Vox entra en Europa y será la llave para gobernar Madrid Santiago Abascal afirmó ayer que en España «ha comenzado una nueva etapa política»

La recién estrenada sede de Vox en el centro de Madrid fue el lugar elegido por sus máximos dirigentes para valorar los resultados, a la que llegaron rozando la una de la mañana. Santiago Abascal, su presidente, aseguró que en España «ha comenzado una nueva etapa política» y que Vox se había consolidado como «alternativa clara, limpia y beligerante» a la izquierda. Expresaba así unos ánimos que empezaron siendo muy cautos y acabaron en una enorme alegría conforme los resultados se fueron confirmando.

Durante el recuento, los rostros más destacados del partido se concentraron en una «oficina de campaña» a 10 minutos andando de la sede. Allí estaban tanto Abascal como Javier Ortega Smith -candidato a la Alcaldía de Madrid-, Rocío Monasterio -candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid-, Jorge Buxadé -candidato al Parlamento Europeo- e Iván Espinosa de los Monteros -coordinador de la campaña-. En la sede les esperaban los periodistas acreditados y un pequeño grupo de afiliados y simpatizantes, ya que el partido hizo un llamamiento por redes sociales para que acudieran a su cuartel general, algo que no tuvo mucho éxito.

Tras afirmar que en España había comenzado una nueva etapa, Abascal anunció que su formación era la llave para gobernar en el 30% de las capitales provinciales, además de en la Región de Murcia y en la Comunidad de Madrid. «Intentaron desmovilizar hasta extinguirlo al electorado de Vox, y no lo han conseguido», subrayó.

Advertencia

Cuando en el Ayuntamiento de Madrid la balanza comenzó a decantarse por el bloque de derechas, desde el partido comenzaron a avisar: no van a tolerar que ocurra lo mismo que en Andalucía y tanto Ciudadanos como el Partido Popular tendrán que sentarse en la mesa de negociación con Vox si quieren tener mayoría absoluta. Eso sí, Smith aseguró que «prometimos que sacaríamos a la izquierda sectaria del Ayuntamiento de Madrid y lo hemos conseguido».

«A partir de mañana se acabó Madrid Central, el expolio fiscal, nuestra Policía Municipal tendrá todo el apoyo y vamos a recuperar la seguridad en las calles», añadió Ortega Smith, que encabezaba una lista que ha logrado cuatro concejales.

Además de ese papel clave en la capital, Europa es el otro gran éxito del partido de Santiago Abascal. La formación logró ayer sus tres primeros eurodiputados y, junto a Buxadé, viajarán a Bruselas Mazaly Aguilar y Hermann Tertsch. En 2014 lograron 245.635 y ayer obtuvieron casi 1,4 millones. Cuando se consolide el «brexit» y los escaños que el Reino Unido tiene en el Parlamento Europeo se repartan, la formación conseguiría un cuarto eurodiputado.

Esos dos éxitos de Vox no sirven para camuflar los lugares en los que su papel no es tan destacado. En las elecciones autonómicas, Vox ha obtenido en torno a un 6,7% de los votos. En las generales de hace solo un mes, la formación de Santiago Abascal logró un 10,3% del total de las papeletas, aunque será crucial en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia.

A nivel municipal, los datos no son extrapolables porque Vox no presenta candidatura en todos los ayuntamientos, pero no ha logrado poder en muchos de los que esperaba ser mayoritario. Es el caso de El Ejido (Almería), donde han sido superados por el PP, o Algeciras (Cádiz), donde del 19,5% de las andaluzas han pasado al 8,13% de ayer.