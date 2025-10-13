Suscribete a
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Premio Nobel de Economía de 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

La Academia sueca ha reconocido la «explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación», la «identificación de los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico» y por la «teoría del crecimiento sostenido a través de de la destrucción creativa»

Xavier Vilaltella

La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Economía para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación», la mitad a Mokyr «por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a ... través del progreso tecnológico» y la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt «por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa».

