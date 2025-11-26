Mbappé y Vinicius evitan una tragedia griega en Atenas

Saltó el Madrid a calentar al fondo norte del Georgios Karaiskakis, ocupado su fondo por los ultras más calientes de Olympiacos, que disfrutaron de 25 minutos de gloria. Combinaban el cántico de '¡p… Real Madrid!' con abucheos y mofas a cada disparo de Mbappé y ... Vinicius que no encontraban la red de Lunin, titular por la gastroenteritis de Courtois. Pero las risas y la sorna se convirtieron en silencio cuando brasileño y francés decidieron que, de momento, Xabi Alonso debe seguir en el banquillo del Real Madrid. Sufrida victoria en Atenas, 12 de 15 puntos y aire para Alonso.

Tzolakis; Rodinei (Costinha, min.72), Retsos, Pirola (Biancone, min.62), Ortega; Mouzakitis, Dani García (Hezze, min.46); Podence (Strefezza, min.72), Chiquinho (Taremi, min.28), Gelson Martins; y El Kaabi. Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio (Brahim Díaz, min.73), Carreras, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, min.46), Güler (Bellingham, min.61); Vinícius (Fran García, min.90) y Mbappé.

1-0, min.8: Chiquinho. Árbitro: Michael Oliver (ING). Amonestó a Ortega (min.40) por parte del Olympiacos. Y a Camavinga (min.23) y Güler (min.56) en el Real Madrid.

Fue un 3-4 en tierras helenas con unos cuantos sustos. Demasiados. El primero, en el 8. Chiquinho, Podence y El Kaabi hicieron una doble pared en el balcón del área y Valverde, Camavinga, Asencio y Carreras compraron pase VIP para ver cómo el portugués acababa soltando un derechazo a la red de Lunin.

El 1-0 activó al Xabi más nervioso y gesticulante. No paraba de decirle a su equipo que se juntara y caminaba de un lado a otro de su área técnica preguntándose si sus jugadores iban a elevar el pulgar o bajarlo. Un paradón de Lunin a Chiquinho hizo pensar que elegirían lo segundo, pero no fue así. Vinicius, paradójicamente, lideró la revuelta.

Mientras sus compañeros trotaban en el Georgios Karaiskakis, el brasileño fue el primero en cambiar el tono del partido con sus acciones por banda y sus carreras al espacio. Vini fue el único que decidió coger el balón y asumir una responsabilidad que contagió al equipo y provocó, también con la ayuda de un endeble defensa de Olympiakos, una remontada exprés. 6 minutos y 43 segundos tardó Mbappé en anotar el segundo triplete más rápido de la historia de la Champions.

En el 22, 'Luka' Vinicius 'Modric' soltó un pase mágico con el exterior desde el medio campo, asistencia que dejó a Mbappé mano a mano ante Tzolakis. De primeras, con la derecha, y bajo las piernas del portero griego, que no llevaba sotana, el francés igualó el partido. 1-1.

El 1-2 fue en el 24, combinación por banda derecha entre Arnold, Valverde y Guler, centro con la derecha del turco y cabezazo de Kylian en el segundo palo. Cuatro minutos después, Camavinga se acordó de que si le da la gana es un buen futbolista, y desde el centro del campo soltó un pase a la carrera de Mbappé que superó las tres líneas griegas, y permitió al francés volver a batir a Tzolakis. 1-3.

Vinicius hizo el cuarto, esta vez con Kylian de pasador, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego previo del francés. Otro gallo, Aurelien, estrelló un balón en el larguero, y El Kaabi volvió a poner a prueba los guantes de Lunin con dos remates notablemente respondidos por el portero de hielo.

Xabi pasó de reventar el podómetro a anudarse los brazos a su espalda, como ese jubilado que contempla una obra. No tenía un 'match ball' en contra en Atenas, pero tras Anfield, Vallecas y Elche, estaba un set abajo.

Llamas en la reanudación

La segunda mitad también comenzó con llamas. En el 52, un centro de Hezze lo remató Taremi a la red. Salto y cabezazo del iraní sin que ningún madridista le hiciera ni cosquillas. 2-3 para encender el infierno griego, pero en Atenas se había presentado el mejor Vinicius en meses y el brasileño volvió a echarle agua a las gradas de Karaiskakis.

En el 57, se metió en el área, encimó a dos rivales, se los quitó de en medio cambiándose el balón de pierna y ante la salida de Tzolakis su remate con la izquierda se estrelló en el portero griego.

No encontraba el premio del gol el brasileño, pero sí el de darlos. En el 60, un balón cruzado de Asencio provocó otro uno contra uno de Vini contra Rodinei, compañeros en el Flamengo en 2017 y 2018, y otro ovillo del atacante a lateral. Mbappé, que acompañó la acción de Vini, recibió el pase atrás del brasileño y con la puntera de su bota derecha puso el 2-4. 9 goles en Champions, más los 13 de Liga para firmar ya 22, la mitad de los 44 de la pasada temporada.

Los diez últimos minutos, tras el 3-4 de El Kaabi en el 81, en otra horrible defensa del Madrid, propició un final caótico, con el Olympiacos rozando el empate en un par de ocasiones, Xabi remangado y el Madrid pidiendo la hora. Mbappé y Vinicius evitan una tragedia griega en Atenas