En directo | Pedro Sánchez: «Desde el lunes será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público»

15.48

Acaba la rueda de prensa y emplaza a los medios a una nueva comparecencia del ministro de Sanidad que dará cuenta de las nuevas órdenes ministeriales que se publicarán mañana.

15.45

Sobre la vuelta del fútbol dice que será las ligas y federaciones quienes lo decidan. Sobre la regularización de inmigrantes para tareas agrícolas dice que han dado respuesta para los que están acogidos al derecho de asilo.

15.41

Responde el presidente: «A principios de semana, una vez escuchado al comité científico y a tenor de los datos hablo con cada uno de los líderes». Sobre las afirmaciones de Ribera de «quien no quiera abrir que no abra», se refiere a que no es obligatorio . «El Gobierno ha batallado en Europa por recuros que se usarán», indica en relación a si hará recortes

15.39

En cuanto a la polémica de utilizar las provincias y no las áreas sanitarias para el cambio de fase, reitera que es mejor la primera opción. «Además de los criterios epidemiológicos influye la movilidad y la actividad económica y eso se da en la provincia y es fácil de evaluar para las administraciones; es lo eficaz y no es caprichoso»

15.34

«Sí tememos un rebrote. Hasta que no encontremos una vacuna los habrá. Deberán ser lo menos posible para no poner en tensión la capacidad del sistema nacional de salud. Ese es el objetivo. Por eso hay que respetar todas las medidas de prevención». Sobre cuál sería la respuesta si hemos ido más rápido en el desbloqueo, daremos marcha atrás; eso no significará u fracaso. Ese paso atrás puede significar dos pasos adelante»

15.33

Reconoce que hay otros instrumetos, pero que el Gobierno «ha decidido de forma discreccional solicitar la prórroga del estado de alarma cada 15 días. El plan B es el plan A: el estado de alarma, por ser eficaz y amparar a muchos colectivos» «No hay que perder el respeto a virus: el foco es salvar vidas, poner el país en marcha y volver a la nueva normalidad. Por eso me someto cada 15 días al escrutinio del Parlamento»

15.27

Sobre el refuerzo de la atención primaria para el paso de una fase a otra, precisa que es crucial para prevenir a un virus que convive con nosotros. Hay que hablar de precaución y prudencia con ese instrumento.

15.24

Interpelado sobre la necesidad de los ciudadanos de los test rápidos, dice que solo valen para un día. «Ante el menor síntoma hay que acudir a la sanidad y tomar las medidas y seguir las instrucciones que nos indiquen». En siete semanas «hemos hecho un esfuerzo con más de un millón de test, en torno a 40.000-50.000 PCR diarios ». Indica que se hacen a través del Sistema Nacional de Salud para tener todos los datos.

15.19

Reitera que «a pricipios de semana hablo con todos los líderes políticos para dar cuenta de la situación. Tenemos la voluntad de rendir cuentas y forjar consensos», replica ante la pregunta de la queja unánime de toda la oposición. Alude al esfuerzo de las CC.A. y su gobierno contra el virus.

15.17

Sobre si pedirá más prórrogas dice que se analizará, según la evolución del desconfinamiento. Sobre los test, vuelve a reiterar su mantra: somos el quinto país del mundo en número de test. Hasta el 30 de abril se han hecho 1.351.030 PCR y 581.325 rápidos. Solo la últia semana: 290.000 y test rápidos: 271.000

15.14

Anuncia una partida de 16.000 millones para las CC.AA., 10.000 para Sanidad. Sobre los créditos ICO se establecerá una tercera línea de finaciación

15.11

Ante el rechazo de Cataluña, País Vasco y Galicia a este estado de alarma dice que su gobierno está abierto a la cogobernanza, que son focos de contagio y habrá colaboración en el desbloqueo con el diálogo bilateral

15.07

Sobre los apoyos para el estado de alarma reitera lo dicho. «Hay más incertidumbres que certezas. Si las había antes, ahora en la desescalada este es más necesario que nunca. Es preciso responsabiidad, unidad, generosidad y sentido del deber»

15.03

Sobre lo ocurrido en la clausura de Ifema y las aglomeraciones no quiere polemizar.

