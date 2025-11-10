'GVS PAS' gana el último acto y el 'Kouko' las Series de Otoño

La bahía de Algeciras cerró este fin de semana las Series de Otoño del Circuito Alcaidesa Marina de J/80 con una de las ediciones más competidas que se recuerdan. Seis regatas disputadas —que elevaron el total a 16 pruebas— sirvieron para definir un desenlace ... apasionante, en el que cuatro barcos quedaron separados por apenas dos puntos.

En la última convocatoria, el 'GVS PAS' (CN Bevelle / RCM Mediterráneo), de Nacho Cifuentes y Federico Caine, con Rafael 'Yaye' Díaz a la caña, firmó una actuación impecable. Con dos victorias parciales y máxima consistencia, se llevó la clasificación del fin de semana, superando por un punto al 'Fiestas Team' (RCM Mediterráneo) de María Fiestas, patroneado en esta ocasión por Juan Luis Páez y José María Guerrero, que también sumó dos triunfos. Completó el podio de la cita el 'Península' (CN Bevelle / Royal Gibraltar YC) de John Bassadone con Oliver Góngora, seguido del 'Team Kouko' (RCM Marbella), de Pedro Butrón y Dani Cuevas, ambos con una victoria dominical.

El sábado ofreció un poniente firme de 14 a 20 nudos que exigió potencia y precisión; el domingo, el juego táctico se intensificó con un levante de 7–9 nudos que obligó a afinar cada maniobra. Cuatro equipos distintos ganaron mangas, demostrando el extraordinario nivel de esta flota.

Tras el grupo de cabeza, también hubo emoción en la lucha por posiciones. El 'Pretty Sailing' (Royal Gibraltar YC), de Amy Pretty, se impuso en ese segundo pelotón con 26 puntos, seguido muy de cerca por el 'Tacuarita' (CN Bevelle) de Horacio Cardarelli y el 'Aviador' (RCM Sotogrande) de Gabriel Medem y Pablo Villar, separados por un solo punto. El 'Aquaholic' (CN Puerto Sherry) y el 'Nexum Capital' (RCN La Línea / RCM Sotogrande) también protagonizaron un duelo mínimo, y cerró la clasificación el 'Alcaidesa Marina' (Royal Gibraltar YC) de Alex Dobbs.

Con los descartes aplicados y tras 16 mangas, el 'Team Kouko' se proclamaba así campeón absoluto de las Series de Otoño 2025, totalizando 27 puntos. Segundo, con 30 puntos, finaliza el 'GVS PAS', mientras que el 'Península' cerraba el podio con 33 puntos, abandonando el trono que había defendido durante dos temporadas consecutivas.