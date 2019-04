Debate Atresmedia, en directo | Casado, Sánchez, Rivera e Iglesias se miden por segunda noche

Actualizar

22.07Rivera, sobre un pacto von Vox insiste en recordad que «en Andalucía, el Gobierno es de Cs de la mano del Partido Popular»

22.06Luis Ventoso: «Al preguntar los periodistas se pierde neutralidad. No es un debate, es una entrevista a trozos».

22.06Responde Sánchez sobre los acuerdos post elecciones: «No está en mis planes intentar pactar con un partido que ha intentado poner un cordón sanitario al PSOE», dice en referencia a Ciudadanos. «Estamos hablando del 29, pero se nos olvida el 28. Si suman las dos derechas con la ultraderecha que está ausente van a hacer lo que ha pasado en Andalucía»

22.04Salvador Sostres: «Ridículo que una televisión privada no pueda invitar a quien le parezca a su debate; ridículo que Vox no esté».

22.04Maneul Marín: «Las sonrisas y su apariencia de simpatía o empatía, que es lo cool, demuestran tensión previa. Demasiado Photoshop televisivo. Por qué no un poco de realismo?»

22.00Comienza el debate.

21.59Luis Ventoso: «Sánchez ha tenido suerte en el sorteo con puestos centrales (que no centrados) en los dos debates».

21.57Agustín Pery: «Y ojo, mucho más protagonismo por parte de ambos presentadores. Veremos las preguntas a cada candidato».

21.56Luis Ventoso: «Y si va de show mediático, Rivera es todo un vocacional...».

21.55Manuel Marín: «Ni una final de Champions... hasta VAR con el tiempo de cada cual... una 'sala de tiempos' dice Atresmedia. Más que política, espectáculo. Después, resulta que los debates mueven el voto entre el 1 y el 2 por ciento».

21.51En Ferraz, sede del PSOE, también se han reunido numerosos simpatizantes para ver el debate.

21.50En la sede de Ciudadanos se han reunido unos 170 simpatizantes del partido para ver el debate en directo.

21.42Agustín Pery: «Un acierto los atriles. Podremos comprobar a quién le tiemblan mas las piernas».

21.41«El único que ayer dijo y dio una imagen de candidato presidencia, de ser presidente, más allá del efectismo y las brillanteces retóricas, se llama Pablo Casado», ha dicho Aznar.

21.40El expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) ha afirmado hoy que se encuentra «muy bien» y sobre el debate a cuatro celebrado entre los candidatos del PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos ha dicho: «Si me encuentro a alguno de los candidatos que había ayer, creo que me dura muy poco».

21.39Los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno se encuentran en el plató acompañados por sus asesores: Iván Redondo (PSOE), Teodoro García Egea (PP), Noelia Vera (Unidas Podemos) y Fernando de Páramo (Ciudadanos).

21.38Agustín Pery: «Hoy era el día de un cara a cara entre Casado y Sànchez, no de una secuela del debate de ayer».

21.37Mientras se produce el debate, Vox está protagonizando un debate en Las Rozas en el que está cargando duramente contra la decisión de no poder participar. «El éxito de hoy en Las Rozas no es que esta plaza esté abarrotada (...), es que está llena de sentido común, mientras que el plató de Antena 3 está lleno de lugares comunes», ha resaltado Abascal en alusión al segundo debate de esta noche en Atresmedia. Según el líder de Vox, ni en este debate ni en el del ayer de RTVE están representados los españoles, porque «no está la España del sentido común».

21.34Luis Ventoso: «Apena ver que en una democracia civilizada los contendientes son incapaces de dirigirse la palabra en la entrada de un debate. Luego, eso sí, sonrisas postizas para la cámara».

21.33El debate, que empezará a las 22.00 horas, se estructurará en torno a tres grandes bloques temáticos: propuestas electorales, modelo territorial/Cataluña y pactos poselectorales, según la información facilitada por Atresmedia.

21.30José Luis Ábalos, sobre un posible pacto con Cs: «Ese no es nuestro plan. Nuestro plan es tener un Gobierno socialista. Exclusivamente socialista, con participación de independientes, de personas de la sociedad... pero nuestro plan es ese. No es otro y lo importante es que para los progresistas y par alos que quieren mirar al futuro es que la triple coalición de derecha no se abra paso el domingo»

21.25Los cuatro candidatos de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno se encuentran desde minutos antes de las 21.00 horas en los estudios de Atresmedia acompañados de sus asesores para participar en el segundo y último debate electoral 'a cuatro' de la campaña a las elecciones generales del 28 de abril.

21.06Pedro Sánchez a su llegada al ser preguntado por la prensa si estaba dispuesto a debatir, se ha limitado a responder: «A eso hemos venido».

21.04Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos: «Ayer Rivera estuvo valiente, fue claro y el mejor en ese debate. Tenemos que poner encima de la mesa la amenaza del señor Sánchez y sus pactos».

20.53Llega Pedro Sánchez. Sánchez intentará «colocar» de nuevo en el debate de esta noche en Atresmedia los mensajes sobre los avances que ha impulsado durante sus 10 meses de mandato y los proyectos de futuro que tiene para el país, según informa Servimedia.

20.49Llega Pablo Casado a las inmediaciones de Atresmedia. El líder del PP se ha acercado a saludar a los funcionarios de prisiones que esperan en la entrada de la sede. Con traje azul y corbata granate, el dirigente popular fue recibido por los manifestantes con gritos de "¡Pablo presidente!" y "¡Presidente!".

20.47A la llegada de Rivera, un espontáneo ha intentado acercarse a él pidiendo que no se olvide de los funcionarios de prisiones, pero los servicios de seguridad se lo han impedido. A unos 100 metros de la entrada de Atresmedia, separados por un aparcamiento, un grupo del sindicato policial Jusapol protestaba pancarta y megáfono en mano pidiendo la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos.

20.47Iglesias también ha avanzado que volverá a preguntar durante el debate a Pedro Sánchez si está dispuesto a pactar con Ciudadanos tras el 28 de abril. En este sentido advirtió de que la única opción de gobierno de izquierdas pasa porque Unidas Podemos forme parte de ese gabinete.

20.44De pie, con atriles y frente a los moderadores, los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés, las intervenciones de los candidatos no serán cronometradas, aunque habrá una «sala del tiempo», formada por un grupo de periodistas, que controlará e informará de los tiempos que vayan empleando

20.42El candidato a presidente de gobierno por Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido el primero en llegar a la sede de Atresmedia para segundo debate «a cuatro». Vestido de traje azul oscuro, Rivera ha llegado en coche acompañado por sus colaboradores más cercanos, entre ellos, el secretario general del partido José Manuel Villegas.

20.42El debate comenzará con una pregunta dirigida a cada candidato sobre un tema de actualidad, sin posibilidad de debate, y terminará con un minuto a disposición de cada uno de ellos.

20.40Pablo Iglesias ha llegado tras Albert Rivera, y lo ha hecho en taxi a las inmediaciones de Atresmedia. «Había que hacer un gesto hacia la familia del taxi», ha dicho a su llegada el candidato de Unidas Podemos.

20.40Por sorteo, se ha decidido que lo abrirá el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y lo cerrará el dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

20.40El debate, que comenzará a las 22.00 horas y tendrá una duración de dos horas, se articulará en torno a tres bloques temáticos: programa electoral, modelo territorial/Cataluña y pactos.

20.40Hoy, martes 23 de abril, llega el segundo y último debate a cuatro en Atresmedia y estarán, al igual que en el primero, los candidatos a presidente del Gobierno de los cuatro principales partidos, esto es Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).