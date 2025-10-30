Vinicius se olvidó intencionadamente de Xabi

Tres días después del clásico y a través de sus redes sociales, Vinicius se disculpó este miércoles públicamente por su airada reacción sobre el césped del Santiago Bernabéu cuando Xabi Alonso ordenó su sustitución en el minuto 72 del partido contra el ... Barcelona. Una petición de perdón, sin embargo, solo a medias porque en su comunicado el brasileño se dirigió «a todos los madridistas», a sus «compañeros», al «club» y al «presidente», pero en ningún párrafo mencionó ni se acordó del entrenador. No fue casual, sí un olvido intencionado, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas al futbolista, que de esta forma parece querer mantener el pulso con su técnico, aunque no ha trascendido si ha existido algún tipo de reunión privada entre ambos.

La duda ahora es si, tras este peculiar arrepentimiento, habrá castigo deportivo para él en forma de suplencia en el encuentro de Liga del sábado ante el Valencia en el estadio blanco. La lógica indica que así será porque lo contrario podría interpretarse como una pérdida de autoridad por parte del tolosarra.

El Real Madrid regresó el miércoles a los entrenamientos después de dos días de descanso concedidos por Xabi a la plantilla tras la victoria ante el Barça que asentó al equipo blanco en el liderato de la Liga y le alejó a cinco puntos de los azulgranas. Jornadas de desconexión que Vinicius aprovechó para disfrutar en Mónaco en compañía de su pareja y para reflexionar sobre su actitud en el clásico, en el que el entrenador decidió su sustitución a pesar de que estaba siendo uno de los actores destacados. Una elección que no gustó en absoluto al delantero como quiso hacer patente con sus llamativos gestos y exclamaciones al aire cuando se dirigía al banquillo, aunque finalmente enfiló el túnel de vestuarios sin cruzar ni una palabra ni estrechar la mano de su técnico. «Siempre yo. Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy», espetó en ese trayecto hacia la banda.

Luis Llopis, preparador de porteros, consiguió que el brasileño recapacitara, diera marcha atrás y acabara viendo el partido desde el banco, pero el conflicto estaba ya servido. «Lo hablaremos. Hay diferentes personalidades en las plantillas y hay que entenderlas. Ahora disfrutaremos y luego lo hablaré con él, por supuesto, cuando llegue el momento», advirtió Xabi en la rueda de prensa tras la cita ante el Barça, intentando de esta forma no echar más gasolina al incendio desatado por su jugador en la hierba del Bernabéu y que vio el mundo entero a través de las cámaras de televisión.

En público y en privado

Ese fuego parece no querer apagarlo Vinicius a pesar de su comunicado de disculpa, en el que justificó su actuación, olvidándose de mencionar a su entrenador, el destinatario de su tremendo enfado en el partido ante el Barcelona. «Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente», señaló el atacante, que está negociando con la entidad madridista la renovación del contrato que tiene firmado hasta junio de 2027.

«A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día», argumentó el jugador, que antes de hacer público el texto en sus redes sociales ya había reunido a la plantilla en el vestuario para dar explicaciones y pedir perdón a sus compañeros. Un encuentro en el que no estuvo presente Xabi Alonso ni los miembros de su cuerpo técnico.

La postura del Real Madrid tras el espectáculo extradeportivo de Vinicius en el clásico del domingo ha sido desde el primer instante la de dejar en manos de Xabi Alonso las consecuencias de lo sucedido en ese partido. Una línea que, según ha confirmado este periódico, se mantiene a pesar del comunicado del futbolista brasileño, cuya relación con su técnico no parece ser óptima. Vinicius ha perdido con el vasco la condición de intocable que sí tenía con Carlo Ancelotti y los números así lo indican. En los trece partidos de Liga y Champions disputados hasta el momento por el Real Madrid, el delantero ha sido suplente en tres de ellos y solo ha completado todos los minutos en otros tres. La del clásico no fue la primera salida de tono de la estrella brasileña en estos primeros meses de competición porque ya en el duelo de Liga ante la Real Sociedad y en la Champions en la visita al Kairat Almaty fue sustituido y no encajó demasiado bien la decisión.

Rueda de prensa de Xabi

Tras la petición de perdón de su futbolista, Xabi Alonso tendrá el viernes, en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga del sábado ante el Valencia, la oportunidad de aclarar si ese desplante de Vinicius puede tener consecuencias deportivas en ese encuentro y en otras siguientes citas, y si ambos han mantenido algún tipo de reunión privada para hablar sobre lo sucedido en el clásico, extremo que hasta el momento no ha trascendido públicamente. Desde el club, sin embargo, ayer quitaban hierro a este espinoso asunto. «Hay buen ambiente. Es un asunto interno de equipo», aseguraron a este periódico desde Valdebebas.