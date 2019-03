Casado plantea el 28 de abril como un referéndum: «O gobierna el PP o el pacto Frankenstein» El líder de los populares rechaza el «voto del cabreo» y pide el apoyo al PP para «rescatar a España»

Con los números uno ya designados, y con la «revolución» interna en marcha con casi un 80 por ciento de renovación, Pablo Casado ha seguido hoy su precampaña en Málaga. El líder del PP ha defendido el voto para el PP para «rescatar a España» del Gobierno de Sánchez, y ha planteado el 28 de abril como un plebiscito: «¿No querían referéndum? Pues el 28 de abril. O gana el PP o vuelve el Gobierno Frankenstein».

«Son las elecciones más importantes que hemos tenido en 40 años», ha advertido el líder del PP. «Es imprescindible que ganemos y gobernemos, porque si no España irá hacia atrás».

«En España nos la jugamos», ha subrayado Casado, quien se ha referido a la manifestación de independentistas de ayer en Madrid: «Fue un pinchazo y un fracaso, no solo de asistencia, sino porque vieron sobre todo lo que es Madrid. No hubo ningún altercado. Ahí no había kale borroka, nadie les insultó. Había tolerancia, una sociedad madura que consagra el derecho a manifestarse».

«Una cosa es que podamos entender que haya gente que viene a Madrid a pedir la independencia y otra cosa es que el presidente del Gobierno les ponga alfombra roja, se reúna con ellos en Pedralbes y pacte con ellos 24 medidas, eso es lo que no puede ser y por eso hay que desalojar a Sánchez de La Moncloa», ha afirmado Casado.

Casado ha defendido el voto del PP, como el único que puede evitar que gane Sánchez: «Nos duele ver cómo en el centro de España se está pidiendo la ruptura de la unidad de la nación. Lo que tenemos que hacer no es solo el voto del cabreo, del enfadado sino poner soluciones: votar al único partido que puede evitarlo y parar el desafío independentista, que Sánchez lo necesita para seguir en La Moncloa».

El líder de los populares ha pedido a los separatistas que respeten la ley y la soberanía nacional: «Los independentistas decían: España, escucha. Voy a decir, independentismo, escucha a España. La Constitución es concordia y permite incluso la independencia si se van por los cauces de la soberanía nacional. No queremos que se callen o no se manifiesten, sino que si quieren la independencia que vayan a las Cortes y vea si tiene apoyos o no. Que venga Torra, tan valiente que es, y compruebe si la soberanía nacional defiende o no la unidad».

Casado ha planteado las elecciones del 28 de abril como un plebiscito. «La pregunta es: ¿Queremos que Torra siga mandando en toda España a través de un Gobierno Frankenstein de Sánchez o queremos una alternativa que nunca va a gobernar con los independentistas?» «¿No querían referéndum? Pues el 28 de abril. O Sánchez, o el PP rescatando España de los independentistas, la ruina económica y la indignidad de estar a los pies de los que quieren romper España».

Casado ha defendido la campaña del PP, «sin cabreos»: «Alzamos la voz con lo que está pasando, pero damos alternativas».

Número uno por Málaga

Casado ha recordado que «cuesta mucho que la gente quiera acercarse a la política, quiera dar el paso», y por eso ha agradecido que lo haya dado Pablo Montesinos, «por patriotismo». El presidente del PP ha querido dejar claro que el fichaje se llevó a cabo sin ninguna duda de la dirección regional y provincial: ni una grieta.

El número uno por Málaga, Pablo Montesinos, ha intervenido en su primer mitin electoral. «Estoy implicado con el PP de Málaga al cien por cien», ha subrayado. «He dado este paso porque creo en el proyecto de Pablo Casado. Un PP fuerte y vencedor va a traer más moderación y más libertad a España», ha comentado el periodista.