Macarena Olona: «Lanzo el guante desde aquí, ¿está dispuesto Juanma Moreno a ser mi vicepresidente?»

Macarena Olona concede la primera entrevista a un medio impreso tras ser proclamada candidata a ocupar el sillón presidencial de la Junta de Andalucía. El lugar elegido por la formación de Abascal es una corrala de Sevilla en pleno barrio de Triana, donde la humildad ... de las casas se solapa con las flores de las macetas que cuelgan de sus fachadas. Dos sillas de tijera, sacadas de los bajos de un taller, propician el encuentro con ABC. En el aire queda la polémica surgida, que ella considera «absurda e intencionada», de su empadronamiento en Salobreña, un pueblo de Granada, para poder presentarse a las elecciones. De esta provincia ella es ahora diputada.

Oído en la calle. Si no creen en las autonomías, ¿para qué se presentan?

—Porque es tiempo de dar un paso adelante y defender a España. Queremos abrir debates que hasta la llegada de Vox la izquierda había decidido que no se podía hablar de ellos y una derecha completamente rendida se había entregado. El Estado de las Autonomías ha dado lugar a un absoluto Estado del Bienestar de los políticos y los partidos. Las han convertido en auténticas agencias de colocación para sus estructuras mastodónticas y de personas que solamente a través de la política saben ganarse la vida. Venimos a Andalucía para mejorar la vida de la gente. Y yo lo hago con todo mi cuerpo, alma y corazón.

¿Puede definir qué es el populismo o la extrema derecha?

Lo que tengo clarísimo es que no son Vox. Si por populismo se entiende ofrecer soluciones fáciles, dogmáticas, a problemas complicados, a Vox nos llaman populistas por programas como este: hay que eliminar el infierno y expolio fiscal al que se ha sometido a los ciudadanos españoles; o cuando nos dicen que vamos a acabar con la sanidad o la educación pública. Eso es mentira. Se puede mantener el Estado del Bienestar con una fórmula muy sencilla: eliminar el gasto político superfluo, algo que la izquierda y la derecha se niega porque están en juego sus chiringuitos. En cuanto a la extrema derecha entiendo que se etiqueta así a las formaciones que atentan contra el orden constitucional vigente. ¿Se lo va a decir usted al partido político y a la persona responsable de haber interpuesto ante el Constitucional 36 recursos, algunos de ellos históricos como las dos sentencias que han declarado ilegales los estados de alarma y el secuestro del Congreso?

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo denunció que lo que es centro lo definen los golpistas catalanes y la extrema izquierda.

Creo que debemos rebelarnos contra las etiquetas que el 'establishment', el consenso o los medios intentan imponernos a los ciudadanos para hacernos menos libres en el pensamiento. Mi propósito es ser la presidenta de todos los andaluces, en lo que tradicionalmente se ha considerado derecha, izquierda o centro. También de los ciudadanos que confiaron en Podemos —que son los auténticos populistas—, pero que en cuanto han asumido el poder se han dado cuenta que ha sido una auténtica estafa, porque fueron expertos en popularizar el dolor.

¿Dónde irán los votos huérfanos de Ciudadanos?

Desde luego y por méritos propios, yo creo que donde no van a ir es a Ciudadanos. Al señor Marín se le ve haciendo unas manifestaciones tan desesperadas y exageradas, olvidando que gracias a Vox él ha sido vicepresidente durante esta legislatura junto con el candidato del PP. Y además sin mencionar que han incumplido los acuerdos que permitieron que Vox les facilitara esta investidura. Entiendo que estén temerosos, a derecha e izquierda. Vamos a ganar en Andalucía para que Andalucía gane. Y con Vox en San Telmo se va a ver la estafa que han sufrido los andaluces. La tiranía roja de los últimos 40 años y los de esta legislatura.

Video. «Cambiar el día de Andalucía, del 28F al 2 de enero, la Toma de Granada, tendría que ser obligatorio. Supuso el triunfo de los valores occidentales», señala en la entrevista

Política ficción. Opción A. Moreno saca más escaños que todas las izquierdas. ¿Abstención de Vox en su investidura?

