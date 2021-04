Pablo Casado, en ABC: «Si nos unimos todos contra el sanchismo, le podemos derrotar» «España no tiene tiempo, yo pido una reacción a lo que está pasando», ha advertido el líder del PP durante la entrevista

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido hoy, durante la entrevista que ha realizado el director de ABC, Julián Quirós, la necesidad de unir el voto para derrotar al sanchismo, y en ese llamamiento ha incluido a liberales, conservadores, democratacristianos, pero también a los socialdemócratas que votaron a González en su día, y que ahora están decepcionados con la deriva de Sánchez.

«El PP está preparado para ganar las elecciones en cuanto sean. No lo digo por una cuestión de poder. Los partidos somos meros instrumentos para mejorar la sociedad», ha avisado.

La entrevista en ABC se produce en el segundo día de campaña electoral en la Comunidad de Madrid, con la candidatura de Isabel Díaz Ayuso muy fuerte en todas las encuestas, ya que el 4 de mayo podría conseguir una mayoría rotunda, que llegaría a la absoluta junto a Vox. Además, hoy mismo se ha conocido el último barómetro del CIS, que refleja un crecimiento de 2,7 puntos del PP en el conjunto de España, unido al hundimiento de Ciudadanos.

Casado, que ha acudido a la entrevista con corbata verde, ha insistido en llamar a la unificación del voto el centro-derecha, porque solo desde esa unidad, ha advertido, se puede vencer a Pedro Sánchez, un político que está en La Moncloa «porque el centro-derecha no se ha unido». «Si nos unimos todos contra el sanchismo, le podemos derrotar», ha subrayado. Tiene claro que Sánchez se presenta el 4 de mayo en Madrid, «y lo vamos a derrotar».

El presidente del PP ha insistido en que el objetivo de su partido es lograr una mayoría amplia en Madrid para no tener que formar una coalición con Vox después del 4 de mayo. «Si alguien quiere que sea presidenta de la Comunidad de Madrid Ayuso, que vote a Ayuso», ha remarcado.

Punto de inflexión y cambio de ciclo

El líder del PP cree en la situación de la política nacional hubo un punto de inflexión el 10 de marzo, cuando Ciudadanos y el PSOE presentaron una moción de censura en Murcia. En plena pandemia, «nadie entiende que el Partido Socialista esté jugando al Risk y al Monopoly con los gobiernos autonómicos, que están luchando contra la pandemia».

En Madrid, Casado ha explicado que Ayuso estaba buscando la estabilidad del Gobierno, y cuando se produjo la amenaza de la moción de censura en Madrid, convocó elecciones. «Lo que hay es un cambio de ciclo, con el balance de gestión de la pandemia, las cifras económicos, los españoles ven muy claro que hay una alternativa».

«Las cosas están cambiando», ha subrayado el líder del PP. A su juicio, las encuestas ya reflejaban empate técnico antes de ese punto de inflexión. «El rey iba desnudo y hasta que alguien se lo gritado en la calle, no se han dado cuenta. Ha sido un Gobierno incompetente, que ha basado su estrategia en la mentira, al margen de la realidad».

Sobre la venta de la sede de Génova, Casado ha recordado que en las primarias tres de los candidatos que se presentaron ya dijeron que habría que dar el pasado de cambiar esa sede. «Es un gesto», ha afirmado. «Hace tres meses dije que no íbamos a volver a hablar de ninguna conducta particular contra el partido. Nadie ha defendido más la historia del partido que yo. Pero no voy a hablar de una conducta particular contra el partido de personas que ni siquiera conozco».« Si un juez determinara que una reforma en un edificio no ha sido correcta, actuaremos de forma consecuente», ha señalado.

Casado ha querido quitar importancia a las críticas que recibe en la oposición: «Los líderes en la oposición nunca tienen carisma, nunca son moderados, nunca tienen equipo. No hay que preocuparse». En esa línea, ha defendido su proyecto, basado en los principios que expuso en el congreso nacional.

«Hay proyecto, hay principios y hay equipo. Pero hay que mostrar a los españoles que somos útiles para las preocupaciones del día a día», ha explicado.

