'Bootcamps', así son las factorías exprés del empleo tecnológico

Los entrenamientos intensivos propios de películas, como 'El sargento de hierro' o 'La chaqueta metálica', han llegado a la formación en tecnología. Sin necesidad de que nadie grite a unos centímetros de la cara, ni que se piense cada minuto en abandonar, los 'bootcamps' no ... paran de crecer en el universo de la formación especializada, en ámbitos como los del diseño UX/UI, la programación (mucha programación), el desarrollo de aplicaciones móviles, la ciencia de datos, etc.

La voracidad del mercado de trabajo tecnológico en España propicia la buena salud de esta modalidad. Por ello, las empresas españolas no paran de solicitar este tipo de profesionales… y hasta deciden crear sus propios 'bootcamps' para nutrirse de este talento (que, por cierto, puede proceder de otras disciplinas).

En el caso de la gallega Imatia (más de 250 empleados, con negocios en más de 30 países), se ha especializado en el desarrollo de productos y servicios de software y en la automatización de procesos digitales en industria, logística, moda, el ámbito social o las 'ciudades inteligentes'. Inditex, Finsa, el Concello de Vigo o Arvato (en Alemania) son algunos de sus mayores clientes a nivel mundial, y también colabora con 'midcaps', pymes y startups u otras administraciones públicas a nivel nacional. Cuenta con Campus Dual TIC, centrado en la capacitación digital de jóvenes (y no tan jóvenes) para su inserción laboral en el sector TIC (más de 400 personas incorporadas a este tipo de desempeños tecnológicos).

Cantera siglo XXI

Como destaca Laura García Deber, su responsable de Personas y Talento, esta opción se une a la búsqueda a través de LinkedIn para perfiles medios y seniors, y la estrecha colaboración con programas de prácticas universitarias o de FP. «Trabajamos (señala) en estrecha colaboración con el Clúster TIC Galicia, no sólo para generar nuestra Cantera de Talento, también de cara a la cantera del sector tecnológico gallego y, en concreto, la cantera de las entidades del clúster».

Unos programas intensivos de capacitación (la mayoría en remoto, lo que facilita su acceso), centrados sobre todo en Programación, además de en Consultoría TIC, Análisis Funcional, Técnicos de Operaciones y Soporte de Servicios TI, etc. («Decimos capacitación porque se adquiere a través del desarrollo de un proyecto en un entorno real de trabajo, tutorizado por profesionales en activo y, lo más importante, aprendiendo las funciones y tareas propias de cada rol»).

También en Galicia, Mestrelab Research, empresa tecnológica gallega, y 'spin off' de la Universidad de Santiago de Compostela, desarrolla software de análisis químico multiplataforma válido para diversas técnicas que permiten, por ejemplo, medir la pureza y concentración de las sustancias, con clientes como Pfizer, Biontech, Moderna o AstraZeneca. Mucho trabajo (la facturación procede en más de un 97% del extranjero), para el que se necesita una continua incorporación de talento, como subraya Esperanza Pereira, consultora legal y de RR.HH. de la compañía: «Las grandes empresas tecnológicas ajustan sus recursos humanos a sus necesidades actuales. Hoy, la demanda sigue superando a la oferta, y siempre buscamos el talento allá donde esté (contamos con perfiles muy juniors y muy seniors), a incorporar por iniciativa nuestra o de forma proactiva».

Oportunidades

Otro ejemplo de trabajo en este sentido es el de KeepCoding, cuya cofundadora y CEO, Adriana Botelho, señala cómo «la importancia de los 'bootcamps' radica en su potencial para crear de forma rápida un talento muy demandado (como, en su caso, el de la programación). Para esto no se necesitan los años mínimos de una carrera universitaria, ni una habilidad reglada que requiera una certificación legal para ejercerlas con maestría, como puede ser la medicina o el derecho, por ejemplo, donde sin el diploma universitario está prohibido ejercer». Modelos de formación de alta intensidad, exigentes y en periodos cortos de tiempo, 100% prácticos, que reproducen de forma continua la aplicación de lo enseñado en situaciones reales de trabajo.

Botelho aporta 'claves de uso' como la concienciación de estar centrado y de practicar «para que la magia de la consolidación del aprendizaje ocurra», además de una buena guía de trabajo por profesionales experimentados. Y, en todo caso, destaca la diversidad de perfiles del alumnado: «Nuestro primer 'bootcamp' en España nació en 2012 y desde entonces no hemos parado. Nuestros primeros alumnos eran ingenieros de Indra, con 10 o 15 años de experiencia en programación, normalmente en Java, C, Cobol, etc., y venían a formarse con nosotros para tocar lo nuevo de su sector, como eran iOS y las apps en aquel momento, o el desarrollo web moderno. Hoy, el 70% del alumnado viene de cualquier mundo no tecnológico, desde altos puestos de otras industrias, hartos del trabajo de oficina, que creen que en IT pueden recuperar la diversión y mantener sus altos niveles de sueldo, hasta abogados o cajeros y reponedores de supermercado».

Un proceso transformacional que, en el caso de Keep Coding, oscila entre los 4 meses (Full Stack Junior) a los 10 meses en modalidad 'part time' y a distancia. Parte de una nueva fase de la nueva era de la formación (y no solo en tecnología), en la que confluyen universidades como la Universidad Europea de Madrid ('blockchain', 'data science', marketing digital, etc.), instituciones como BBVA (con la segunda edición, junto a Code.org de 'Yo hablo código', iniciativa que enseña a programar código a jóvenes de 6 a 14 años durante 12 semanas), la bodega Juvé & Camps y sus Masters of Wine, etc.