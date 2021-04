Pablo Casado: «Preferimos pactar con los madrileños que andar pactando con otros» «Hay un cambio de ciclo, los españoles empiezan a ver muy claro que hay una alternativa contra Sánchez» «Si alguien quiere que Díaz Ayuso sea presidenta que la vote; si alguien quiere que gobierne el PP, que lo haga al PP»

Pablo Casado estrena el nuevo formato de entrevistas audiovisuales de ABC en un momento dulce y con la vista puesta en unas elecciones en Madrid que ve como una oportunidad para su partido y para su liderazgo. El ansiado cambio de ciclo.

—¿Hasta dónde llega su euforia?

—Lo importante es cómo le vaya a Madrid y yo creo que le va a ver muy bien, porque claramente hay dos modelos. La gente se fía de Isabel Díaz Ayuso, se fía de su Gobierno, se fía del partido.

—A usted habrá que reconocerle el ojo con los candidatos en Madrid.

—Más que ojo es que llevo trabajando con ellos muchos años. Isabel es una persona con coraje, con principios, que se echa los problemas de los demás a la espalda para servirles, que es lo que tiene que hacer un político. Nos pagan un sueldo para resolver problemas, no para crearlos como hacen otros.

—Es la favorita para ser la presidenta del partido en Madrid.

—Yo soy el primer presidente de la historia del PP elegido por primarias y, por tanto, son los militantes los que tienen que decidir no sólo a su presidente nacional, sino a los presidentes autonómicos y provinciales. Lo que sí que puedo decir es que Isabel conoce perfectamente el PP de Madrid.

—Quizás también usted le deba algo a ella:el adelanto electoral ha cambiado la política española.

—Hubo un punto de inflexión el 10 de marzo, con la moción de censura en Murcia y con la secretaria general de Ciudadanos (Marina Bravo) recabando firmas en la Asamblea de Madrid. Ese es el punto de inflexión en el que nadie entiende que el PSOE esté jugando al Risk o al Monopoly con los gobiernos autonómicos. ¿Qué es lo que hace Madrid? Isabel llevaba ya un año buscando una estabilidad en el gobierno que Ignacio Aguado no le permitía. Y en ese momento, ante la amenaza de que ya estaban recogiendo firmas, convoca las elecciones. Es cuando decimos: «ahora sí que peligra el Gobierno».

—Al final parece que les vino bien.

—Hay un cambio de ciclo. Los españoles ya empiezan a ver muy claro que hay una alternativa y que tiene que consolidarse urgentemente contra lo que representa Pedro Sánchez, que es el que había potenciado directamente la moción de censura de Murcia, de Castilla y León y el conato de tomar el Gobierno de Madrid. A partir de entonces yo creo que sí, las cosas están cambiando. Esa propaganda de que fuera de La Moncloa no existe nada, que hasta han intentado fingir su propia oposición dentro del Gobierno con Podemos... pues no, la verdad. Al final el rey iba desnudo y hasta que alguien se lo ha gritado en la calle no se han dado cuenta. Y claro que el Gobierno está desnudo, porque ha sido un Gobierno incompetente que ha basado su estrategia en la mentira perpetua, en la arrogancia completamente al margen de la realidad. Y lo estamos viendo en el Plan de recuperación y resiliencia. O sea, nadie les creía. Nadie espera nada de este Gobierno. Y en cuanto decidan convocar elecciones, estoy convencido que les ganaremos.

—¿Ese proyecto contempla la batalla cultural?

—Es un proyecto ratificado en primarias con cinco principios claros. Claro que se dará la batalla ideológica, la guerra cultural. De hecho, me criticaban que era el que más la daba y que en ese momento había que ser pragmático. Ahora me dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque llevamos un año de pandemia con jornadas con 900 muertos. Desde luego, a nadie le interesaba que estuviéramos haciendo un debate sobre lo que pasó en España hace 80 años. Lo que hacía falta era un plan B jurídico para dar un marco a las autonomías, para ser eficaces ante la espantada del Gobierno.

—¿Su agenda ha variado?

—En absoluto. Hicimos un primer año de desfibrilación de un partido que se iba electoralmente, que estaba endeudado en decenas de millones de euros, que estaba fracturado internamente y que estaba demolido electoralmente. Durante un año lo que hicimos fue recorrer España para volver a reconectar con nuestro espacio electoral y evitamos el sorpasso de Ciudadanos. Y ahora estamos en el segundo curso de consolidación territorial. Ahora es cuando volvemos a poner el foco en las cuestiones programáticas y de principio es una nueva convención que tendremos en otoño.

— ¿Teme que los españoles sólo llamen al PP cuando el caos económico sea tan monumental como en episodios anteriores?

—Para que los españoles recuperen su empleo, Sánchez tiene que perder el suyo. Este Gobierno no nos va a sacar de la crisis porque es un Gobierno de incompetentes. Lo han demostrado, no gestiona la pandemia y sólo han hecho leyes morales. ¿Cómo es posible que mientras mueren en España cien mil personas, la obsesión del Gobierno sea legislar la eutanasia? Es decir, es un Gobierno que ha desconectado completamente con la sociedad. Es un Gobierno que no nos representa a los españoles, que nos cuesta demasiado caro.

