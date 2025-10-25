Suscribete a
ABC Premium

BALONCESTO

Un triple de Haney desarma al Morón en un agónico final contra el líder (88-89)

SEGUNDA FEB

El escolta estadounidense del Valladolid castiga a nueve segundos del final al conjunto aruncitano, que tuvo en su mano la victoria

El Starlabs Morón prolonga su sueño en la Copa de España (91-82)

Los jugadores del CB Starlabs Morón atienden las instrucciones de Fede Castelló en un tiempo muerto
Los jugadores del CB Starlabs Morón atienden las instrucciones de Fede Castelló en un tiempo muerto @cbmoron
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tuvo la victoria en su mano tras un partido de la máxima exigencia, tanto mental como física, y la dejó escapar. El baloncesto fue de lo más cruel este sábado con el CB Starlabs Morón, que ganaba de tres al líder del Grupo Oeste ... de la Segunda FEB a medio minuto del final y acabó rendido por culpa de un error propio, una pérdida de balón que no venía a cuento y propició el tiempo muerto, la jugada de pizarra de David Barrio y el aniquilador triple de Isaac Haney acompañado del demoledor tiro adicional. Luego dispuso de nueve segundos el Morón para buscar la heroica, pero se enredó en ese último ataque y se consumó así su segunda derrota de la temporada en el pabellón Alameda, un fortín doblemente profanado. Primero fue el Iraurgi y, ahora, el Valladolid, que anotó 36 puntos en el último cuarto protagonizando una remontada de impresión y mostrando todo su repertorio y sus credenciales de aspirante al ascenso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app