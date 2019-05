Pablo Iglesias pide «discreción» y «prudencia» aunque emplaza a un acuerdo con Pedro Sánchez Tras dos horas y cuarto de reunión, los líderes de PSOE y Podemos solo pactan buscar el entendimiento

Juan Casillas Bayo Madrid Actualizado: 07/05/2019 20:33h

Dos horas y cuarto de reunión, la más larga mantenida por Pedro Sánchez con los líderes políticos a los que ha llamado a La Moncloa, no han servido para dilucidar ninguna suerte de acuerdo entre el PSOE y Podemos para la configuración de un nuevo ejecutivo. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado en una rueda de prensa de cinco minutos de duración que han pactado «ponerse de acuerdo».

La conclusión a la que han llegado el presidente del Gobierno en funciones y el líder de Podemos, único socio con el que cuenta Sánchez por el momento, es que tendrán que buscar el entendimiento entre ambos para que «las fuerzas progresistas» gobiernen en España.

Iglesias ha celebrado la «relación de confianza» construida entre ambos tras la moción de censura, pero de este encuentro no se deduce ningún acuerdo. Todo lo contrario. El secretario general de Podemos ha aseverado que sus posiciones «son conocidas», pero no ha ido más allá. Es decir, por el momento el PSOE mantiene su intención de gobernar en solitario y Podemos de entrar en un ejecutivo de coalición. Uno de los dos tendrá que ceder, porque solo ha quedado claro después de esta primera toma de contacto en que ambos son conscientes de que deben sumar entre ellos para buscar una investidura que no naufrague a las primeras de cambio.