Puedo decir algo con mucha sinceridad y autenticidad. Vox nunca defrauda. Cuando se nos ha necesitado, siempre hemos estado a la altura. Nunca hemos dejado una negociación que impidiese llegar a acuerdos si eran necesarios para la ciudadanía por poltronas públicas. Renunciando incluso a responsabilidades de gestión, incluso considerando que nuestros responsables estaban más preparados que los de otros partidos. Hay un debate completamente artificial que están intentando introducir en la mente de los andaluces, que es la imposibilidad de que yo concurra a las andaluzas por la circunstancia de haber nacido en Alicante. Apesta. Un racismo como el que yo he vivido en el País Vasco cuando he tenido el honor de servir como abogada del Estado jefe. Altos cargos del Partido Nacionalista Vasco me decían que era una profesional brillante, pero que no se me debería permitir trabajar en el Norte por el hecho de no conocer el euskera. Andalucía es todo lo contrario a ese racismo pestilente. Lo verdaderamente importante es ¿estoy capacitada, tengo experiencia para asumir el gobierno de Andalucía?, ¿qué he hecho por Andalucía y que estoy dispuesta a hacer? Yo reto al resto de candidatos —si se atreven a tener esa actitud racista delante de mí—, a que contesten.

Opción B. Necesitan de ustedes para gobernar. ¿Coalición?

Es que yo lanzo el guante desde aquí para ver si el candidato del PP responde, porque hasta la fecha no está siendo transparente. Yo quiero saber, ¿está dispuesto Juanma Moreno a ser mi vicepresidente?

¿Les gustan las consejerías de Agricultura, Cultura, Industria y una vicepresidencia como en Castilla-León o alguna otra en concreto?

—A mí me gustan las consejerías que son imprescindibles para el bienestar de los ciudadanos. Y no la es el chiringuito de Igualdad que se ha montado tanto en Andalucía como en el Gobierno de España.

¿Siguen creyendo que hay que devolver Educación y Sanidad al Gobierno central?

Por supuesto. Quién no lo puede pensar habiendo vivido el desastre de gestión al que ha dado lugar esta descentralización absoluta en 17 reinos de taifas. Cuando nos cae encima una pandemia, que como dijo el presidente del Gobierno el virus no entiende de fronteras, acto seguido impuso 17 con 17 medidas sanitarias distintas para afrontar el coronavirus. Mientras podíamos deambular libremente por Madrid, acceder sin ningún tipo de restricción en el ámbito de la hostelería, teníamos aquí en Andalucía un pasaporte Covid totalitario contra el que recurrí judicialmente.

Si ustedes tienen opción de gobernar ¿qué harían con los menores no acompañados, menas, que llegan a Andalucía y son competencia de las autonomías?

Muy sencillo. Vox va a aplicar la necesaria humanidad a la actual situación. Vamos a devolverles con sus padres, que es donde tienen que estar.

¿Y con los okupas?

Patada en el culo a las 24 horas como máximo y acabar con la desigualdad. Si a usted le okupan su casa va a tener que pasar por un proceso judicial que a lo mejor hasta dentro de dos años no va a permitir recuperar su propiedad. Quien no tiene que pasar ese tiempo es UGT, como lo acabamos de ver en Madrid, que en menos de 24 horas su sede ha sido desalojada.

¿Usted no hará como algunos, que si no está contenta con los resultados rehace las maletas y vuelve a Madrid?

Mi compromiso es que mi entrega a Andalucía es en cuerpo y alma.

¿De verdad interesa la memoria histórica?

A la gente lo que no le interesa es el odio. Se lo dice una hija de la democracia más reciente, que nació en 1979 y no es nostálgica de ningún tiempo pasado, porque solo he vivido el actual.

La opción de cambiar el día de Andalucía, 28-F, por el de la Toma de Granada, 2 de enero, ¿lo ve una posibilidad?

Es que tendría que ser obligatorio. La Toma es un orgullo para Andalucía por el gesto histórico que fue, para toda España y Europa. Conseguimos poner fin a ocho siglos de invasión islámica y supuso el triunfo de los valores occidentales. Gracias a eso, yo como mujer, puedo estar celebrando esta entrevista, yendo con los brazos y el cabello descubierto. Y todavía vemos a esos partidos que se llaman progresistas acusarnos de machistas.

¿Dónde elaboran su programa político para Andalucía, aquí o en Madrid?

La respuesta es clarísima. En la calle. Donde he estado estos tres años como diputada andaluza a Cortes, ahí es donde elaboramos nuestro programa, escuchando a la gente.

¿Tienen ya una lista de organismos para cerrar porque consideran innecesarios?

Tenemos muy estudiadas las auditorías del sector público instrumental y cuando podamos poner en práctica el tijeretazo gestionaremos y ahorraremos el dinero de los andaluces. Como en una casa con responsabilidad, como en una economía doméstica.