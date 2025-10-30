Suscribete a
fútbol

Pedri paga el precio de jugarlo todo

El canario, que no se perdía un partido desde enero de 2025, sufre una lesión en el bíceps femoral y estará un mes en la enfermería

Pedri, durante el partido contra el Real Madrid del pasado domingo
Pablo Lodeiro

El Barcelona amenaza con quebrarse de manera definitiva, y eso que solo han transcurrido tres meses y medio de competición. Tras la dura derrota sufrida a manos del Real Madrid el pasado domingo, esa que lo deja a cinco puntos del liderato, los ... azulgranas conocieron ayer que su jugador más en forma, Pedri, había sufrido una lesión en el bíceps femoral, percance que le tendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes aproximadamente. El canario, por lo tanto, engorda la desbordante enfermería de los catalanes, donde le esperan, al menos a día de hoy, Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Joan García, Ter Stegen y Christesen.

