Monumental enfado de Vinicius tras ser sustituido por Xabi Alonso

Vinicius protagonizó uno de los momentos más tensos del clásico entre Real Madrid y Barcelona tras ser sustituido por Xabi Alonso.

Corría el minuto 72 cuando el técnico blanco decidió dar entrada a Carvajal y Rodrygo. La sorpresa llegó al ver a los reemplazados: Valverde ... y Vinicius. Al percatarse de que era uno de los elegidos, el brasileño reaccionó con gestos de incredulidad, señalándose a sí mismo antes de encaminarse hacia la banda, visiblemente molesto, realizando aspavientos y protestando a gritos.

Tras estrechar con desgana la mano de Rodrygo, Vinicius continuó mostrando su enfado mientras pasaba de largo por delante del banquillo y del propio Xabi Alonso, a quien no quiso dirigir la mirada antes de marcharse directamente hacia el vestuario. La expresión del técnico vasco mientras eso ocurría, entre el asombro y la incomodidad, lo decía todo mientras su jugador reclamaba explicaciones al aire con los brazos en alto. "¿YOOOO?" 🤬



EL TREMENDO ENFADO DE VINICIUS AL VER QUE EL CAMBIO ERA ÉL 😡#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5PjEwFySUh — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025 Minutos más tarde, las cámaras de DAZN captaron al delantero ya sentado en la segunda fila del banquillo, justo a la espalda de su entrenador. Según varias fuentes, fue Luis Llopis, entrenador de porteros, quien intercedió para que regresara junto al resto de sus compañeros. Hasta el momento de su sustitución, el atacante brasileño estaba siendo uno de los más incisivos del encuentro, un auténtico quebradero de cabeza para la defensa azulgrana.

