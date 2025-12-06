Suscribete a
ABC Premium

Air Europa nombra a Juan José Hidalgo consejero delegado solidario y compartirá funciones ejecutivas con Richard Clark

La compañía ascendió hace dos semanas al director general a CEO, pero por ahora solo se ha publicado en el Borme el nombramiento de su fundador

Air Europa cesa a Nuño de la Rosa como CEO y la SEPI sale de la compañía con la dimisión de sus dos consejeros

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo
El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo efe
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Air Europa informa al Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) que su presidente, Juan José Hidalgo, es también nuevo consejero delegado solidario de la compañía. La información fue publicada por el Borme el pasado martes 2 de diciembre junto a los ceses de los dos ... consejeros de la SEPI, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, que abandonaron la empresa hace casi tres semanas tras el reintegro al holding público del préstamo de 475 millones que recibió la aerolínea en la pandemia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app