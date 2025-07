Conrad Roset, el creativo español que ha conquistado los Oscar de los videojuegos con su arte

Tras varios años repartidos por todo el mundo creando juegos AAA y experiencias interactivas, Adrián Cuevas y Roger Mendoza, amigos de toda la vida, conocieron al artista Conrad Roset en Barcelona, quien llevaba mucho tiempo con ganas de llevar su arte ... al mundo de los videojuegos. Conectaron al instante y se pusieron a crear su primer videojuego: GRIS, con el que el artista llevaría por primera vez su estilo único a un mundo interactivo de maravillas. Tras su éxito, llegaría Neva en 2024, una aventura narrativa de acción con un fuerte componente artístico y emocional, que ha reportado sustanciales reconocimiento a Nomada Studio.

Con sede en Barcelona, este estudio creativo está compuesto por desarrolladores y artistas con amplia experiencia en el ámbito de los videojuegos, con disciplinas como la ilustración, la pintura y el diseño gráfico. Los juegos han recibido reconocimiento internacional, incluyendo dos premios Game Awards, -conocidos como los Oscar de los videojuegos-, dos premios Annie, un premios Bafta a mejor logro artístico o el premio al Mejor Videojuego con Impacto Social en la última edición de los Apple Design Awards 2025, uno de sus galardones más recientes.

Conrad Roset (Terrassa, 1984) es el director artístico del estudio y responsable del diseño de Neva, y cuenta con una historia de éxito y talento que ha conquistado a la crítica y el público internacional, dentro del contexto de su último e importante reconocimiento en los Apple Design Awards 2025. Conocido por su pasión por el dibujo desde muy joven. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cultura 2024. Estudió en la Escuela Joso y la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Gracias a la difusión de su obra en línea, comenzó su carrera profesional como ilustrador para Zara y poco después se consolidó como artista freelance, colaborando con marcas y agencias internacionales como Adidas, Coca-Cola, Disney, Heineken y Nike, entre otras. Su obra, que abarca tanto proyectos comerciales como personales, se caracteriza por la representación del cuerpo femenino, capturando su delicadeza y expresividad mediante diversas técnicas. Ha expuesto en museos y galerías de todo el mundo, como el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) de Virginia, Spoke Art de San Francisco, la Galería Steven Kasher de Nueva York y Show Studio de Londres. Hablamos con el creativo y co-fundador de Nomada Studio sobre arte, nuevas tecnologías, inspiración, saber hacer y el complejo mundo virtual que nos rodea.

- ¿De dónde nace su pasión por el arte y la estética?

Siempre me ha encantado dibujar, desde niño. Nunca lo dejé y fui indagando en este camino y evolucionando rápido. La estética, el arte, la ilustración y todo lo relacionado con la parte creativa de cualquier proyecto ha sido siempre mi pasión.

- Cómo pasa de ilustrar para Zara y Adidas al mundo de los videojuegos?

Tras más de 10 años trabajando como ilustrador para todos estos clientes y de hacer exposiciones en museos, empecé a apostar por mi otra gran pasión que siempre han sido los videojuegos. Quería aportar mi granito de arena en este sector, dar mi punto de vista estético en el mundo de los videojuegos y fue justo en un momento en el que empezaba el movimiento de los videojuegos 'indie', proyectos independientes y más de autor y pensé que era mi oportunidad.

- En un universo tan amplio como el de los videojuegos, ¿cómo se logra hacer algo que destaque por encima del resto?

Eramos conscientes de los videojuegos que se hacían en ese momento y buscamos hacer algo distinto. La mayoría de la gente de nuestro estudio nunca se había dedicado a los videojuegos, muchos de ellos venían de la publicidad o del arte y creo que logramos aportar un punto de vista nuevo, entre otras cosas porque no estábamos condicionados por la industria. Intentamos hacer un juego muy artístico y muy de autor, era más una experiencia audiovisual que un juego y funcionó bien.

El videojuego NEVA ganó el premio al Mejor Videojuego con Impacto Social en la última edición de los Apple Design Awards 2025 Lidia Cazorla | D.R.

- ¿Qué puede contarme de NEVA?

NEVA es un videojuego muy artístico. Es la aventura de una chica que protege a un lobo mágico a lo largo de las cuatro estaciones del año. A medida que el juego avanza el lobo va creciendo y pasando por distintas etapas desde la infancia y la adolescencia a su etapa adulta con todo lo que ello conlleva. Queríamos contar esa evolución, cuando trabajaba en este proyecto acababa de nacer mi primer hijo y el tema me ayudó mucho a pensar toda esa estructura de la maternidad y la paternidad y de cómo cambian los roles.

