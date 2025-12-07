Suscribete a
ABC Premium

La casa prefabricada con cuatro dormitorios que se vende por menos de 61.000 euros: calidad premium y 125 metros cuadrados metros de espacio

El encarecimiento generalizado ha reorientado la demanda hacia soluciones sostenibles y accesibles

La casa prefabricada de 114 metros cuadrados y menos de 40.000 euros que causa furor en España

La casa prefabricada de Leroy Merlin de 70 m² por menos de 20.000 euros que puedes personalizar a tu antojo

La casa prefabricada con cuatro dormitorios que se vende por menos de 61.000 euros: calidad premium y 125 metros cuadrados metros
La casa prefabricada con cuatro dormitorios que se vende por menos de 61.000 euros: calidad premium y 125 metros cuadrados metros

I. Asenjo

España atraviesa una crisis inmobiliaria estructural desde 2022, con precios de alquiler y compra en máximos históricos, un déficit de oferta residencial y barreras insalvables para acceder a una vivienda digna, agravadas por la especulación, el turismo y la escasez de suelo.

Expertos alertan ... de que unos 720.000 ciudadanos no pueden ni comprar ni alquilar, ni siquiera compartir habitación, en un mercado donde los alquileres baten récords y las hipotecas se endurecen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app