El líder del PP ha defendido su trayectoria, que ha recibido críticas dentro y fuera de su partido, por no despuntar lo suficiente. Así, ha señalado que en una primera fase tuvo que reconectar el partido con la sociedad, en un momento muy complicado desde el punto de vista electoral. Luego entró en la fase de renovación territorial, con nuevos liderazgos, y ahora es cuando se vuelca en la defensa de su programa y los principios.

«España está tan mal, hay tal sangría económica, que necesitamos que en las próximas elecciones el PP llegue a La Moncloa», ha advertido. El plazo, pues, no es largo, como el que tuvieron Rajoy y Aznar, que contaron con siete años en la oposición hasta llegar al poder.

«España no tiene tiempo, yo pido reacción a lo que está pasando en España», ha subrayado Casado. «Claro que los proyectos necesitan un tiempo en consolidación», ha asegurado. El líder del PP ha defendido que el partido está ahora mejor que cuando llegó a la presidencia del partido.

Según el presidente del PP, «para que los españoles recuperen su empleo, Sánchez tiene que perder el suyo. Este Gobierno no nos va a sacar de la crisis, porque es un Gobierno de incompetentes». «Es un Gobierno que ha desconectado totalmente con la sociedad, no nos representa a los españoles, y proponemos una alternativa no polarizada». «Yo me he puesto en el medio de la plaza, me he quedado quieto, y he dicho, oiga, aquí hay un proyecto en el que todo el mundo cabe. Y también los socialdemócratas decepcionados».

«En esa moderación, sensatez, centralidad es donde está el PP, y por eso tenemos que ser un proyecto mayoritario, que devuelva de forma urgente el futuro a España».

Sobre la convención política del PP, prevista para el próximo otoño, Casado ha explicado que debe poner letra a la música del congreso para un partido liberal, reformista. «Además de las banderas atribuidas a la derecha, que bajamos los impuestos, que somos más eficaces en la gestión, que garantizamos la unidad nacional, la libertad de elección de servicios públicos, hay que fijar nuestra posición en retos de los últimos años, como el cambio climático, la igualdad».

Casado ha asegurado que estaría dispuesto a renovar el Consejo general del Poder Judicial ahora mismo, pero con una condición: «Mañana mismo renovaríamos los órganos constitucionales si Sánchez acepta la independencia judicial, es la misma posición que mantuve hace dos años». En ese sentido, «la pelota está en el tejado» de Sánchez.

Preguntado por si ha fallado la Unión Europea en esta crisis sanitaria, Casado ha asegurado que «Europa para España es la malla de salvación». El presidente del PP ha pedido a Sánchez que dé certidumbre sobre la vacunación. «No tiene sentido que el 70 por ciento de la población de Reino Unido esté vacunada con Astrazeneca y aquí tengamos al Gobierno vertiendo sospechas sobre esta vacuna».

Preguntado por lo que habría hecho él como presidente, ha respondido: «Yo mandaría un mensaje de que vacunarnos con AstraZeneca es seguro y habría hecho un calendario de vacunación desde el principio, para que las autonomías tuvieran una hoja de ruta clara».

Crisis económica

Sobre las medidas de reactivación económica, Casado ha defendido en primera lugar la bajada de impuestos. «El plan de choque tiene que ser una rebaja fiscal para que las empresas sobrevivan». Además, ha defendido que debe darse una horizonte de tranquilidad en los ERTE. «También hay que eliminar tramas burocráticas, y hay que dar más liquidez a las empresas». Por últimos, Casado ha planteado un nuevo plan de proveedores, para ayudar a las empresas que están al borde de la quiebra.

Casado se ha referido a los 53 millones en ayudas que el Gobierno ha concedido a la línea Plus Ultra: «Lo que está haciendo el Gobierno es una vergüenza, está repartiendo el dinero de todos los españoles a sus amigos, entre ellos una línea chavista». Por eso, cree que el Gobierno quiere entregar los fondos europeos «a dedo». «Sánchez está acabando con todos los contrapesos institucionales de España», ha denunciado cobre el control de esos fondos. «Con el decretazo de los fondos ha quitado todos los controles administrativos, entre otros con el voto de Vox».