- ¿Cómo fue recibir un Bafta?

Fue increíble. Es algo muy difícil y no lo esperamos. Fue una gran alegría, el Bafta fue a la dirección de arte que es una de las áreas donde más foco pongo y me hizo mucha ilusión.

- Otro de sus premios más recientes ha sido el reconocimiento en los Apple Design Awards como mejor videojuego de impacto social, ¿qué significa esto para el estudio?

Pues fue increíble también. Además de lo importante que es recibir este premio a nivel internacional, mola mucho por el concepto de impacto social. Nos viene a decir que nuestro trabajo cuenta cosas beneficiosas para la sociedad. No hay semana que no recibamos un mensaje de gente que ha jugado a nuestros juegos y de algún modo les ha ayudado en algún aspecto de su vida. Esta es una de las cosas que no esperábamos que sucediera y nos ha sorprendido mucho. Este premio es un reconocimiento a todo ese trabajo.

- ¿Cómo de importante es el plano estético en el mundo de los videojuegos?

Para mí es lo más importante. Está claro que cuando ves un tráiler, lo que entra por los ojos es la estética y tener una imagen personal y concreta que no sea la típica creo que beneficia mucho a que resalte tu proyecto.

- ¿Dónde encuentra la inspiración?

Siempre intento hacer un trabajo previo de documentación. Miro mucho el mundo del cine y del arte y me pongo a dibujar mucho. Voy encontrando un pocos las guías de la dirección de arte que seguirá el proyecto.

Conrad Roset, director creativo de Nomada Studio

- En redes podemos ver cómo sigue creando sus obras a mano alzada peor imagino que además a día de hoy hay múltiples recursos con los que ayudarse, ¿cómo suele trabajar?

Trabajo mucho en digital pero intento no perder las técnicas originales como acuarelas u óleos. Siempre intento dar a mis trabajos un acabado muy orgánico, el uso de la digitalización es más por una optimización de tareas

- La tecnología ha cambiado mucho todo el mundo del arte, ¿cómo la emplea usted?

Por supuesto y con la IA no sabemos cómo se adaptará pero sin duda está todo cambiando muy rápido. Nosotros solemos apoyarnos mucho en la tecnología como herramienta, pero sin perder de vista que está la mano del artista detrás del trabajo.

- ¿Suele trabajar con dispositivos de Apple?

Todo mi ecosistema es de Apple, sí. Creo que me he acostumbrado y para mi trabajo es lo que mejor me funciona. Es una tecnología fácil que optimiza muy bien el trabajo artístico.

- ¿Tiene predilección por alguna técnica en concreto?

Creo que la acuarela es la técnica pictórica que más define mi estilo gráfico.

- Realmente, ¿qué es lo que más le gusta hacer artísticamente?

Me gusta ir cambiando. Tengo 40 años, estuve 10 como ilustrador, ahora casi cumpliré otros 10 como director creativo de videojuegos y en un futuro no tengo claro qué haré. Me gusta ir cambiando y aunque suene típico, me gusta salir de mi zona de confort.

NEVA cuenta con un diseño innovador, diferente y desenfadado Nomada Studio

- ¿Siempre pensó que se dedicaría a esto?

Para nada. Aún a veces pienso que algún día me levantaré sin curro, es un poco síndrome del impostor que creo que tienen un buen porcentaje de personas. Pero en mi caso era un objetivo que tenía desde pequeño pero siempre pensé que sería muy difícil poder vivir de esto.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de su trayectoria hasta el momento?

Creo que enfocar NEVA fue complicado. Acabábamos de pasar el Covid, estábamos teletrabajando, yo había tenido un peque y fue difícil en muchos sentidos. A nivel social y creativo costaba mucho trabajar en ese ambiente.

- ¿Qué parte de su trabajo es la que más satisfacción le reporta?

Supongo que ver que la gente disfruta. Empezar un proyecto es la parte que más satisfacción me reporta a mí, es la parte más creativa.

- ¿Dónde reside el secreto del éxito?

Creo que en hacer algo que sea distinto. En esta era hay 'overbooking' de todo tipo, por lo que hay que intentar apostar por hacer algo en lo que creas y que sea distinto, que no siga corrientes. Nosotros vamos un poco en esa dirección y de momento a la gente parece que le está gustando.