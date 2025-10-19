Suscribete a
ABC Premium

La industria española de los videojuegos entra en periodo de pausa

El complejo acceso a la financiación, la dependencia de la inversión extranjera y la atomización del sector son viejos hándicaps enquistados que se han traducido en despidos y cierres de estudios

Ian Livingstone: «La industria y la sociedad aún subestiman lo que los juegos pueden enseñar»

En España hay 22,1 millones de jugadores habituales, que dedican a videojuegos 8,2 horas semanales
En España hay 22,1 millones de jugadores habituales, que dedican a videojuegos 8,2 horas semanales
Laura Montero Carretero

Laura Montero Carretero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La industria del videojuego en España presenta una doble cara preocupante: mientras la facturación marca récord y el número de jugadores aumenta, el cierre de estudios emblemáticos y los despidos de los últimos años generan inquietud en un momento en el que el crecimiento de la inteligencia artificial ... está provocando, además, cambios en los perfiles que se necesitan. Al terremoto laboral se suma el lastre de la atomización empresarial y la falta de ayudas fiscales equiparables a las de otras geografías. La saturación del mercado global por la ingente cantidad de títulos que se lanzan a diario y la práctica ausencia de inversores locales especializados conforman la tormenta perfecta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app