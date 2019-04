Debate electoral TVE | Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias, en directo

Actualizar

23.43Ramón Pérez-Maura: «¡Sánchez manda a Ábalos en su lugar a la comparecencia final! Debe estar derrumbado.»

23.36«Por suerte, mañana más», dice Albert Rivera, que se muestra contento tras el debate electoral.

23.31Hasta aquí el directo sobre el primer gran debate electoral de estas elecciones generales.

23.28La valoración final de Isabel San Sebastián: «Rivera gana el debate por convicción y contundencia, Casado demuestra su solvencia, Iglesias recupera algo del terreno perdido y Sánchez se muestra desbordado, incómodo y sin argumentos».

23.27Manuel Marín: «Cuando Rivera se pone teatral, no es Rivera. No le sale. Acierta en el fondo pero la forma de su alegato final no le ayudan».

23.27Ramón Pérez-Maura: «Rivera ha estado extremadamente sibreactuado en el minuto final. Ahí ha perdido».

23.26Finaliza el debate en RTVE.

23.25Isabel San Sebastián: «Es el silencio cómplice de Pedro Sánchez, dice Rivera. Gran verdad. No ha contestado a nada».

23.25Ignacio Camacho: «Si ganar el debate es ser el más claro y contundente, ha ganado Rivera».

23.25Cierra el debate Pedro Sánchez: «En democracia podemos optar, elegir, un país con más justicia social, convivencia o encrespamiento. El próximo 28 de abril estamos convocados a decidir qué país queremos. Pido a los jóvenes que voten por el futuro, a las mujeres por la igualdad, a los mayores por el respeto, y a todos por la convivencia. Les pido que hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad. Apostemos por una España que avanza».

23.25Turno de Albert Rivera: «¿Lo escuchan? Es el silencio, de una pareja, triste, que se mira a los ojos sabiendo que no pueden tener hijos. El silencio de un autónomo que baja la persiana de su negocio. De una pensionista indignada que ve una irrisoria subida de 0,25€ de su pensión. Pero también el que quieren imponernos a los españoles. Es el silencio cómplice de Sánchez. Pero el 28A vamos a votar, vamos a ganar, vamos Ciudadanos, vamos España».

23.24Pablo Iglesias: «Hay gente que piensa que la política no sirve para nada. ¿Por qué las empresas entonces se gastan tanto dinero en fichar políticos para sus consejos? Nosotros hemos podido cometer muchos errores, pero hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie. Lo que les quiero pedir es que nos dé una oportunidad, una sola, estar en un gobierno cuatro años y si no conseguimos nada, no nos voten nunca más».

23.23Pablo Casado: «Quiero pedirles humildemente su voto, el acto de mayor confianza que se puede tener en democracia. Tengo el mejor programa electoral y soy el líder del partido que mejor ha hecho por el partido cuando ha gobernado. Quiero crear empleo y bajar impuestos para todos, garantizar al unidad de España, la seguridad, la libertad, para trabajar para usted, para servir a España»

23.22Turno para el minuto de oro. Crucial para los indecisos.

23.22Sánchez: «Puede haber una amplia mayoría que apoyen un Gobierno del PSOE, con independientes también. España debe caminar hacia la justicia social. Hemos incorporado talento al gobierno, y queremos continuar garantizando estabilidad a nuestro país».

23.21Iglesias: «La gente merece que digamos claramente con quién vamos a pactar y por qué. Hace falta un gobierno que no titubé ni se acobarde. Estamos dispuestos a trabajar en ese gobierno con el PSOE, ojalá ellos descarten a Cs como socio de Gobierno».

23.21Isabel San Sebastián: «Rivera queda como el muro más sólido de defensa frente al separatismo. Y el más sentido».

23.20Rivera, que lanza su propuesta de un Gobierno liderado por su partido: «Propongo una ley electoral, por ejemplo, donde haya un bloque del 3%, que se vayan al Senado el resto. Los nacionalistas no pueden seguir liderando la política nacional. Yo digo sí a España».

