Los diez videojuegos a los que debes jugar este otoño

Casi desde sus inicios, la industria del videojuego ha reservado muchos de sus grandes lanzamientos para finales de verano y otoño. La razón es clara: la proximidad del Black Friday y de la Navidad, momentos en los que los jugadores están más dispuestos a gastar. ... Y lo que se concentra en esos tres meses, además, suele tener una calidad incluso superior a lo que llega durante el resto del año. Así ocurrió, por ejemplo, en 2024 con el original y divertidísimo 'Astro Bot', que se hizo de rogar hasta septiembre y terminó coronándose como el mejor videojuego del año, por encima de pesos pesados como el nostálgico 'Final Fantasy VII Rebirth' o el desafiante 'Elden Ring: Shadow of the Erdtree', ambos lanzados en la primera mitad.

En este 2025, que poco a poco se acerca a su fin, todo apunta a que la historia se repetirá. Más allá del lanzamiento de la consola del momento, la Nintendo Switch 2 –con sus primeros pesos pesados, los ingeniosos 'Mario Kart World' y 'Donkey Kong Bananza'–, la mayoría de jugadores coincide en que la industria se ha guardado lo mejor para el tramo final. Y en la lista figuran varias novedades con muchas opciones de ser reconocidas como juego del año en los próximos The Game Awards, considerados como los Oscar de los videojuegos. Dos de ellas, además, han llegado a las tiendas en apenas una semana: 'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater' y 'Silksong'.

MÁS INFORMACIÓN 'Blasphemous', el videojuego que convirtió el folclore andaluz en arte oscuro

El primero recupera un clasicazo del género de acción y sigilo y lo vuelve más inmersivo y accesible gracias a la tecnología actual. Y hacía falta, porque la franquicia –gran culpable del exitazo de la primera PlayStation en la segunda mitad de los noventa– llevaba huérfana de novedades desde hacía una década.

El segundo, 'Silksong', llega tras numerosos retrasos a lo largo de casi una década, pero lo hace con un acabado impecable: emocionante, exigente y, además, con un precio de apenas 20 euros. Todo un acontecimiento en una industria en la que casi cualquier lanzamiento esperado arranca ya en los 80.

Y dejando estos dos al margen, todavía quedan propuestas, como 'Ghost of Yotei' o 'Silent Hill f', con mucho a su favor para convertirse en los grandes éxitos de año.

'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'

Naked Snake está de vuelta. Esta vez sin su creador, Hideo Kojima, al frente, pero con un remake de 'Metal Gear Solid 3', de PS2, que lo tiene todo para satisfacer tanto a los veteranos como a quienes se adentran por primera vez en la saga de sigilo. La jungla soviética, donde el futuro Big Boss avanza herido y cubierto de barro mientras lidia con sus demonios y trata de salvar el mundo, gana realismo, y las mecánicas resultan más variadas. En lo narrativo, siguen presentes los grandes temas: la traición, el sacrificio y el tránsito de la juventud a la madurez.

El título, del género de acción y sigilo, ya está disponible. Cuenta con versiones para PS5, Xbox Series y ordenador.

'Silksong'

Siete años después de su anuncio, 'Silksong' ya es una realidad. La secuela de 'Hollow Knight' ha llegado con la ágil y letal princesa Hornet como protagonista, que lucha para escapar del colorido y hostil reino de Telalejana. El título conserva la esencia del original, pero acelera el ritmo con combates más acrobáticos y un mundo repleto de regiones y secretos. Con su arte detallista y la música de Christopher Larkin, la obra de Team Cherry se confirma como uno de los grandes lanzamientos del año y un triunfo para la paciencia de los aficionados.

El videojuego, del género de plataformas y exploración, ya está disponible. Cuenta con versiones para PS5, PS4, Xbox One, Xbos Series, Nintendo Switch y ordenador.

'Ghost of Yotei'

Aunque el trono pueda estar en disputa, pocos dudan de que 'Ghost of Tsushima' puede considerarse como el mejor videojuego de samuráis jamás creado. Ahora, la obra regresa con la secuela 'Ghost of Yotei', donde el jugador encarna a una joven marcada por la tragedia, decidida a vengar la masacre de su familia a manos de un grupo de bandidos, los Seis de Yotei. El relato, los combates con katana y las secuencias cinematográficas del título beben ( y mucho) de la estética del cine de Kurosawa. El folclore japonés late con fuerza en cada rincón de la aventura.

El videojuego, del género de acción y mundo abierto, estará disponible desde el 2 de octubre. Es exclusivo de PlayStation 5.