15.02

14.5

«El estado de alarma es para frenar al Covid-19. Así lo emplean todos los países europeos. No es una excentricidad» «funciona un 35% de contagios antes del estado de alrma y hoy un 0.5%; es una necesidad, no un capricho ni de España, Francia, Italia, etc. Además es un amparo para los trabjadores que cobran el ERTE, los afectados por el cese de actividad, moratorias en el pago del alquiler. No hay plan B. El único plan es el del estado de alarma para vencer al virus. En caso contrario, dice que nadie estaria amparado y que hay que ser responsable».

14.51

Turno de preguntas. Le dicen que está en el aire el apoyo de la oposición a la prórroga del estado de alarma. Sánchez replica que lo solicitará cada 15 días. Para ello necesitan el apoyo parlamentario, y, en consecuencia el diálogo. «Lo he hecho todos los lunes, tras reunirme con el comité de expertos». Vuelve a presumir de todas las conferencias mantenidas con las comuidades y en las 23 reuniones mantenidas por el ministro de Sanidad. «Desde el punto de vista del diálogo este gobierno está respondiendo claramente. La petición de prórroga cada 15 días es para rendir cuentas y pedir apoyo»

14.51

«Las lecciones que se pueden extraer es que la protección de los demás depende de nosotros. Ya estamos parando unidos al virus; ahora toca poner en marcha nuestro país»

14.50

« La riqueza nacional se reducirá más de un 9%» . «Para recuperarnos es esencial un pacto a nivel europeo a nivel económico y social. Apoyarnos en empresarios, autónomos, emprendedores convocando al mejor talento de nuestro país. Además, será necesario la unidad. Lo lograremos si nos unimos todos: gobiernos, consells, cabildos, oposición...»

14.45

Aprobarán un fondo de recostrucción dotado con 16.000 millones de euros mañana. « Tenemos cuatro años de legislatura para recostruir el país », dice seguro. «Siete semanas más tarde podemos valorar el impacto económico y social de esta crisis»

14.44

S aca pecho y dice que han escuchado, no han polemizado y no han insultado . «Por eso el gobierno no polemiza con otras instituciones e hizo suyas la reivindicaciones de otros gobiernos autonómicos». «Ningún virus se cura con insultos»

14.41

«El estado de alarma ha funcionado y solicitará el miércoles una nueva prórroga al Congreso de los Diputados». «No podemos bajar la guardia. Relajarnos sería una irresponsabilidad absoluta que se t raduciría en perdidas humanas y económicas »

14.35

Recuerda que restaurantes y cafeterías abrirán para recoger pedidosn y se establecerá un sistema de reparto de comida preferente a los ancianos. Y los comercios como ferreterías, zapaterías, arreglo de ropa, etc. atenderán al público con cita previa. Recuerda que podrán viajar dos personas de la misma familia en un vehículo.

14.33

Recuerda las cuatro fases que abarca. La 0, con la obligación de usar maccarillas en todo el transporte público a partir del lunes. Por ello se repartirán 6 millones de mascarillas y otros 7 millones serán entregados a la Federacion de Municipios y Provincias y otro millñon a Cáritas y Cruz Roja.

14.32

Alude a que poco a poco recuperaremos la nueva normalidad. «En esta desescalada será esencial el control y la responsabilidad social»

14.31

Comienza Sánchez y apela a la esperanza. «El estado de alarma funciona. Ayer 276 compatriotas murieron. El primer homenaje de estado estará dedicado a ellos. El esfuerzo tiene su recompensa y eso ha supuesto medidas de alivio»

14.10

El objetivo del Gobierno, según los primeros indicios, es explicar cómo será la fase 0, que comenzará el próximo lunes.

14.05

El presidente hablará coincidiendo con la jornada en la que han entrado en vigor los nuevos horarios que permiten a los españoles salir a pasear o hacer ejercicio según franjas de edad.

14.00

Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa a partir de las 14.30 horas desde el Palacio de la Moncloa.