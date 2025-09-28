La irrupción de los algoritmos acerca el escenario de una enseñanza a medida

La formación online registró un incremento, de acuerdo a datos del sector, de un 8,5% en 2024. Y la inteligencia artificial ha formado parte de este repunte, propio de una modalidad de educación que recorre las diversas fases del 'Long Life Learning', y los diversos procesos de la formación: desde la gestión a la evaluación de lo impartido, en un entorno en el que la personalización y la especialización ganan cada vez más terreno.

Las 'aulas virtuales' suponen un contacto 24/7 los 365 días del año, con una continua comunicación entre contenidos y alumnado, con chatbots, modelos, patrones, LLM, etc., que no faltan ni un segundo a clase. Un inmenso ámbito sobre el que Borja Garzón, experto en formación online y en aplicación de la IA, Chief Learning Officer y cofundador de EDTEK.io, destaca cómo «las automatizaciones con IA en 'edtech' abren nuevas puertas: imaginemos creadores de cursos que generan evaluaciones, calendarios de clases o guiones narrativos con un solo comando, o instituciones que automatizan la personalización del aprendizaje según el progreso del alumno».

Garzón destaca cómo esta indudable e inapelable evolución beneficiará al proceso educativo, con casos de uso como los propios de ChatGPT Agent o Lovable Dev. En el primero: «No solo responde como sistema autónomo avanzado, sino que ejecuta tareas profesionales completas. Organizar reuniones, redactar informes, automatizar flujos complejos (siempre bajo supervisión humana), extraer y analizar las métricas del campus virtual, ejecutar informes personalizados, hacer seguimiento de las tareas y la actividad docente, etc.». Y respecto a la segunda: «Convierte ideas en aplicaciones funcionales con solo describirlas. Ideal para equipos sin desarrolladores, permite crear herramientas como plataformas de inscripción, seguimiento o micro-aplicaciones educativas sin escribir código».

Un despliegue de posibilidades ante el que países como Estonia han hecho muy bien los deberes… su programa AI Leap 2025 proporcionará a los estudiantes y profesores acceso a herramientas educativas basadas en IA y les enseñará las formas más eficaces de utilizarlas, con inspiración en Tiger Leap, programa que aprovechó las ventajas de internet y la computación de la década de los 90 del siglo XX.

En Madrid, este mismo mes, Tau, de TouringDream, ha presentado su despliegue de tecnología aplicada a la formación y al conocimiento. Juan Morán (CEO y cofundador), Manuel Tarrasa (CIO & CTO) y Enrique Dans (Director de Innovación), presentaron una demostración a los medios de un desarrollo impensable hace años. Dans, profesor con 35 años de experiencia en el IE, y referencia en la divulgación y reflexión tecnológicas, apunta las claves de este ejemplo del presente del futuro: «Tau no es un simple 'envoltorio' sobre un LLM, ni una colección de vídeos o lecciones: es un sistema completo, totalmente 'agnóstico' con respecto a los LLM que utiliza, capaz de generar agentes que actúan como profesores de cualquier asignatura y alumno, y con el temario completo del curso y del sistema educativo en el que ese alumno desarrolla su educación».

El sistema (IA agéntica avanzada de tutoría uno a uno) no sólo ayuda a planificar el estudio de acuerdo a los exámenes («una función muy valorada»), sino de acompañarlo en cada explicación y en cada materia, teniendo en cuenta su historial de aprendizaje, con sus preferencias, carencias y fortalezas, para acelerar su progreso y hacerlo más eficiente. «Tau (añade Dans) está disponible ya bajo un modelo de suscripción, similar en precio a servicios como Netflix, pero con una prueba gratuita cuya extensión puede prolongarse en función del aprovechamiento del alumno. Queremos que sean los propios estudiantes quienes decidan usarlo: funcionará de verdad si lo perciben como su aliado, no como una imposición de padres o colegio».

Mejora continua

España cuenta con más casos de trabajo en vanguardia de la formación online. Así sucede con la empresa riojana ADR Formación, cuyo encargado de Estrategia e Innovación en IA, el desarrollador Javier del Campo, describe cómo impulsan la eficiencia en el 'elearning' con su modelo de IA, Ray: «Está diseñada para optimizar distintas tareas del proceso de enseñanza online. Nos permite ahorrar tiempo y recursos al automatizar tareas repetitivas de forma fluida y eficiente, desde la gestión de contenidos y la generación de materiales formativos, hasta la tutorización personalizada y la atención directa a nuestros alumnos».

Del Campo subraya cómo estos avances en innovación «permiten que el equipo docente puede centrarse en lo que realmente aporta valor: la creatividad pedagógica y la mejora continua de la experiencia de aprendizaje. Somos conscientes de que la IA debe utilizarse de manera estratégica y cuidadosa: aplicándola en los puntos clave, podemos maximizar sus beneficios sin comprometer la calidad educativa ni la cercanía con nuestros estudiantes». Otra aportación a tener en cuenta en la era de la 'experiencia del usuario', sea alumnado o profesorado, con multitud de empresas e instituciones volcadas en esta modalidad tan amplia de espectro como las ganas de aprender, o de enseñar, de sus emisores y receptores.

