La casa prefabricada con cuatro dormitorios que se vende por menos de 61.000 euros: calidad premium y 125 metros cuadrados metros de espacio

España atraviesa una crisis inmobiliaria estructural desde 2022, con precios de alquiler y compra en máximos históricos, un déficit de oferta residencial y barreras insalvables para acceder a una vivienda digna, agravadas por la especulación, el turismo y la escasez de suelo.

Expertos alertan ... de que unos 720.000 ciudadanos no pueden ni comprar ni alquilar, ni siquiera compartir habitación, en un mercado donde los alquileres baten récords y las hipotecas se endurecen.

Ante este panorama, las casas prefabricadas y modulares experimentan un auge en 2025, impulsadas por su bajo coste —entre 900 y 1.500 euros/m² frente a los 2.500 al que llega en la actualidad la construcción tradicional—, rapidez de montaje en semanas y eficiencia energética.

Una vivienda espaciosa, moderna y sostenible por menos de 61.000 euros

El encarecimiento generalizado ha reorientado la demanda hacia soluciones sostenibles y accesibles. Entre las opciones más relevantes se encuentra el modelo Toledo de Daype, una casa prefabricada de madera con 125 metros cuadrados, 4 habitaciones, salón, cocina, dos baños, terraza y balcón. Sin duda destaca como una de las propuestas más atractivas del mercado en 2025.

La citada casa prefabricada utiliza abeto nórdico con paredes exteriores aisladas de 179 mm (incluyendo aislamiento interno) y interiores de 70 mm, techo aislado con EPS de 87 mm apto para teja, y suelos tratados con autoclave. Incluye puertas y ventanas premium de madera laminada con cristal doble (4-16-4 mm), herrajes, tornillería, aislamientos para paredes y techos, más transporte; no cubre tejas, barnices, electricidad ni fontanería.

Durante este año, España ha visto cómo el coste medio de la vivienda nueva se ha incrementado un 6% respecto a 2024, mientras la demanda de opciones más económicas no deja de crecer. Las casas modulares y prefabricadas, que pueden instalarse en pocas semanas y presentan una alta eficiencia energética, han pasado de ser una opción minoritaria a convertirse en una tendencia en auge, sobre todo en zonas rurales o periurbanas. El modelo tiene un precio de 60.750 euros, sin el montaje incluido.