23.20Ataca Casado: «El PSOE, lecciones de regeneración, ni una, y menos a un Partido Popular renovado».

23.20Luis Ventoso: «Sánchez cada vez tiene peor cara. Ya no sonríe en piloto automático».

23.19Responde Sánchez a Iglesias: «Yo empatizo con el señor Iglesias. Que te violen la intimidad es gravísimo y yo espero que los implicados paguen hasta las últimas consecuencias. El señor Iglesias sabe que las cloacas del Estado se fueron con la moción de censura».

23.18Isabel San Sebastián: «Iglesias va creciendo y suena cercano. Probablemente recupere algún voto hoy, aunque nada significativo»

23.17Iglesias, sobre las escuchas en su chalé: «El silencio del resto de formaciones ante algo que nos ha pasado a nosotros, pero podría haber pasado a cualquiera, es preocupante. Lo mismo que algunos medios de comunicación. Ya que algunas preguntas no se responden, lanzo algunas para haber si tengo suerte: ¿Por qué el PSOE se opuso a al comparecencia de Villarejo?».

23.17Ramón Pérez-Maura: «Contra lo que dice Sánchez, nadie mencionó la “policia patriótica” en la moción de censura».

23.16Iglesias apela a la «claridad» a la hora de señalar con quién se va a pactar o no tras el 28A.

23.16Isabel San Sebastián: «Muy bien Casado en el tema de la corrupción. Sánchez está en bucle, desbordado»

23.15«¿Sabe la diferencia? Que yo cuando alguien en mi partido es corrupto lo expulso», dice Casado a Sánchez. «No voy a aceptar lecciones de honestidad de un partido como el suyo».

23.14Isabel San Sebastián: «Ahora Casado reacciona muy bien»

23.14Ignacio Camacho: «Rivera se esta quedando con la parte emocional del debate».

23.13Responde Casado: «Ni sus votantes ni los míos atienden sus acusaciones ni los ataques a mi persona. Usted no es mi adversario».

23.13Rivera, a Casado: «Yo tiendo la mano a formar un gobierno constitucionalista, señor casado, sin nacionalistas. Es un error volver a pactar con ellos, ¿otra vez vamos a darle el protagonismo de la legislatura? Yo quiero un gobierno encabezado por Cs, tendiéndole la mano al PP».

23.13Rivera: «Yo pacté con usted porque pensaba que pensaba en España. Me arrepiento de que una persona como usted haya pactado con los que nos llaman bestias taradas».

23.12Luis Ventoso: «Rivera y Sánchez en plan canción de amor-odio de Pimpinela. Aquí hay de todo».

23.12Isabel San Sebastián: «Muy bien Rivera: 'me arrepiento de haber pactado con usted, que pacta con quienes nos llamam bestias taradas'».

23.11Sánchez se reivindica como la única opción de hacer frente al bloque de las «tres derechas». «La ultraderecha en este país es terrible, que está diciendo que hay que suprimir las autonomías, que la violencia de género es un invento...». «Eso sí, el cordón sanitario hay que ponérselo al Partido Socialista».

23.10Luis Ventoso: «Gran pregunta de Rivera sobre los Ere». «Rivera interpela a Sánchez: ¿dimitirá si hay condena por los ERES? Bravo», apostilla Isabel San Sebastián.

23.10Pregunta Rivera a Sánchez: «Si es verdad que Rajoy tenía que irse, si hay sentencia en los ERE en Andalucía, ¿usted va a dimitir? ¿Va a dimitir por los 900 millones de euros robados con los ERE?».

23.09Luis Ventoso: «La corrupción del PP fue una vergüenza, pero no es el asunto del tiempo presente. Además, el Psoe tiene también lo suyo, de entrada el mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE»

23.08Arremete Sánchez contra el líder del PP por la corrupción. «Se ha producido por primera vez en la historia una moción de censura. La sede del PP en Madrid era el gran bazar de la corrupción. El PP tiene 12 ministros procesados/condenados por corrupción, 9 dirigentes autonómicos. ¿A quién hay que poner un cordón sanitario, Rivera? ¿Al partido socialista?».

