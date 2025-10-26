Suscribete a
Real Madrid - Barcelona

Monumental enfado de Vinicius tras ser sustituido por Xabi Alonso

El brasileño salió del campo quejándose y gritando y se fue directo al vestuario

Real Madrid - Barcelona en directo: resultado, goles y ganador del clásico de LaLiga

Vinicius protagonizó uno de los momentos más tensos del clásico entre Real Madrid y Barcelona tras ser sustituido por Xabi Alonso.

Corría el minuto 72 cuando el técnico blanco decidió dar entrada a Carvajal y Rodrygo. La sorpresa llegó al ver a los reemplazados: Valverde ... y Vinicius. Al percatarse de que era uno de los elegidos, el brasileño reaccionó con gestos de incredulidad, señalándose a sí mismo antes de encaminarse hacia la banda, visiblemente molesto, realizando aspavientos y protestando a gritos.

