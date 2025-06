Multiconexiones para impulsar el despegue profesional

Aunque concebido como una manera de relacionarse en el mundo laboral, hoy en día el networking no se ciñe únicamente al ámbito de trabajo, sino que ya comienza desde el entorno académico. Tanto el conocimiento como el aprendizaje es mucho más que acumular teoría, es también aprender a escuchar, observar, saber relacionarse, interactuar y activar las conexiones entre otros campos. Y a veces, una conversación acertada puede enseñar y ser más fructífera que cualquier asignatura. Por eso, en el entorno universitario, las relaciones que se construyen con compañeros, profesores, antiguos alumnos o profesionales del sector no solo enriquecen la experiencia académica, sino que también pueden marcar el rumbo de una trayectoria profesional. «En la etapa de grado y postgrado, el networking es una herramienta esencial, no solo para impulsar la carrera profesional de los estudiantes, sino también para fomentar el aprendizaje colaborativo y el desarrollo personal», explica Olga Alonso Pelegrín, directora de Corporate Relations & Student Experience and Careers Centre en el campus de Madrid de ESCP Business School.

Estas conexiones son esenciales para desarrollar competencias como la comunicación, habilidades de relación social, empatía y pensamiento estratégico, que son fundamentales en un entorno profesional como el actual. «Pero construir relaciones y redes profesionales lleva tiempo», analiza Lourdes García Redondo, responsable de Comunicación de la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Complutense de Madrid. «Por eso es importante comenzar a gestionarlas durante la carrera, y no esperar a finalizar los estudios», precisa. En su opinión, esto les permite planificar no sólo su acceso a un puesto de trabajo como graduados, sino también alcanzar prácticas profesionales a través de sus contactos en el espacio en el que quieren realizarlas.

La pregunta que muchos estudiantes se hacen cuando comienza esta etapa es de qué manera pueden construir una red de contactos útil y a su alcance. En primer lugar, continúa Alonso, hay que entender que no todos los alumnos parten del mismo punto. Las habilidades sociales, la experiencia previa, la seguridad en uno mismo o incluso el conocimiento del sector varían enormemente entre unos y otros. Mientras algunos llegan con una agenda de contactos ya iniciada, quizá por haber trabajado en el sector o por provenir de entornos más conectados, otros se enfrentan a su primera experiencia. Y eso no es un problema, siempre que se sea consciente de ello y se aborde como parte del proceso de aprendizaje.

De hecho, el paso por la universidad no solo implica un salto en el nivel intelectual, sino también en la madurez personal y este tipo de relaciones ayudan a fomentar la autonomía, el pensamiento crítico, la tolerancia al error y la capacidad de adaptación tan necesarias en el entorno laboral como en el personal. Por otra parte, apunta García Redondo, las relaciones no se construyen solamente con los profesores, empleadores o profesionales en activo, sino también con aquellos que van a serlo en el futuro, es decir, sus compañeros de estudios.

Miedos y errores

Quizá uno de los principales obstáculos que los alumnos se encuentran es la falta de confianza en los conocimientos adquiridos: «Aunque hayan realizado formación en prácticas fuera de la universidad, pueden tener la sensación de que no son lo suficientemente expertos. Y si a todo esto, le sumamos la timidez o un sentimiento inicial de que no van a ser atendidos, también perjudica su iniciativa». Son muchos los estudiantes que no han recibido formación previa sobre cómo presentarse, cómo formular preguntas útiles o cómo mantener el contacto más allá de un evento puntual, señalan desde Esade, por eso intentamos paliarlo con talleres específicos, role plays, y sesiones de coaching individualizadas.

Otro error que aparece a menudo es centrarse exclusivamente en lo que pueden recibir de una empresa. Los estudiantes han de conocer qué pueden y saben hacer, además de conocer las posiciones que quieren desempeñar, siempre con una perspectiva realista, objetiva. En este sentido, es importante conocerse, saber qué competencias –de todo tipo– poseen y que, aunque no tengan la experiencia que puede tener un profesional sénior, son valiosos para las empresas.

Participando activamente en clase, implicándose en trabajos en grupo, aprovechando los eventos organizados por la institución como seminarios, asociaciones estudiantiles, ferias de empleo, conferencias, encuentros con empresas, y sobre todo, adoptando una actitud abierta y proactiva se pueden ir desarrollado este tipo de habilidades.