Desde el entorno universitario, Esther López, vicerrectora de Innovación Educativa de UNED, destaca proyectos como Edubots: «Se está desarrollando una plataforma integral de herramientas basadas en IA generativa, para optimizar la experiencia de aprendizaje. Estas herramientas (con guías de uso ético y responsable) ofrecen funcionalidades como la creación de juegos de diálogo y la simulación de conversaciones interactivas con figuras históricas como Darwin, Shakespeare o Agatha Christie. Y permitirá al profesorado decidir qué Edubots incorporar en sus asignaturas o incluso crear los suyos propios de manera sencilla, adaptados a los resultados de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes».

«Otra iniciativa de gran repercusión es el subtitulado y transcripción con IA de las videoclases, un proyecto impulsado por la Unidad de Atención a la Discapacidad (Unidis), que ha recibido el premio internacional Metared, y que cuenta ya con más de 150.000 solicitudes de transcripción», añade Rocío Muñoz Mansilla, vicerrectora de Tecnología. En el campo de la gestión, prosigue, «hemos desarrollado un ChatGPT propio para el Boletín Interno de Información y apoyo al estudiante desde el Centro de Orientación y Empleo de la UNED (COIE), que facilite el acceso de los estudiantes a información general de interés». La optimización de la ratio de conversión del proceso de matrícula, una prueba de concepto sobre el estudio del 'feedback' educativo a partir de los foros y encuestas de satisfacción y una 'data-driven' estadística que permita la toma de decisiones en tiempo real sobre inversiones y desempeño del trabajo son otras de las diversas aplicaciones de la IA a este gran campus virtual.

Diversa, accesible

Otro ámbito a destacar en los objetivos de estudio es el de la formación pensada para superar oposiciones (con cada vez más plazas y aspirantes a ocuparlas), en las que el seguimiento y la evaluación continua son esenciales. Desde Adams, destacan las ventajas de la IA en sus procesos: «Como la facilitación de la creación y actualización dinámica de contenidos formativos, garantizando que los recursos estén siempre actualizados y alineados con las demandas cambiantes del mercado. En segundo lugar, la personalización del aprendizaje se ve enormemente beneficiada, ya que los sistemas inteligentes pueden ajustar el contenido y las estrategias de enseñanza según las necesidades y el progreso de cada alumno (lo que le mantiene comprometido con el proceso formativo.) Y la automatización de tareas administrativas relacionadas con el seguimiento y refuerzo del aprendizaje contribuye a reducir el abandono.

En este contexto (y más allá, ya que Adams cuenta con cursos gratuitos, FP Superior, etc.), Gloria Montilla, directora de Formación para el Empleo, señala cómo «hemos realizado un esfuerzo para incorporar la IA en nuestros programas de Gestión Empresarial. Nuestro enfoque es mostrar cómo reduce el trabajo, optimiza la gestión y potencia los resultados en áreas clave como Recursos Humanos o el Marketing Digital. Nuestra misión es capacitar (en realidad, 'formar') a los profesionales para que apliquen IA de manera estratégica con el propósito de impulsar la eficiencia y la innovación en sus empresas».

En el caso de la Fundación Cibervoluntarios, ONG española de referencia internacional pionera en el voluntariado tecnológico, centrada en impulsar una transición digital inclusiva, enseña a aplicar IA a la formación personal gracias al programa 'YoConecto jóvenes', presencial y gratuito, que acerca la IA a la juventud y les enseña a aplicarla de forma práctica para impulsar su talento, mejorar su empleabilidad y potenciar sus propios proyectos.

Esta formación permite aprender a optimizar procesos, implementar nuevas herramientas digitales y reforzar la marca personal, además de desarrollar la capacidad de crear contenido con IA (desde textos hasta imágenes y vídeos). «Esta opción (concluyen desde Cibervoluntarios) potencia su creatividad y los prepara para un entorno laboral cada vez más digital y competitivo.

Antonio Pulido, responsable de Incidencia Social y Cultural en la Fundación Cibervoluntarios, destaca cómo la IA es una gran aliada para que los jóvenes amplíen sus oportunidades. «Creemos (afirma) que la formación en competencias digitales debe ser constante y adaptada a los cambios tecnológicos para cerrar la brecha digital, especialmente entre los más vulnerables. Con 'YoConecto' les damos las herramientas necesarias para comprender y aplicar la IA, impulsar su capacidad de innovar, emprender y crecer; además tras realizar el curso obtienen un certificado de adquisición de dichas competencias».

Competencias, en suma, sujetas a un programa académico o a la formación en 'soft skills', muy beneficiadas por el progresivo despliegue de la IA por todo tipo de compañías e instituciones. Así sucede con Microsoft Education, con Copilot, Learn for Educators (incluso Minecraft Education); el monitor interactivo WAFX-P de Samsung; la plataforma Telefónica Learning Management (TLM) y lo conseguido a través de Campus 42; ejemplos universitarios como los de la propia UNED y UOC (y de escuelas de negocio como IESE); aplicaciones 'clásicos modernos' como la neerlandesa Drillster… Todo un universo de posibilidades, como señala Garzón, «en el que la combinación de analítica de datos, asistentes conversacionales, traducción automática y creación de contenidos multimedia empieza a marcar la diferencia, no solo en la eficiencia, sino en la posibilidad real de atender la diversidad y garantizar la accesibilidad».