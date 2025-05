Viviendas por 15 euros al mes o trabajar cuatro días a la semana, las propuestas más extravagantes para el 19-J

Promesas que rozan lo 'extravagante'. Muchas imposibles de cumplir por falta de presupuesto, inmersos como estamos en una crisis económica cuya deuda parece que no tiene fondo . Cada uno de los seis principales partidos que concurren a estas próximas elecciones autonómicas, mantiene en sus programas propuestas que, no exentas posiblemente de razón, saben que van a ser casi inalcanzables. Pero lanzan el guante para que se hable de ellas. Es el juego de la democracia.

Por Andalucía promete «investigar» la implantación de la jornada laboral de cuatro días. La medida se incluiría en el Plan «Trabajar para vivir», cuya aprobación queda recogida como compromiso en su programa electoral. El Plan «Trabajar para vivir» contaría «con medidas encaminadas a garantizar la conciliación laboral, la incorporación de programas de deporte en ámbitos laborales , el fomento del teletrabajo, tanto en el sector público como en el privado. También propone «aprobar un plan de choque en empleo, dotado con los más de 1.500 millones de euros no ejecutados en estos años, centrado en los colectivos más castigados y con mayor riesgo de precariedad por la crisis del empleo (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años)».

La propuesta del PSOE no es baladí si se tiene en cuenta que este año hay cerca de 300.000 votantes que lo hacen por primera vez

Si es cuestión de dineros públicos, aquellos que no son de nadie como dijo la exvicepresidenta socialista egabrense Carmen Calvo, es precisamente el PSOE el más generoso. Dos mil millones de euros para dar empleo a cien mil jóvenes en una región donde el paro en este sector está en el 39,15%, según las últimas estadísticas; una de las mayores no solamente de España sino de la Europa desarrollada. Y es que la propuesta no es baladí, si se tiene en cuenta que este año hay cerca de 300.000 votantes que lo hacen por primera vez. Más 'dadivoso' aún son los 11.000 millones para Medio Ambiente y las políticas ecologistas, sin concretar muy mucho si estos se destinarían a las obras hídricas pendientes para acabar con uno de los peores males que asuelan Andalucía: la sequía.

El partido de Santiago Abascal tiene obsesión por cerrar todas las televisiones públicas regionales, desde Telemadrid a las de Cataluña y País Vasco. Consideran que son altavoces de los partidos políticos de turno que gobiernan la región y totalmente prescindibles. De hecho, la propuesta más 'andaluza' de los diez puntos esenciales de su programa para Andalucía es el cierre de Canal Sur . Cabe recordar que este organismo está blindado por el Estatuto de Autonomía y, por tanto, no está en manos del futuro Gobierno regional sin una reforma previa de la Ley Orgánica. Como cosa curiosa destacar que es precisamente su exjefe de informativos Álvaro Zancajo el director de comunicación de la candidata 'verde' Macarena Olona.

Subir las becas

La formación naranja de Ciudadanos propone planes que llevan en la carpeta de los incumplimientos de todos los colores durante décadas. Conectar Jaén con Granada por vía ferroviaria de alta velocidad o poner el tranvía de la capital jiennense en marcha; o el eje ferroviario de Sevilla-Huelva-Faro, entre otras. Otras medidas serían subir el presupuesto para las becas y ayudas a los estudios en un 50%, dar continuidad al Consejo Andaluz para el colectivo LGTBIQ+ y el Consejo Andaluz para el Pueblo Gitano o la más curiosas y deseada por muchos padres: dar la categoría de familia numerosa a quien tenga dos más hijos; actualmente son tres.

En el programa electoral de los populares del PP ha llamado la atención la creación de dos actividades extraescolares gratuitas, que se llevarían hasta las cinco de la tarde para facilitar la conciliación. En lo que a medidas sociales se refiere, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno , también ha destacado su apuesta por la Sanidad pública y ha prometido wifi y televisión gratuita en todos los hospitales públicos.

Los de Teresa Rodríguez también están por trabajar menos. A favor de una reducción progresiva de la jornada laboral a 32 horas semanales

Por último, Adelante Andalucía, quiere crear una Ley de Residencias «que garantice una atención y un empleo de calidad». Y dar una renta de 1.200 euros a familias con hijos en riesgo de pobreza y exclusión . Los de Teresa Rodríguez también están por trabajar menos. A favor de una reducción progresiva de la jornada laboral a 32 horas semanales, sin reducción salarial en todos los ámbitos laborales. Para esto se dan un margen de dos años para las grandes empresas y de cuatro años para las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, quieren prohibir taxativamente las horas extraordinarias no justificadas en emergencia o fuerza mayor y debidamente acreditadas ante la autoridad laboral. Y adelantar la edad de jubilación.

Como herederos del comunismo utópico no descartan el reparto de la tierra, no solo como medio de cultivo, sino también para desarrollar nuevos modelos de «ecovivienda autosuficiente responsable». Por si alguien quiere profundizar en el tema puede buscar la vivienda conocida como «NaveTierra / EarthShip», propuesta por Michael Reynolds. Otro formato de «ecoarquitectura similar, como las económicas viviendas de superadobe, pueden adaptarse con este enfoque« . Abogan por el reparto de viviendas vacías «en manos de bancos y fondos buitre, con un apoyo institucional». Y ponen el ejemplo del promovido en Marinaleda: «Una cooperativa de vivienda frente a la especulación inmobiliaria y vivienda por no más de 15 euros al mes, ayudando uno mismo a la construcción de la suya».