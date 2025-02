Inés Arrimadas: «Si Podemos y PSOE estuvieran en la oposición, las calles estarían ardiendo por la luz»

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1981) atiende a ABC en la sala Lázaro Dou del Congreso de los Diputados . La presidenta de Ciudadanos (Cs) afronta un incierto inicio del curso político tras una complicada primera mitad de año ... . Envuelto en una crisis interna persistente, el partido que lidera desde marzo del 2020 perdió dos gobiernos autonómicos y desapareció de la Comunidad de Madrid con el adelanto electoral de mayo. Ahora, a diferencia del septiembre pasado, Cs está alejado del Gobierno tras sus pactos con ERC y EH Bildu y reclama «colaboración» al PP de Pablo Casado .

Arranca el curso político con un 70% de vacunados contra el Covid-19, ¿debe llegar el fin de las restricciones?

Es el momento de relajar muchas restricciones y sobre todo de no mantenerlas por inercia. Hay tecnología para los aforos en espacios interiores y al aire libre la evidencia es cada vez más clara de que hay pocos contagios.

Sánchez dice que en 2022 recuperaremos el nivel económico prepandemia, ¿comparte el optimismo?

Después de una etapa tan dura con un cierre total, evidentemente, si se compara con el cierre total, tendremos un crecimiento económico. El problema es cómo va a ser ese crecimiento económico, cómo se va a repartir y a quién van a llegar esos fondos europeos. Si Sánchez basa solo su promesa en que vamos a estar mejor que en 2020, claro. Lo contrario sería nefasto.

Vamos de récord en récord en el precio de la luz, ¿qué medidas aplicaría para frenarlo?

Si Podemos y PSOE estuvieran en la oposición y nosotros gobernando, las calles estarían ardiendo con esto. Proponemos un plan de choque con medidas a corto plazo para ayudar a familias, pymes y autónomos revisando la parte de la factura que no está relacionada con el consumo: la fiscalidad. Y luego a medio y largo plazo hay que renovar el sistema energético para no depender de la importación y apostar por las energías renovables. No se pueden tomar medidas populistas.

Podemos plantea fijar un precio máximo y crear una empresa pública, ¿son esas las medidas populistas?

Podemos se caracteriza por intentar solucionar cosas complejas con soluciones muy fáciles. El precio de la luz en España no tiene nada que ver con la titularidad de la empresa que gestiona la energía. Ellos ponen el ejemplo de Francia, donde han apostado claramente por las centrales nucleares, y muchos países que tienen empresas públicas es precisamente para gestionar los activos nucleares.

¿Sería partidaria de incentivar la energía nuclear en España?

No se puede hacer populismo. La energía nuclear representa aproximadamente el veinte por ciento del 'mix' energético y no se puede hacer lo que quiere Podemos, que es cerrar ya todas las nucleares. Yo creo que España tiene que liderar las energías renovables. No haría una apuesta de futuro en energía nuclear, pero no las cerraría antes de tiempo.

¿Ve al PSOE cediendo a las pretensiones de Podemos con la luz?

Veo al PSOE haciendo cualquier cosa para mantenerse en Moncloa. Si han indultado a los golpistas, imagínese. Sánchez es capaz de todo.

El año pasado a estas alturas negociaba los Presupuestos. ¿Ahora es imposible?

Conseguimos que no subieran el IVA a la concertada, que no subieran el IVA a la sanidad privada, que no se subiera el IRPF, el Impuesto de Sociedades... pero Sánchez ha elegido socios y doy por hecho que los ha elegido para toda la legislatura. Cuando uno indulta a golpistas que dicen que lo volverán a hacer, no creo que nadie piense que se hace solo por unos Presupuestos.

¿Qué papel le espera a Cs si no tiene ese rol negociador y es el tercer partido de la oposición?

Una oposición responsable desde ese espacio liberal que solo representa Cs. La muestra es que los liberales europeos a la convención que han venido ha sido a la de Cs, no a la de otros partidos conservadores. El papel que queremos representar es el de un espacio reformista que no se conforma con las peleas del PP y del PSOE.

Se reivindican como los únicos liberales de España, pero el PP también.

Uno no es lo que dice, sino lo que le reconocen. ¿A qué grupo pertenece Cs en el Parlamento Europeo? El PP no tiene que esconderse. No tiene nada de malo ser conservador. Se pueden sentir muy orgullosos de serlo, pero no tiene nada de liberal. Si el PP fuese liberal, estaría con los liberales europeos y no con los conservadores.

Sin embargo en los últimos meses hemos visto varios saltos de Cs al PP, ¿teme que se repitan?

Tenemos un partido lleno de gente que defiende los ideales de Cs, que piensa hoy lo mismo que hace cuatro meses respecto a colonizar las televisiones públicas –lo que está haciendo el PP en Telemadrid tiene muy poco de liberal– y respecto a los jueces. Casado ha estado negociando los nombres de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta enero.

¿Ve a Albert Rivera participando en octubre en la convención del PP?

He respondido muchas veces. Albert ya ha dicho a lo que se dedica. Lo dijo delante de todos los españoles y no tengo nada más que añadir.

Visto el resultado, ¿se arrepiente de la moción de censura que encabezaron en la Región de Murcia?

Eso salió de nuestros compañeros de Murcia, pero desde luego lo que estamos viendo ahora en el mar Menor es una degradación absoluta de un espacio ecológico único. Cs es el único que puede compaginar la economía abierta, pero también el cuidado del medio ambiente, las políticas sociales y la lucha contra la corrupción.

