El reagrupamiento en la derecha amenaza la hegemonía del PSOE Los cambios por su izquierda y a su derecha trastocan al PSOE a medio plazo Sánchez quiere alargar la legislatura para ir a las urnas sin pandemia y con recuperación económica

Víctor Ruiz de Almirón Madrid Actualizado: 02/05/2021 01:20h

Es evidente que el ánimo político de la legislatura nacional de los próximos meses va a depender de los resultados del próximo martes en la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno no dejan de repetir que la vocación es que la legislatura sea larga. Sánchez ha reiterado que quiere llevarla a su término, en 2023. Para consolidar en 2021 el fin de la pandemia y dejar sentir en 2022 la recuperación económica al calor de los fondos europeos.

Pero cualquier predicción realizada antes de que las urnas hablen en Madrid vale poco. La posibilidad de que pueda precipitarse un adelanto electoral en Andalucía, que deberían celebrarse a finales de 2022, también acecha. Pero simplemente Madrid tiene ya sus implicaciones. El resultado del próximo martes se interpretará en términos muy extremos: éxtasis o depresión.

Si la izquierda logra recuperar la Puerta del Sol, de la que salió en 1995, las consecuencias son impredecibles. Si Isabel Díaz Ayuso se mantiene en la Puerta del Sol con el apoyo de Vox, como señalan la mayoría de sondeos, también. No se espera de inmediato, con el proceso de vacunación lejos de concluir, una convocatoria de elecciones generales. Pero cualquiera de esos escenarios otorgan a Sánchez argumentos y relato político para acortar los plazos de la legislatura.

El escenario menos interesante para Sánchez, el que le dejaría sin relato, es el de un Gobierno del PP con mayoría absoluta. Pero incluso, en el mejor escenario para él, recuperar el gobierno de la Comunidad de Madrid, estas elecciones han anticipado un movimiento de fondo profundamente perjudicial para los intereses del PSOE a medio plazo: el trasvase masivo de votantes de Ciudadanos hacia el Partido Popular.

La acción política de Pedro Sánchez siempre ha tratado de cronificar la división del espacio político a su derecha en tres siglas. Tanto en su rotunda victoria electoral en abril de 2019 como en el fallido intento de ampliar su mayoría con la repetición electoral en noviembre de ese mismo año, la posición de liderazgo se asentó sobre esa clave. Además de haber solucionado a su favor la disputa en la izquierda y recuperar votantes de Podemos.

La salida de Iglesias, su sustitución por Yolanda Díaz y la renovada pujanza de Más Madrid, si se confirman los sondeos, pueden agitar también el tablero por su parte izquierda. Aunque el PSOE ha tenido hasta ahora bien sellado ese flanco, es su incapacidad para atraer votantes por su derecha lo que se ha puesto de manifiesto en este proceso. Así, ha forzado un cambio de estrategia en mitad de la campaña.

En los sondeos publicados en varias comunidades autónomas ya se constata esa tendencia hacia el reagrupamiento del voto en la derecha. En unas eventuales elecciones generales podría suceder lo mismo en muchas circunscripciones, en las que el PP podría beneficiarse de convertirse en primera fuerza en lugar del PSOE. Otra cuestión será formar las mayorías para gobernar. Pero el clima político de los próximos meses en el camino hacia las generales, sean cuando sean, será diferente si se percibe una disputa real entre PSOE y PP por convertirse en la primera fuerza política.

«No en todos los lugares va a ser un flujo tan contundente como en Madrid, pero eso no quiere decir que en otros sitios vaya a suceder a la inversa», reconocen en una comunidad autónoma gobernada por los socialistas. En otra, creen que el contexto actual es muy madrileño porque no solo contribuye la absorción de Cs por parte del PP sino «la debilidad» del PSOE en Madrid. «En Andalucía el patrón puede ser parecido, pero en otros lugares nosotros estamos más fuertes y aunque el PP se coma a Cs será de forma menos contundente», dice un barón regional socialista que alerta: «España no es Madrid, pero tampoco es Cataluña», lugar donde el PSC sí tuvo un gran crecimiento.