con la crisis. En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, ha incidido en que ha conocido a gente en Ciudadanos «que ha merecido mucho la pena» y ha asegurado que si en Vox los encuentra, contará con ellos en su ejecutivo si quieren. «Ahora lo que merece Madrid son dos años de recuperación y para eso no solo hay gente buena en el PP, aunque si es cierto que nuestra cantera es la que ha tenido más experiencia porque llevamos muchos años aquí al frente», ha apostillado. Para Ayuso, los miembros de su gobierno deben tener una parte «muy técnica», sobre todo en la Consejería de Sanidad, «en los segundos y terceros puestos», pero cree que los políticos deben tener «algo más, un trasfondo, y saber por qué están haciendo las cosas». Esta es, a su parecer, «la única manera de no incurrir en incoherencias y hacer que todo un proyecto case y tenga una solvencia».

09:03 Casado reúne este miércoles al Comité Ejecutivo Nacional del PP tras la gran victoria de Ayuso en Madrid El presidente del PP, Pablo Casado, ha convocado este miércoles la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional para analizar la contundente victoria del partido en las elecciones autonómicas madrileñas, donde la candidatura liderada por Isabel Díaz Ayuso ha logrado más escaños que la suma de las tres izquierdas juntas. En la reunión --que está prevista a partir de las 13.00 horas-- tendrá un papel protagonista la propia Ayuso, que asistirá de forma presencial junto a Casado y el comité de dirección. Los demás miembros de este órgano, entre ellos los barones territoriales del PP, participarán de forma vía telemática. Ayuso ha logrado un holgado triunfo en las elecciones del 4 de mayo, 65 escaños y más de 1,6 millones de votos (44,7%), que deja al PP a solo cuatro escaños de la mayoría absoluta. Con esos números, le bastará la abstención de Vox para gobernar en solitario. (EP)

09:02 Sin tiempo que perder en un contexto de pandemia todavía, la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión del Consejo de Gobierno a las 10 horas.

08:59 ¡Buenos días! Bienvenidos al seguimiento en directo de la resaca electoral. Isabel Díaz Ayuso fue la ganadora incontestable de las elecciones a la Comunidad de Madrid al obtener 65 escaños, duplicando el resultado de 2019 y logrando más escaños que toda la izquierda junta: Más Madrid, PSOE y Podemos.

01:01 Hasta aquí la retransmisión en directo de estas elecciones excepcionales en la Comunidad de Madrid. Durante 15 horas, desde ABC.es hemos narrado el minuto a minuto del 4-M en una jornada marcada por una participación récord, largas colas por los protocolos Covid y un escrutinio decisivo para el futuro de los seis candidatos. Gracias por acompañarnos.

00:53 Así culmina el 4-M: Ayuso arrasa e Iglesias abandona la política La jornada electoral ha cumplido con las expectativas que auguraban las encuestas: Isabel Díaz Ayuso gana a todos en estos comicios excepcionales. La participación ha sido histórica a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, superando el 76%, 12 puntos por encima de la afluencia registrada en los últimos comicios autonómicos de 2019. Los más de 3,6 millones de votantes han elegido a una clara vencedora y la candidata del PP se ha quedado a apenas cinco escaños de obtener la mayoría absoluta (69 diputados). «La libertad ha triunfado», ha lanzado Ayuso desde Génova, emocionada, cuando el escrutinio ya adelantaba su victoria. Poco después, la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, ha confirmado que «facilitará la investidura de Ayuso» (con sus 13 diputados), que pese a haber duplicado sus resultados de 2019 no puede gobernar en solitario. Pero la otra gran noticia de esta noche ha sido la renuncia de Pablo Iglesias, quien después de reconocer el fracaso del bloque de izquierdas y el éxito de la «derecha trumpista» ha anunciado que dejará «todos sus cargos». El exvicepresidente y fundador de Unidas Podemos, que apenas ha arañado tres escaños más que en 2019 (10 diputados) se ha despedido así de siete años en política: «No voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos». Mientras Mónica García (Más Madrid) ha celebrado el 'sorpasso' al PSOE, al empatar con 24 escaños, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha entonado el 'mea culpa': «No lo he logrado y lo lamento». Sin embargo, el perdedor de la noche ha sido Edmundo Bal, que no ha sido capaz de lograr que Ciudadanos supere el umbral del 5% de los votos. La formación naranja desaparecerá de la Asamblea de Madrid.