¿Pero qué errores han cometido para perder dos gobiernos autonómicos y desaparecer de la Comunidad de Madrid?

Nos penalizan mucho los errores. El PP y el PSOE pueden cometer infamias y les penaliza menos. Hay que pensar qué cosas hemos hecho bien: la gestión en la Comunidad de Madrid fue buena y se nota cuando no está Cs. Lo primero que ha hecho Díaz Ayuso es controlar Telemadrid; lo mismo que hace Sánchez con TVE. Por eso es tan importante que estemos.

Me está hablando de aciertos y de por qué es necesario Cs, pero algún fallo habrán cometido.

Todos cometemos errores, sin duda. Y lo he dicho muchas veces. Somos el partido que más autocrítica hace, que más responsabilidades asume. He cambiado la dirección de mi partido después del tema de Murcia, pero creo que lo que vemos con el mar Menor o con la corrupción demuestra que Cs es muy buen socio, pero que no podemos ser cómplices. Para mantener el poder a toda costa ya están otros.

Defiende colaborar con el PP para derrotar a Sánchez, ¿sería partidaria de una coalición electoral?

Soy partidaria de que el PP deje de atacar a Cs como su principal objetivo, que es en lo que están algunos. El sanchismo es demasiado peligroso como para que pueda sacarlo del Gobierno un solo partido. El PP tiene la arrogancia de pensar que solos van a acabar con el sanchismo. Lo que planteo es una colaboración.

Si cesan esos ataques del PP, ¿cabe la fórmula de una coalición electoral?

En coalición de gobierno gobernamos muy bien cuando se cumplen los acuerdos y ahora mismo el PP tiene la obsesión de atacar a Cs. Por eso no creo que su prioridad sea sacar al sanchismo de La Moncloa sino volver al bipartidismo. Si vamos a un escenario de derechas contra izquierdas, Sánchez puede ganar. Hay que ver que hay una alternativa plural donde estamos los liberales, no solo los conservadores.

Las últimas encuestas les dejan en uno o dos escaños, ¿cómo se remonta la situación?

Hay que trabajar para recuperar la ilusión y sobre todo Cs tiene que luchar mucho contra la abstención. El 10-N muchos de nuestros votantes se quedaron en casa.

Vamos para siete años sin debate sobre el estado de la nación...

Debería hacerse una vez al año como en todas las democracias. Llevamos desde el 2015, o sea que también esto afecta al PP. Hay que rendir cuentas, pero a Sánchez le gustan más los monólogos sin preguntas que los debates de verdad. Su propaganda cuando se enfrenta a la oposición cala menos que cuando se enfrenta a un micro sin preguntas de los periodistas.

El presidente tampoco compareció en el Congreso por la crisis de Afganistán. ¿España ha estado a la altura?

Los militares han actuado bien, el personal de Exteriores también y por ejemplo, Margarita Robles. Sánchez siempre llega el último y se pone el primero. Le encantan las fotos y las medallas, pero le gusta poco dar la cara. Merkel ha comparecido dos veces, Macron, Draghi, Johnson... y Sánchez ha estado escondido.

En su convención nacional definió el cambio climático como «la mayor amenaza» del ser humano. ¿Agitarán la bandera verde?

Defendemos políticas medioambientales sensatas; no las locuras de Podemos. El mar Menor en Murcia es un ejemplo clarísimo. El principal responsable de controlar los vertidos es el Gobierno regional de Murcia y Cs impulsó una ley muy buena que no se cumple. Hemos pedido a la Comisión Europea que ayude para salvarlo. Estamos a tiempo de evitar que el mar Menor se convierta en el mar Muerto.

¿Qué opina de la decisión de Ayuso de suprimir los impuestos propios?

He visto por un lado la exageración de la izquierda diciendo que se van a acabar los servicios públicos y por otro una alabanza exagerada cuando realmente son tres impuestos, dos de ellos que vuelven al Estado y uno de ellos que solo lo tenía la Comunidad de Madrid. El impacto va a ser pequeño, pero soy partidaria de bajar los impuestos.

Ha pasado poco desde los indultos del 'procés' y parece ya algo lejano, ¿le saldrá bien la jugada a Sánchez?

Espero que no, pero Sánchez lo ha hecho para eso, porque él considera que los españoles se van a olvidar. Los separatistas están subidos a la parra, todos los días amenazando, porque saben que tienen un Gobierno débil al que le pueden sacar lo que quieran.

¿Qué espera de la 'mesa de diálogo'?

Un insulto absoluto, la degradación del Gobierno de España, un escupitajo a todos los catalanes constitucionalistas, la rendición, que nos vendan otra vez por un plato de lentejas.

El ministro Félix Bolaños dijo que los jueces no deben elegir a los jueces a pesar de las advertencias de Europa, ¿vamos para otros mil días sin renovar el CGPJ?

Para mí el problema es si vamos a estar otros 36 años viendo cómo el PP y el PSOE se reparten a los jueces con los nacionalistas. Casado y Sánchez han estado negociando nombres hasta enero. El bipartidismo siempre hace lo mismo.

Una de las condiciones del PP para renovarlo es despolitizarlo.

Claro, pero cuando gobernó con mayoría absoluta bien que se los repartía. Ya está bien.

Dado el bloqueo actual, ¿no podría ser una solución renovar el CGPJ y pactar a cambio modificar el sistema?

¿Pero por qué? ¿Por qué no hacemos lo que nos pide el Greco, la Constitución, la sociedad española y el sentido común? Yo quiero que se despolitice ya, no que los mismos que se han repartido los jueces durante 36 años me prometan que esta es la última vez.