—¿Y ustedes qué proponen?

—Una alternativa no polarizada. Yo me he puesto en medio de la plaza, me he quedado quieto y lo que he venido a decir es, «oiga, aquí hay un proyecto en el que todo el mundo cabe, también los socialdemócratas absolutamente decepcionados por el Partido Socialista de Sánchez». Claro que sí. Aquí cabemos liberales, demócratacristianos, conservadores, pero también esa gente que votó a Felipe o que votó a Leguina .Y en esa moderación y en esa sensatez, en esa centralidad europeísta constitucionalista es donde está el PP.

—¿El Gobierno tiene oxígeno para aguantar la legislatura?

—No lo sé, pero tampoco me importa. El PP está preparado para ganar las elecciones en cuanto sean.

—Después de que pase el 4 de mayo, ¿va a coger el teléfono para llamar a Santiago Abascal?

—El 4 de mayo necesitamos tener las manos libres para gobernar una situación muy compleja. Apelamos a una amplia mayoría, a poder gobernar llevando a cabo nuestro programa y, sinceramente, preferimos pactar con los madrileños que andar pactando con otros.

—Al final, a medio plazo algo hay que hacer para propiciar el reencuentro en la derecha.

—O no. Si alguien quiere que Díaz Ayuso sea presidenta de Madrid, que vote a Ayuso. Si alguien quiere que en Madrid gobierne el PP, que vote al PP.

— ¿Qué haría usted mañana para acelerar el proceso de vacunación en España?

—Mandar un mensaje de que vacunarnos con AstraZeneca es seguro y en cuanto la EMA diga que también lo es con Janssen, lo mismo. Y hacer un calendario de vacunación desde el principio –ahora ya llegaríamos tarde– en el que se supieran los tramos de edad y los colectivos a vacunar para que las autonomías tuvieran una hoja de ruta clara. Aquí cada una iba haciendo buenamente lo que ha podido. ¿La gobernanza es meternos en el burladero para echar la culpa a las comunidades autónomas, a la Comunidad Europea?¿Qué cobardía es ésa? Es decir, que tú sólo sales para poner la pegatina en la caja de vacunación y luego, cuando parece que viene un millón de dosis sales y cuando se detienen te vas a África a no dar la cara. Creo que en una pandemia hacen faltan líderes que den la cara y que tengan la sensibilidad social de dar tranquilidad, que para eso nos pagan. Y lo mismo lo digo con el tema de la economía.

—¿Qué medidas para la reactivación económica compatibles con las restricciones, implementaría de manera inmediata un Gobierno del PP?

—Lo primero es bajar impuestos. Segundo, dar un horizonte de tranquilidad a los ERTE. En tercer lugar, quitar trabas burocráticas: ley de unidad de mercado, ley de segunda oportunidad, permitir que haya más flexibilidad. Y en cuarto lugar, más liquidez. Este es un gobierno que está alejado de la realidad. Nosotros tenemos experiencia de haber rescatado a España de dos recesiones muy difíciles, y lo volveremos hacer con ésta.

—Llevamos semanas hablando de las famosas subvenciones a Plus Ultra. ¿Qué va a hacer el PP para que se sepa la verdad?

—Es una vergüenza. Lo que está haciendo el Gobierno es repartir el dinero de todos los españoles a sus amigos, entre ellos una aerolínea chavista con un domicilio en un paraíso fiscal que tiene un solo avión. ¿Cuántos hosteleros, cuántos negocios de autónomos se salvarían con 50 millones de euros? Por eso ellos no querían la autoridad independiente para gestionar bien y de forma honesta y eficaz los fondos europeos. Por eso quieren repartirlo a dedo, para crear una red clientelar e intentar salvar las próximas elecciones.

—¿Es posible conseguir un control europeo de las inversiones y de las adjudicaciones nacionales?

—Sánchez está acabando con todos los contrapesos institucionales de España. El colmo es que con el decretazo para los fondos han quitado todos los controles administrativos y burocráticos para la concesión de ayudas. Por cierto, con el voto de Vox. Si no tienes una Fiscalía que defienda que hagas las cosas bien, tienes a la Justicia atacada por parte del Gobierno, no tienes a los reguladores con la independencia y la presencia de la oposición y encima pretendes ir contra la ley administrativa que regula las concesiones de ayudas... pues lo que tienes es un sistema clientelar que puede acabar en corrupción.

—¿Está en un grave riesgo el sistema público de pensiones?

—Está en un grave riesgo el sistema del bienestar en España. Si no creamos empleo con seis millones de desempleados, no hay quien financie la sanidad pública, ni las pensiones, ni las prestaciones por desempleo, ni la educación pública, ni nada.

—¿La renovación de los órganos judiciales está aparcada?

— Todo lo contrario. Mañana mismo renovaríamos los órganos constitucionales si Sánchez aceptara un refuerzo de la independencia judicial. Sigo en la misma posición que hace dos años.