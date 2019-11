Un debate decisivo para decantar la balanza del 10-N Casado intentará presentarse como única alternativa y Abascal consolidarse. Rivera tiene su última oportunidad, mientras Iglesias intentará remontar a costa de un Sánchez que se aferrará a pedir el voto útil

Las especiales características de esta campaña electoral, con solo ocho días de duración y con un arranque en pleno puente nacional, convierten el debate de esta noche en más decisivo que nunca. Los indecisos, algo más de dos millones según los datos que manejan los partidos, pueden decidir la aritmética del próximo Congreso de los Diputados. Un formato inédito en número por la incorporación de Vox. Hasta ahora habían sido como mucho cuatro los contendientes en estas citas. En abril los dos debates lastraron a PSOE y PP, en beneficio de Podemos y Ciudadanos.

PSOE: culpar al resto del bloqueo

Existe en el PSOE cierta incredulidad, de puertas para dentro, sobre si el debate moverá a muchos electores. Aunque esto puede deberse a un intento por bajar las expectativas respecto a unos formatos que no esconden que no son el mejor activo del presidente en funciones. Pero esa aparente menor importancia que el resto de partidos le concede al debate casa mal con el hecho de que Sánchez ha dedicado más tiempo a preparar este debate. Desde el sábado por la tarde está sin agenda. En el PSOE creen, o quieren creer, que será un «todos contra Sánchez», lo que intentará aprovechar para culpar a sus adversarios del bloqueo. Sánchez intentará arrastrar «voto útil» poniendo en valor su «mayor experiencia». Dos son sus objetivos: visibilizar que la alternativa al PSOE es un Gobierno de Casado-Abascal. Y arrinconar a Ciudadanos «por su inutilidad» y a Podemos preguntándole insistentemente si va a volver a impedir un Gobierno del PSOE.

PP: un cara a cara con Sánchez

Pablo Casado es el único candidato nacional que ha tenido actos de campaña todo el puente. Ayer el líder del PP tuvo una comida familiar y por la tarde se centró ya en la preparación a fondo del debate. Hoy, lunes, ha despejado su agenda y estará con su equipo para estudiar bien la estrategia y todos los detalles. En Génova han revisado los dos debates de los candidatos en las elecciones generales de abril. Les ha gustado de forma especial el primero, en el que Casado tuvo un tono mucho más sereno y moderado que en el segundo. En ese primer debate, el candidato del PP optó por un perfil poco agresivo, para centrarse en las propuestas de su partido. En el PP saben que Casado será objeto de los ataques de Sánchez, pero también de Abascal y Rivera. El líder del PP quiere centrarse en Sánchez, para que se visualice que las elecciones son un «plebiscito» organizado por el candidato socialista, y si se le quiere derrotar la «única alternativa» es él. Por eso, insistirá en la unidad de voto del centro-derecha. Casado quiere hablar de economía, el punto fuerte del PP, en concreto de la bajada general de impuestos y de la experiencia de gestión de su partido para crear empleo y hacer frente a una posible crisis. Pero también preguntará a Sánchez qué piensa hacer para restablecer el orden en Cataluña.

Ciudadanos: la última bala

Esta vez, Rivera llega al debate en una posición muy distinta. Su veto a Sánchez en la anterior convocatoria le permitió ir al enfrentamiento directo, aunque tampoco evitó los golpes a Casado por los casos de corrupción de su partido. A esta cita acude con una promesa de desbloqueo, cuyos rivales aprovecharán para echarle en cara por qué ahora sí y no después del 28-A; ante lo que recordará que Sánchez no le hizo ni una oferta. En el partido se aferran a esta oportunidad para dar un vuelco a las encuestas y convencer a abstencionistas e indecisos. El voto de los moderados, decía ayer Arrimadas en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, sirve para que no ganen los extremos ni «los que quieren romper España». Ese es el mensaje. Rivera lleva dos días de intensa preparación con su equipo de campaña.

Unidas Podemos: atrapar al presidente

El secretario general de Podemos tendrá despejada su agenda de hoy para terminar de preparar el debate. Desde el entorno de Iglesias explican que llega «muy preparado» a la cita porque en el último mes se ha estado recorriendo los principales platós de televisión contestando a las mismas preguntas que hoy se pondrán sobre la mesa. A lo largo del día,su equipo le ayudará a optimizar su discurso para el minuto de oro. Según ha podido saber ABC, Iglesias usará el encuentro para preguntar a Sánchez y al resto de candidatos sobre qué política de pactos tienen pensando trabajar tras el 10-N. Bajo el contexto de que no hay mayorías parlamentarias desde hace años, exigirá a Sánchez que aclare a sus votantes «qué van a hacer con sus votos; si van a pactar con la derecha o van a formar un Gobierno progresista». Ésta es además una de las consignas de la campaña electoral muy centrada en atraer al votante progresista que el PSOE no convence.

Vox: evitar intermediarios y consolidarse

Vox llega al debate como la gran novedad, ya que es la primera vez que participa, al contar con representación parlamentaria. Aunque el equipo de Santiago Abascal no ha querido desvelar cómo ha preparado su intervención, el presidente de Vox acude con la intención de que el mensaje de esta formación política «llegue, de una vez, sin distorsiones ni manipulaciones», según aseguran fuentes de este partido. De hecho, para esta formación política, el ascenso de Vox en las encuestas se ha producido porque el electorado ha podido escuchar sus mensajes directamente al estar presente en todos los debates que se han celebrado.