00:33 Así queda la Asamblea de Madrid tras el 4-M Con prácticamente el cien por cien de los votos (99,93%) escrutados, el PP de Isabel Díaz Ayuso duplica sus resultados de 2019 y se queda a apenas cinco diputados de lograr la mayoría absoluta (69 escaños). Estas elecciones madrileñas, que han logrado una participación histórica del 76% —12 puntos más que en los comicios de 2019— y han atraído a más de 3,6 millones de ciudadanos a las urnas en plena pandemia, dibujan la siguiente Asamblea de Madrid: PP: 65 Más Madrid: 24 PSOE: 24 Vox: 13 Unidas Podemos: 10 Ciudadanos: 0

23:52 Un grupo de mariachis a las puertas de la sede de Cs canta: «Yo sé perder, quiero volver, volver, volver». Foto: Juan Casillas

23:45 Fin del escrutinio Prácticamente el cien por cien de los votos (99,39%) se han escrutado. Estas elecciones madrileñas han logrado una participación histórica que supera el 76% —12 puntos más que en los comicios de 2019— y han atraído a más de 3,6 millones de ciudadanos a las urnas en plena pandemia. Así queda la Asamblea de Madrid en número de escaños tras el 4-M: PP: 65 Más Madrid: 24 PSOE: 24 Vox: 13 Unidas Podemos: 10 Ciudadanos: 0

23:37 Mónica García: «Somos la fuerza política de la alternativa» «Frente al ruido, a las opulencias, nuestra campaña ha puesto a Madrid, su gente y sus problemas en el centro», ha sido una de las primeras frases de Mónica García, la candidata de Más Madrid, que se erige en segunda fuerza de la Asamblea y empata con 24 escaños con el PSOE. García ha reivindicado su formación como «un espacio político verde, feminista y madrileño, la fuerza que ha empujado al bloque progresista. Sabemos que hay dos modelos claros, el de la ley de la selva y el de la empatía», ha añadido. Con los resultados de este 4-M, la sanitaria ha insistido en que tienen «la responsabilidad de ser la fuerza política de la alternativa de Madrid». Y ha lanzado una advertencia de cara a los dos años en los que liderará la oposición al Gobierno regional: «Me voy a volver a dejar al piel».

23:33 Otra gran muesca para Ayuso. Ha acabado con el gran desestabilizador de la politixa española

23:30 Pues yo tenía razón. Pablo Iglesias no recogerá el acta. Toma las de Villadiego, haciéndose la víctima, después de haberse enriquecido de manera escandalosa gracias a ella.

Tenía razón Ayuso. Le debemos a ella habernos librado de ese siniestro personaje, tan peligroso como cursi.

23:27 Pablo Iglesias abandona la política Pablo Iglesias ha anunciado que deja «todos los cargos» tras convocar una ejecutiva de urgencia con su partido. «Ser útil a Unidas Podemos es mi mayor aspiración, pero creo que es evidente que no contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos, seguiré comprometido con mi país, pero no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos», ha concluido Iglesias su discurso. El exvicepresidente abandona así siete años en la política, después de que su bajada a la Comunidad de Madrid no haya dado los frutos esperados. Unidas Podemos ha obtenido 10 escaños, 3 diputados más que en 2019.

23:19 La doble derrota de Iglesias, ante Ayuso y ante García, significa su final político. Madrid ha liquidado al líder de Podemos. Su discurso totalitario no ha calado ni colado aquí.

23:11 Visto para sentencia:

-Notable victoria de Isabel Ayuso, que dobla sus apoyos de hace dos años y se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Su éxito se basa en: 1.- La confrontación directa con Sánchez, pues la saña del Gobierno con Madrid durante la crisis del covid ha molestado a muchos madrileños. 2.- Su voluntad y valentía para enfrentarse frontalmente al presunto “consenso progresista” y su elección de la bandera de la libertad en una coyuntura de limitación de derechos. 3.- El desplome de CS, fagocitado por el PP. 4.- La grave crisis económica, que lógicamente pasa factura ante todo al partido que gobierna la nación.

-El triunfo de Ayuso supone toda una bombona de oxígeno para Casado, cuya capacidad para derrotar a Sánchez se cuestionaba tras los reveses vascos y catalanes del PP. La serie de carambolas políticas que abrió la fallida opa hostil de Moncloa al poder autonómico popular de la mano de CS ha tenido un efecto bumerán. Vuelve a haber partido para el líder del PP.

-Las elecciones de Madrid muestran que el sanchismo es perfectamente derrotable a poco que se reagrupe la derecha. Dividir un espectro ideológico en tres marcas castiga a la hegemónica en ese flanco, como le ha ocurrido a la izquierda en estos comicios. No es grato para un partido de la solera y fuerza del PSOE verse empatado por el errejonismo en la Comunidad que marca mediática y políticamente el pulso de España.

