¿Por qué Vox no puede participar en el debate electoral cuando Ciudadanos y Podemos sí lo hicieron en 2015?

Noticias relacionadas Sánchez acudirá al debate de TVE y no al de Atresmedia tras la exclusión de Vox

La Junta Electoral Central (JEC) dictó ayer martes una resolución en la que consideraba que la participación de Vox junto a PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos en el formato de Atresmedia no cumplía con los criterios de proporcionalidad y pedía al organizador que lo adaptara a esa exigencia. Finalmente, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha preferido aceptar el debate planteado por TVE y no partipará en el organizado por la cadena privada, después de la exclusión del partido que lidera Santiago Abascal.

La JEC, que respondió así a la reclamación presentada por Coalición Canaria, Junts per Catalunya (JpC) y PNV, se remite al artículo 66.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que especifica que «las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad», además de los de «proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas».

La decisión se justifica mediante una instrucción de 2011 -emitida por el mismo organismo- que desarrollaba el principio de proporcionalidad. En ella, se resolvía que «corresponde a los órganos de dirección de las televisiones privadas decidir libremente sobre la oportunidad de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes».

En la misma instrucción de 2011, la JEC explicaba que «el criterio de proporcionalidad no impide suministrar información sobre candidaturas que no obtuvieran representación», pero sí que «estas últimas no podrán recibir una cobertura informativa mayor». Ahí está la clave de que haya prosperado la reclamación, ya que este criterio no puede ser sustituido por otro relacionado con «la supuesta actualidad informativa» o encuestas.

Atendiendo a estos criterios, no hay objeción alguna a la participación de PP, PSOE, UP y Cs en el debate, pero «no sucede lo mismo con Vox, puesto que en las generales de 2016 esta formación no obtuvo representación parlamentaria» y solo un 0,1% de votos, resultados más bajos que los de los partidos que han presentado la reclamación.

Desde la JEC reconocen que Vox consiguió un 10,96% de los votos en las elecciones andaluzas de diciembre, pero esto solo validaría la participación de Vox en un debate delimitado a ese territorio. En 2015, Cs y Podemos participaron en un debate con PP y PSOE organizado también por Atresmedia cuando no tenían representación en el Congreso. Sin embargo, habían obtenido más de un 5% de los votos en las europeas de 2014 (Podemos) y en las municipales de 2015 (Cs). Ambas fueron a nivel nacional, un detalle que validó su participación al ser considerados «grupo político significativo».

Atresmedia, que defendió el debate a cinco como «el más relevante para los ciudadanos» en un comunicado, manifestó que «respeta pero no comparte» la resolución de la Junta Electoral Central, hasta el punto que se plantea «recurrirla ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo».

Televisión Española ha aprovechado la salida de Vox para reiterar su ofrecimiento a organizar un debate a cuatro, como había propuesto desde el principio. TVE había planteado este debate en su cobertura informativa, pero tuvo que retirar su propuesta cuando el líder del PSOE, Pedro Sánchez, declinó su participación en el mismo para acudir al de Atresmedia entre los cinco candidatos. Ahora Sánchez ha aceptado este ofrecimiento.

Según indica la Junta Electoral, Atresmedia alegó para justificar el debate a cinco que tiene previsto otro en el que participarán dos de las formaciones que han recurrido. La Junta no aceptó este argumento porque la ley «no establece la aplicación voluntaria del principio de proporcionalidad según estime oportuno la televisión privada, sino que lo impone de forma incondicionada. No cabe elegir debates en los que se aplica la proporcionalidad y otros en que esta pueda ser eximida».

Fuentes de la JEC consultadas por ABC aseguran que «no decimos cómo debe ser, solo rechazamos la propuesta que se nos ha presentado». Preguntados por si el problema es la presencia de Vox o la ausencia de otros grupos, desde la Junta Electoral son claros: «Las dos cosas. Los demás tienen derecho y Vox no». No obstante, las fuentes de la JEC insisten en que Vox puede participar en debates electorales «siempre y cuando se respete la proporcionalidad» y añaden que «no se prohíbe» la presencia de Vox, sino que «se garantizan los derechos de aquellos que los tienen garantizado» en referencia a PNV, JpC, Coalición Canaria y ERC, que recibieron más votos que Vox en las generales de 2016.