'Silent Hill f'

Konami vuelve a dar vida a su saga de terror con una entrega completamente nueva. Ambientada en los años sesenta, en el ficticio pueblo japonés de Ebisugaoka, 'Silent Hill f' pone al jugador en la piel de una joven que debe enfrentarse a horrores sobrenaturales y a la presión de su propia familia. Con los esperables escenarios neblinosos y opresivos, una banda sonora inquietante y mecánicas que combinan exploración, acertijos y combate, el título promete una experiencia de horror psicológico que recuerda a una obra del 'mangaka' Junji Ito.

El videojuego, del género de terror, estará disponible el 25 de septiembre. Llega con versiones para PS5, Xbox Series y ordenador.

'Europa Universalis V'

Desarrollado por el estudio barcelonés Paradox Tinto, la quinta entrega de la mítica franquicia de estrategia aspira a convertirse en el gran referente del género. En esta nueva edición, el jugador deberá guiar a una de las centenares de naciones disponibles, cada una con sus peculiaridades, hacia el esplendor, ya sea a través de la gestión o de la conquista. Las partidas comienzan en 1337, en el ocaso de la Edad Media, y pueden extenderse a lo largo de cinco siglos. La premisa aquí es clara: o se apuesta por repetir la Historia… o se hace un esfuerzo por cambiarla.

El videojuego, del género de estrategia histórica, llegará el 4 de noviembre. Estará disponible para ordenador.

'Dragon Quest I-II HD'

El mundo mágico diseñado en los ochenta por el creador de 'Dragon Ball', Akira Toriyama, sigue bien vivo y gozando de una salud envidiable. Después del éxito cosechado con el 'remake' de la tercera entrega de la saga, Square Enix recuperará las dos primeras aventuras para reconstruirlas combinando el arte pixelado con efectos en alta resolución y mejoras en la jugabilidad. Ideal para los que busquen una aventura épica de rol de las de siempre, con su sistema de combate por turnos y un mapa grande que explorar.

El videojuego, del género de rol por turnos, llegará el 30 de octubre. Estará disponible para PS5, Xbox Series, Switch 2 y ordenador.

'Leyendas Pokémon: Z-A'

Da igual que pasen los años: Pokémon sigue siendo una de las sagas más populares del entretenimiento interactivo. Gracias al efecto nostalgia, millones de milennials siguen tan pendientes de sus juegos como cuando los descubrieron en los noventa a través de los cartuchos de Game Boy y Nintendo 64. Esta nueva entrega se desarrollará en la ficticia ciudad de Luminalia, que combina zonas urbanas y salvajes con ciclo día-noche. Los jugadores podrán explorar libremente, capturar Pokémon y participar en combates en tiempo real.

El videojuego, del género de rol por turnos, llegará el 16 de octubre. Estará disponible en exclusiva para las Nintendo Switch 1 y 2.

'Yakuza Kiwami'

Poco a poco, la saga Yakuza va conquistando en España el reconocimiento que merece. Tras años de espera, las primeras aventuras de Kazuma Kiryu, el carismático mafioso del ficticio barrio tokiota de Kamurocho, regresan con doblaje al castellano, contenido adicional y gráficos mejorados. Una oportunidad perfecta para que los jugadores se adentren en esta saga tan inclasificable como imprescindible. En lo jugable, hay espacio para la lucha, los minijuegos, la simulación de vida o el rol. En lo narrativo, para lo épico, lo histriónico, lo imposible y lo descorazonador.

El videojuego, de acción y mundo abierto, estará disponible el 13 de noviembre. Llega en exclusiva para Nintendo Switch 2.

'Ninja Gaiden 4'

La saga de acción, nacida en los ochenta y tan despiadada como exigente, está de vuelta con un nuevo protagonista. El reconocible Ryu Hayabusa cede el protagonismo a Yakumo, un joven ninja del clan Raven que ahora deberá enfrentarse a demonios, clanes rivales y amenazas sobrenaturales en un Tokio futurista y devastado. Si el juego cumple con lo prometido, brillará por la riqueza de sus mecánicas de combate y por la variedad de enemigos y jefes finales, capaces de poner a prueba la paciencia y la destreza de cualquier jugador.

El videojuego, del género de acción, llegará el 24 de octubre. Estará disponible para PS5, Xbox Series y ordenador.

'Anno 117: Pax Romana'

Desarrollado por el estudio alemán Ubisoft Mainz, 'Anno 117: Pax Romana' pone al jugador en el papel de un gobernador imperial con poder para construir nuevas provincias, diseñar ciudades, librar batallas, forjar alianzas o, simplemente, pasar el rato observando cómo los habitantes acuden al templo o al mercado. Para los más osados, incluso existe la posibilidad de sublevarse contra el mismísimo emperador. La obra promete decenas de horas de entretenimiento sin prisas.

El videojuego, del género de construcción, llegará el 13 de noviembre. Estará disponible para PS5, Xbox Series y ordenador.