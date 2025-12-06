Air Europa nombra a Juan José Hidalgo consejero delegado solidario y compartirá funciones ejecutivas con Richard Clark

Air Europa informa al Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) que su presidente, Juan José Hidalgo, es también nuevo consejero delegado solidario de la compañía. La información fue publicada por el Borme el pasado martes 2 de diciembre junto a los ceses de los dos ... consejeros de la SEPI, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, que abandonaron la empresa hace casi tres semanas tras el reintegro al holding público del préstamo de 475 millones que recibió la aerolínea en la pandemia.

Este nombramiento coincide con el de Richard Clark también anunciado oficialmente por Air Europa como nuevo consejero delegado el pasado 18 de noviembre en sustitución de Jesús Nuño de la Rosa, que ha abandonado el barco tras la salida del Estado de la empresa. Pero en el Borme no hay por ahora rastro del ascenso del hasta ahora director general de la compañía, pese a que el nombramiento de Hidalgo se firmó una semana después, el 25 de noviembre. Fuentes de la aerolínea ratifican que Richard Clark ha sido nombrado como consejero delegado y que Juan José Hidalgo es el presidente ejecutivo, «el cargo más alto en la empresa».

Con el título de consejero delegado solidario, Juan José Hidalgo podrá tomar decisiones por su cuenta sin estar supeditado a Richard Clark, con el que en la práctica compartirá las funciones ejecutivas de la aerolínea.

Lo cierto es que como contó el propio Juan José Hidalgo a este periódico, su intención era la de asumir las funciones de consejero delegado de la compañía, al menos, temporalmente. También aseguró en esa conversación que próximamente se incorporará al consejo de la empresa un miembro de Turkish Airlines, la aerolínea de bandera turca, que ha abonado 300 millones de euros por hacerse con un 26% de Air Europa.

Ahora, la operación debe pasar por varios análisis en España y en Bruselas que se dilatarán entre seis meses y un año, pero la aerolínea otomana ya ha desembolsado ese dinero a través de un préstamo canjeable por acciones. Mientras se obtienen esos permisos, todo indica que la aerolínea de bandera turca tendrá a un miembro para vigilar su inversión.