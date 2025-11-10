Suscribete a
CIRCUITO ALCAIDESA MARINA J80 2025

'GVS PAS' gana el último acto y el 'Kouko' las Series de Otoño

Final ajustado con cuatro barcos separados por apenas dos puntos en la regata final

El 'GVS Pas' con Yaye Díaz a la caña tras ganar la última regata de las Series de Otoño
J.S.A.

La bahía de Algeciras cerró este fin de semana las Series de Otoño del Circuito Alcaidesa Marina de J/80 con una de las ediciones más competidas que se recuerdan. Seis regatas disputadas —que elevaron el total a 16 pruebas— sirvieron para definir un desenlace ... apasionante, en el que cuatro barcos quedaron separados por apenas dos puntos.

