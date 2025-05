Los elevados impuestos ponen en riesgo el futuro de las centrales nucleares

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha comparecido ante los medios para explicar el balance energético de las centrales en 2024. Un evento que estaba programado desde hace semanas y que, casualmente, ha coincidido en tiempo con el gran apagón del pasado lunes, 28 de abril. En este contexto, ha expresado que lo lógico sería recapacitar sobre el cierre del parque nuclear en España.

No obstante, ha vuelto a señalar que la actual carga fiscal que soportan las plantas nucleares no les permite ser económicamente viables. Sin embargo, en las últimas horas el Ejecutivo ha vuelto a deslizar la idea de que no habrá ningún tipo de cambio en esta materia. En este sentido, las dueñas de las plantas ya han asegurado en el último año que es muy complejo seguir con esta situación si no hay cambios tributarios.

En estos momentos, hay una reunión prevista para junio donde los propietarios de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) decidirán si finalmente hacen una propuesta al Gobierno para mantener abierta Almaraz, en principio, hasta 2030. Una situación que por el momento se desconoce y las empresas guardan silencio al respecto.

Sobre si esta situación se hubiera producido con todas las plantas en funcionamiento, el presidente de Foro Nuclear asegura que no se podrá saber hasta que no se conozcan las causas concretas del sucedo. En cualquier caso, insiste en que si la nuclear genera mayor inercia, eso hubiera ayudado al sistema.

En cuanto al proceso de investigación que se está llevando a cabo, Araluce insiste en que es muy difícil determinar si el ritmo es el adecuado teniendo en cuenta que no se conocen las causas.

Por qué no terminan de arrancar las centrales

En estos días el parque nuclear todavía no está funcionando con normalidad. Cofrentes no ha terminado de arrancar por unas cuestiones técnicas, algo que puede suceder en cualquier momento. El resto de las centrales, que estaban paradas el día del apagón, bien por recarga como Trillo; o por cuestiones económicas como los reactores de Almaraz. Aprovechando ese parón han realizado tareas de mantenimiento, por eso no han podido arrancar de manera inmediata.

Araluce se lamentó de las altas cargas tributarias que soporta el sector nuclear. Incluso, en algunas ocasiones se trata de tasas o impuestos redundantes entre diferentes regiones y actividades. De hecho, argumenta que, en determinados momentos, han tenido que pagar más de lo que han conseguido facturar. Una situación que ha llevado a algunas centrales a tener que parar por no casar precio en el mercado.

Asimismo, el presidente de Foro Nuclear sostiene que el acuerdo de cierre de 2019, que se firmó entre los propietarios de las centrales y el Gobierno, debería revisarse porque la situación no es la misma. Estima que, en aquel momento, había unos factores económicos y energéticos concretos. Pero en los últimos años han cambiado muchas cosas.

La nuclear en España

Con lo que respecta a los datos de 2024, en ese ejercicio la nuclear se convirtió en la segunda fuente de generación con el 20% de la generación. Lo cual, según su presidente, es muy importante debido a que la potencia instalada apenas representa el 5% de la capacidad total que hay en nuestro país.

En cuanto a los tiempos de producción, se trata de la tecnología que más genera con cerca de 8.000 horas. Una situación que, además de no generar CO2, ofrece gran estabilidad al sistema eléctrico español. Algo que se ha demostrado como una gran necesidad tras el gran apagón.

Araluce también ha reivindicado la gran aportación al PIB español por parte del sector nuclear. Por ejemplo, hay más de 30.000 puestos, de manera directa e indirecta, dedicados al desarrollo y producción de esta tecnología.