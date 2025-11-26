Suscribete a
Olympiacos 3 - Real Madrid 4

Mbappé y Vinicius evitan una tragedia griega en Atenas

Champions League | Jornada 5

Partido loco con un Madrid plastilina en defensa y letal en ataque que acabó pidiendo la hora

Vinícius y Mbappé celebran uno de los goles al Olympiacos
Vinícius y Mbappé celebran uno de los goles al Olympiacos AFP
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Saltó el Madrid a calentar al fondo norte del Georgios Karaiskakis, ocupado su fondo por los ultras más calientes de Olympiacos, que disfrutaron de 25 minutos de gloria. Combinaban el cántico de '¡p… Real Madrid!' con abucheos y mofas a cada disparo de Mbappé y ... Vinicius que no encontraban la red de Lunin, titular por la gastroenteritis de Courtois. Pero las risas y la sorna se convirtieron en silencio cuando brasileño y francés decidieron que, de momento, Xabi Alonso debe seguir en el banquillo del Real Madrid. Sufrida victoria en Atenas, 12 de 15 puntos y aire para Alonso.

