Vinicius se olvidó intencionadamente de Xabi

El brasileño hace más ostentoso su distanciamiento del entrenador con un mensaje de perdón por su rabieta en el clásico que lejos de apagar el conflicto, lo aviva

Pedri paga el precio de jugarlo todo

Vini y Xabi Alonso, en el clásico del domingo ante el Barcelona
Vini y Xabi Alonso, en el clásico del domingo ante el Barcelona Reuters
Jorge Abizanda

Tres días después del clásico y a través de sus redes sociales, Vinicius se disculpó este miércoles públicamente por su airada reacción sobre el césped del Santiago Bernabéu cuando Xabi Alonso ordenó su sustitución en el minuto 72 del partido contra el ... Barcelona. Una petición de perdón, sin embargo, solo a medias porque en su comunicado el brasileño se dirigió «a todos los madridistas», a sus «compañeros», al «club» y al «presidente», pero en ningún párrafo mencionó ni se acordó del entrenador. No fue casual, sí un olvido intencionado, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas al futbolista, que de esta forma parece querer mantener el pulso con su técnico, aunque no ha trascendido si ha existido algún tipo de reunión privada entre ambos.

