Casado exige que no se cuestione la «catalanidad» de Cayetana Álvarez de Toledo El líder del PP recuerda que nadie preguntó por el «pedigrí» madrileño de la ministra Batet cuando se presentó por Madrid

Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 18/03/2019 17:07h

La candidatura de la Cayetana Álvarez de Toledo como número uno del PP por Barcelona ha despertado críticas dentro y fuera del partido, por el hecho de no ser catalana. El líder del PP, Pablo Casado, ha salido al paso de esos ataques y ha exigido que no se cuestione la «catalanidad» de Álvarez de Toledo, como nadie preguntó por el «pedigrí» madrileño de la ministra Batet cuando se presentó como candidata del PSOE por Madrid, en las elecciones de diciembre de 2015.

En su presentación como candidata, Cayetana Álvarez de Toledo defendió así su candidatura: «Cuantas más veces digan que yo, por madrileña, por medio argentina, por no catalana, por lo que sea, no tengo derecho a presentarme por Barcelona, más exponen la cara sucia de su proyecto, que es la xenofobia, que es el segregacionismo, que es el racismo. Cuantas más veces digan: Cayetana es de fuera, no habla catalán, no tiene derecha a representarnos. Más poderoso será el sentido de esta candidatura del PP y de lo que el PP hace en el día de hoy».

La candidatura de Álvarez de Toledo ha supuesto un golpe contra la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, quien daba por hecho que sería ella la número uno. La exministra criticó con dureza a la ahora cabeza de cartel en 2014, cuando Álvarez de Toledo aseguró que se había sentido «desamparada» por el Gobierno de Rajoy tras el simulacro de consulta de Artur Mas en 2014.

El eurodiputado del PP Santiago Fisas, que se ve ya fuera de la candidatura, arremetió contra la número uno por Barcelona a través de Twitter: «Decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio a Cataluña y a la lengua catalana . Así no se combate la autodeterminación».

Casado ha terciado en la polémica y ha ensalzado a Cayetana Álvarez de Toledo como una «excelente política, periodista y líder social», que ha sido «clave en favor de las manifestaciones en Cataluña» y señala que su número uno en Barcelona «tiene mucho más claro lo que se tiene que hacer en Cataluña que los independentistas».