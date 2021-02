Salvador Illa, el único candidato que se negó a hacerse un test de coronavirus antes del debate de TV3 «Los protocolos no aconsejan hacer las pruebas PCR en estos contextos ni en estas condiciones», se excusa el exministro

El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, fue el único partipante en el debate electoral organizado anoche por TV3 que no quiso realizarse una prueba de coronavirus antes de participar en el espacio. Así lo ha reconocido él mismo este miércoles después de que algunos medios hayan explicado este hecho y varios candidatos lo hayan criticado públicamente.

«Los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas PCR en estos contextos ni en estas condiciones. El debate reunía las medidas de seguridad, había distancia de más de dos metros, llevábamos mascarilla cuando no había esta distancia y se siguieron todos los protocolos. Yo me hago las pruebas cuando lo dictan los protocolos sanitarios», ha explicado este miércoles Illa en la emisora Rac-1. El exministro ha afirmado estar molesto con la información. «Rechazo hacerme la prueba sólo por una cuestión de imagen», ha agregado.

El equipo de campaña del PSC ha lanzado también un comunicado en el que resaltan que Illa solo se hace pruebas PCR o de antígenos cuando lo indican los protocolos sanitarios que marca la Generalitat. Eso es en caso de contacto estrecho con un positivo o en caso de presentar síntomas. «Ninguno de estos dos supuestos se dieron en las 72 horas previas a la asistencia al debate organizado ayer por la noche por Televisió de Cataluña», ha apuntado desde el equipo de Illa. Asimismo, recuerdan que ayer por la mañana, en el mismo día del debate, el candidato asistió a otra entrevista en los mismos estudios de TV3 donde no se le requirió ninguna prueba.

Con todo, la decisión de Illa ha cosechado críticas entre varios candidatos y dirigentes políticos. Es el caso de Laura Borràs, de Junts, quien ha afirmado sentirse sorprendida por la decisión del exministro. «Él ya ha manifestado su incompetencia, y ahora también su irresponsabilidad y falta de ejemplaridad», ha agregado la candidata neoconvergente. Por su parte, la exministra popular Ana Pastor se ha preguntado si el dirigente del PSC tiene algo que esconder. «¿Cuál será el verdadero motivo por el que el Sr. Illa no se hizo la prueba de detección del covid? ¿Tiene algo que ocultar?», ha escrito en Twitter.