Se trata de desarrollar una propia marca personal, saber exponer a los empleadores lo que pueden y quieren aportar a una organización y para eso, señala David López López, Associate Dean The Esade MBA, el networking efectivo no empieza con una tarjeta de visita ni con un perfil de LinkedIn perfecto. «Empieza con una actitud: la de la curiosidad genuina, el deseo de aprender de otros y de aportar valor. No se trata de buscar contactos por interés, sino de construir relaciones basadas en reciprocidad y confianza». Además, es importante saber qué tipo de perfiles pueden aportar perspectiva, experiencia o guía. Como señala un estudio de Harvard Business Review, el networking más eficaz es el que se basa en un enfoque «personalized and strategic», y no en cantidad. Es preferible tener 10 conexiones auténticas y sostenidas en el tiempo que 100 contactos superficiales.

Iniciativas activas

En este sentido, Esade trabaja en iniciativas como el programa 'Leadership Essentials', los Career Treks o el Professional Mentoring Program, donde los estudiantes aprenden no solo a conectar, sino a relacionarse con propósito y autenticidad.

También desde ESCP destacan eventos como el Connect Day, que reúne a estudiantes, empresas y alumni al inicio del curso, o la Madrid Gala, un encuentro más informal pero igual de efectivo para generar vínculos duraderos. También los programas de mentoring y los eventos multicampus que conectan a los estudiantes con antiguos alumnos en puestos directivos o incluso las asociaciones estudiantiles y los proyectos emprendedores que permiten colaborar con empresas reales desde el primer curso.

Más centrado en el enfoque tecnológico y emprendedor, la Universidad Católica de Murcia (UCAM), con su hub UCAM HiTech, especializado en salud, deporte y alimentación, funciona como un verdadero ecosistema donde estudiantes, startups, investigadores, empresas e inversores conviven y colaboran de forma constante. «Creemos que este tipo de relación es un motor esencial porque permite que el talento no se quede aislado en las aulas o laboratorios», señala Carlos Caballero, director del centro. Programas como el LifeTech Summit, los bootcamps, talleres temáticos o el hackathon internacional NASA Space Apps son ejemplos de cómo se crean conexiones reales alrededor de la innovación. Además, la comunidad CORAL facilita el contacto permanente entre investigadores, startups e inversores.

Y desde la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ofrece formación gratuita, seminarios y cursos orientados a la inserción profesional. Además, cada año se organiza un gran foro de empleo presencial, que en su última edición reunió 105 entidades interesadas en captar talento universitario. A estas iniciativas se suman los cafés con empresas, las visitas a entidades para conocer sus procesos de selección o las semanas temáticas.

A lo largo del tiempo

«La comunidad de antiguos alumnos es uno de los activos más valiosos de cualquier universidad, el gran catalizador de relaciones profesionales a lo largo del tiempo», indica David López López. Más allá de los años de estudio, los alumni representan «una red profesional viva, diversa y conectada con el mundo laboral real». Actúan también como puente de conexión entre egresados y profesionales en activo, como mentores, referentes y, en muchos casos, facilitadores de oportunidades fomentando el intercambio de experiencias y la creación de redes junior-senior.

Y más allá de las aulas, asociaciones de estudiantes, clubes, concursos, incubadoras y preincubadoras juegan también un papel relevante. «Una asociación no tiene por qué limitarse a temas académicos: también puede promover encuentros con profesionales y ampliar horizontes», señalan desde la universidad. El Centro de Emprendimiento de la Universidad Complutense y su red de 18 preincubadoras repartidas por las facultades funcionan como nodos activos de conexión entre estudiantes, docentes y agentes externos.

Otro punto a tener en cuenta es cómo se enfoca en función de la disciplina porque el networking no se vive igual en todas las carreras. En áreas como humanidades, ciencias sociales o management, está más interiorizado: los estudiantes trabajan en equipo, presentan ideas y participan en entornos donde la interacción es parte del aprendizaje. En cambio, en carreras técnicas como ingeniería o data science, la construcción de redes no siempre se fomenta desde el inicio. A menudo se prioriza la excelencia técnica, y eso puede limitar su proyección profesional.

Relaciones con impacto

Para los estudiantes, significa oportunidades de prácticas, empleo, formación transversal, visibilidad y orientación profesional. Para las empresas, representa el acceso temprano a talento con potencial, con posibilidad de participar en su formación desde una fase inicial. Y para las universidades, el vínculo con el mundo profesional les permite mantener sus programas actualizados, fortalecer su red de contactos y aumentar la empleabilidad de sus egresados. En el caso de ENAE Business School, por ejemplo, se firman más de 120 convenios de prácticas al año, con cerca de 2.000 usuarios activos en su portal de empleo. Además, programas como Generación de Talento, en alianza con la Fundación Princesa de Girona, incorporan formación en soft skills, mentoring y experiencias reales en empresas líderes.

La clave está en convertir las universidades en un entorno abierto, dinámico y conectado con la realidad. «El networking no solo enriquece la etapa universitaria: abre puertas que marcarán el futuro profesional de nuestros estudiantes», resume Alonso.