-CS ya es historia. Ha pasado del 19,4% al 3,5% de los votos. Sus dirigentes, los pocos que van quedando, tendrán que plantearse más pronto que tarde si vale la pena continuar con el invento.

-Vox se mantiene (0,23% más de votos que en 2019), pero el inesperado fenómeno Ayuso les ha frenado la línea ascendente que traían.

-El efecto Iglesias se quedó en “no efecto”: 1,6 puntos más de votos que Isa Serra. Ha sido su último bolo antes de convertirse en showman televisivo, su próxima parada. Será una bendición para España perderlo de vista en la cosa pública.

23:08 José Luis Ábalos (PSOE): «El PP se ha mimetizado con la ultraderecha» «La campaña ha sido bronca. No son unos buenos resultados para el PSOE-M. No hay que poner paños calientes. Estas eran unas elecciones innecesarias. Díaz Ayuso sigue teniendo dos años de legislatura por delante. Su único objetivo era liquidar a su socio, Cs, y lo ha conseguido. El PP ha conseguido abrazar a la ultraderecha y mimetizarse con ella. La Comunidad de Madrid no representa a toda España. Apuesta el secretario de Organización del PSOE por renovar el partido en Madrid «para conseguir el apoyo de los madrileños».

23:06 Más Madrid logra el 'sorpasso' al PSOE Con casi el 95 % del voto escrutado, Más Madrid supera en porcentaje de voto al partido de Ángel Gabilondo. No obstante, tanto la formación liderada por Mónica García como el PSOE tendrían, por el momento, el mismo número de escaños, 24, en la Asamblea madrileña. La victoria de la primera es ajustada, con un 16,99% de los votos, frente al 16,96% de las papeletas que ha recibido el candidato socialista.

23:05 Dos aldeas galas del PSOE resisten a Ayuso: El Atazar (93 habitantes) y Fuentidueña de Tajo (1985 habs). En todos los demás municipios ha ganado el PP. Mas Madrid, segunda fuerza en la capital. A 27 puntos del PP.

22:59 Ayuso dobla sus resultados y suma más escaños que las tres izquierdas juntas Con más del 91 % del voto escrutado, Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, gana las elecciones. El PP logra doblar los escaños que consiguió en los comicios de 2019 y suma 65 escaños en la Asamblea madrileña. El PSOE y Más Madrid conseguirían 24 escaños cada uno, seguido de Vox, con 13, y Unidas Podemos, con 10. De este modo, el partido de Ayuso sumaría más diputados que las tres formaciones de izquierda juntas, pero necesitaría 4 más para obtener la mayoría absoluta, por lo que necesitará a Vox.

22:57 Gabilondo: «No lo he logrado y lo lamento» El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha comparecido ante la prensa sin preguntas en una escueta intervención, en la que ha cargado con la derrota del partido este 4-M, que cae y empata con 24 escaños con Más Madrid. «Siempre he intentado resolver los problemas de los ciudadanos, a veces he tenido dificultades para abrirme paso y plantearlos sosegadamente. No lo he logrado y lo lamento, me hubiera gustado conseguirlo porque esos problemas están ahí», ha reconocido. «Seguiremos trabajando para evitar la crispación, la confrontación. Madrid necesita estar unida, vamos a seguir luchando por eso», ha zanjado.

22:57 Arrimadas se esconde y deja solo a Bal ante los medios Aparece Edmundo Bal entre aplausos. Lo acompañan el secretario de Comunicación y el equipo de campaña de Ciudadanos. Aplausos en la sede, en las plantas, rostros de tristeza, rodean la sala de prensa los dirigentes de Cs. Reconocimiento unánime a Edmundo Bal, informa Juan Casillas Bal, al que no acompaña Inés Arrimadas pese a estar en la sede, reconoce que «es un mal resultado», como no podía ser de otra manera. Han pasado de 26 votos y gobernar en coalición a cero representación. Aun así, añade: «Sigo pensando que es lo correcto y voy a seguir trabajando en ello: la convivencia, la moderación, el pragmatismo.... Sabemos que este es el futuro de España. Y aunque sea un mal resultado, mañana nos levantaremos para seguir trabajando por lo mismo».

22:56 Más Madrid ya empata con el PSOE y Ayuso se va a los 65 escaños, pero Gabilondo dice que no deja la poltrona ni loco...

22:55 Pues no dimite Gabilondo. No sigue el ejemplo de Rubalcaba. Curioso sentido de la dignidad. Cosecha una derrota histórica y ni se inmuta. ¡Qué poca vergüenza!

