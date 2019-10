La fórmula de Vox para que su propaganda electoral llegue a tu buzón, aunque no la quieras La Junta Electoral señala que el sistema de «buzoneo» no incurre en contradicción con la petición de los electores para que sus datos no sean cedidos a los partidos

El PP pasa al ataque contra Vox y denuncia un «pacto» de Abascal con Sánchez para crecer

El PSOE retira la propaganda electoral ilegal que todavía exhibía desde la anterior campaña Vox llegará al buzón de miles de electores que solicitaron no recibir propaganda electoral en los comicios del próximo 10-N, y podrá sortear esa petición gracias a su decisión de no personalizar los envíos y de remitir un «mailing» genérico a cada vivienda. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 810.367 personas pidieron no recibir propaganda electoral para los comicios de noviembre. Fuentes del INE consultadas por Europa Press han explicado que la iniciativa que puso en marcha el organismo era para que los ciudadanos interesados solicitasen su «exclusión de la copia del censo electoral que se entrega a los partidos para el envío de su propaganda electoral». Al residente, no a la persona Y, aunque muchos ciudadanos solicitasen ser excluidos de la lista que se facilita a los partidos para estos envíos, muchos se encontrarán en sus buzones sobres de Vox. Esto se debe a que este partido no hacen uso de los datos del censo, sino que remiten la propaganda de forma genérica a cada domicilio. La formación de Santiago Abascal ha decidido recurrir a esta fórmula para todo el territorio y envía un único sobre -adornado con los colores de la bandera de España- a cada vivienda, independientemente de sus ocupantes. «Electores residentes en...», reza en el membrete de las misivas de Vox. La Junta Electoral no lo impide Esta práctica es aceptada por la Junta Electoral, que en una reciente resolución -recogida por Europa Press- subraya que la difusión de propaganda electoral por las formaciones políticas mediante el sistema de 'buzoneo' no incurre en contradicción con la petición de los electores para que sus datos no sean cedidos a los partidos. «Esta Junta considera que la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 39 de la LOREG, en el sentido de que los electores pueden oponerse a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral, no resulta aplicable a la difusión de propaganda electoral por las formaciones políticas mediante el sistema de 'buzoneo', puesto que en este caso se deposita propaganda electoral sin ningún tipo de identificación del destinatario», justifica la Junta Electoral. «En estos supuestos las formaciones políticas no utilizan los datos personales de los electores, por lo que no queda afectado el derecho de oposición que éstos puedan formular», continúa en su respuesta a una pregunta hecha al respecto por un representante de la coalición Más País-Chunta Aragonesista-Equo. Correción sobre Unidas Podemos En una versión anterior de la información de Europa Press se explicaba que Unidas Podemos también enviaría propaganda electoral no personalizada a las viviendas. Sin embargo, fuentes del partido morado se han puesto en contacto con ABC para negar que estén utilizando ese sistema. «Nosotros solo enviamos propaganda electoral a las personas que estén inscritas en el censo», explican desde el partido, «a las personas que se hayan dado de baja no les llegará». Temas Santiago Abascal

Pablo Iglesias

Vox

Unidos Podemos